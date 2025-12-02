Vos matchs de rugby Toulouse vs Sharks et Bulls vs Bordeaux : à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Champions Cup : Les clubs français entament leur quête de gloire européenne ce week-end
Un week-end chargé attend les supporters : Champions Cup, Challenge Cup et Pro D2. On vous a regroupé le programme TV complet pour ne rien manquer.

Une compétition européenne à ne Pas manquer

La première journée de Champions Cup et de Challenge Cup débarque ce week-end, accompagnée de la 13e journée de Pro D2. Trois jours pleins, du jeudi au dimanche, avec un marathon de 31 affiches impliquant l’ensemble des clubs français engagés en Coupes d’Europe et en deuxième division.

Bayonne, Clermont, La Rochelle, Toulouse, Toulon, Pau, Bordeaux… tout le monde est sur le pont pour ce retour de la grande compétition européenne. Côté Challenge Cup, Racing 92, Montpellier, Paris, Lyon ou encore Perpignan entrent, eux aussi, dans la danse. Ci-dessous, le programme complet avec les dates, horaires et chaînes pour ne rien rater de la fête.

CHAMPIONS CUP — J1

Vendredi 5 décembre 2025

  • 21h00 — Sale vs Glasgow — beIN Sports

  • 21h00 — Bayonne vs Stormers — beIN Sports 3

Samedi 6 décembre 2025

Dimanche 7 décembre 2025

"Ce week-end n’est pas un programme comme les autres : c’est un premier point de bascule de la saison pour les clubs engagés en Europe."

Le Premier Test de la Saison pour les Clubs Français

Ce week-end n’est pas un programme comme les autres : c’est un premier point de bascule de la saison pour les clubs engagés en Europe. On entre dans une fenêtre où la gestion de l’effectif, le choix des rotations et l’intensité mise dans les collisions disent déjà beaucoup d'ambitions.

Pour les clubs français, les oppositions en déplacement — Bayonne aux Stormers, Bordeaux aux Bulls, Clermont aux Saracens — offrent un premier vrai stress-test : vitesse sud-africaine, densité physique, jeu au pied longue portée… autant d’éléments qui permettent de situer immédiatement le niveau.

Autre point clé : les clubs qui reçoivent (Toulouse, La Rochelle, Pau) doivent impérativement s'imposer s'ils ont l'intention d'aller le plus loin possible dans cette compétition. En Champions Cup, louper son premier match à domicile, c’est courir après les points pendant toute la phase de poules. Enfin, on surveillera de près les entrées en Challenge Cup : Paris et Montpellier, par exemple, jouent gros sur leur dynamique.

CHALLENGE CUP — J1

Vendredi 5 décembre 2025

  • 21h00 — Ulster vs Racing 92 — beIN Sports 9

Samedi 6 décembre 2025

  • 14h00 — Lions vs Trévise — beIN Sports 7

  • 14h00 — Paris vs Cardiff — beIN Sports 4

  • 16h15 — Black Lion vs Montpellier — beIN Sports 2

  • 18h30 — Lyon vs Newcastle — EPCR TV

  • 21h00 — Zebre vs Montauban — beIN Sports 8

Dimanche 7 décembre 2025

  • 14h00 — Perpignan vs Dragons — France 3

  • 16h15 — Ospreys vs Connacht — beIN Sports

  • 18h30 — Exeter vs Cheetahs — beIN Sports

Matchs européens : un révélateur de talent

Pour les internationaux, ces matchs européens servent toujours de révélateur : les joueurs en forme dans ces confrontations premium gagnent souvent des points dans la hiérarchie. On dit souvent que la Champions Cup se situe juste en-dessous du niveau international. Les performances de Toulouse, La Rochelle ou Bordeaux et Toulon seront scrutées de près dans cette optique.

Pour les clubs, l’impact est direct : une victoire dès la première journée, c’est déjà une qualification qui devient crédible. Une défaite lourde, et la qualification se complique immédiatement. En Pro D2, cette 13e journée — un classique du vendredi soir — pourrait rebattre les cartes dans un classement toujours aussi serré. Les blocs de décembre sont souvent ceux où les dynamiques s’installent durablement.

PRO D2 — J13

Jeudi 4 décembre 2025

Vendredi 5 décembre 2025

"Trois jours, trois compétitions, trente-et-un matchs : bref, un vrai week-end de passionné."

Trois jours, trois compétitions, trente-et-un matchs : bref, un vrai week-end de passionné. Sortez les plaids, les pizzas, et, surtout, les deux télécommandes. Le mois de décembre commence fort.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TRANSFERT. 2m06, 130kg, 19 ans : Pour encadrer son poulet fermier sud-af', ce club de Top 14 pense à Courtney Lawes
News
Pro D2. Personne n’en parle… mais Valence Romans est 2e après 12 journées (et c’est tout sauf un hasard)
News
PROD2. Sans Marta, Delpy et ses ''athlètes'' (mais avec un banc XXL), Colomiers peut-il enfoncer le CA Brive ?
News
''Légendaire avant même qu’il soit joué'', l’access-match épique entre Biarritz et Bayonne raconté par François Vergnaud
News
Top 14/Pro D2. Toulouse (et Biarritz), sous la menace imminente d'un gros retrait de points, ce que dit le règlement
News
PRO D2. Ce match d'accession soulève les passions mais divise les instances : qui aura le dernier mot ?
News
TOP14/PRO D2. Des clubs déjà en dehors des clous du quota JIFF après 8 journées de championnat
News
Pro D2. Vannes, solide leader, étoffe son effectif entre arrivées et départs, le point transfert
News
RUGBY. Comme Marta et Delpy, qui sont les 25 autres joueurs qui ont pu faire le tremplin Nationale/ProD2/Top14 ?
News
29 842 personnes au Roazhon Park : où se situe l'affluence de Vannes/Grenoble dans l'histoire de la ProD2 ?
News
''Un garçon d’1m80 à ce poste, ce n’est juste plus possible'' : pourquoi le réservoir français inquiète à ce poste clé ?