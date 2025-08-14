TRANSFERT. 2m pour 124kg : Recalé de PRO D2 à la dernière minute, ce platane sud-africain s’engage finalement en Top 14

En surcharge de non-JIFF, Brive doit relâcher un colosse sud-africain… qui s’engage en Top 14, du côté de Lyon.

Brive trop juste

C’est une situation sacrément cocasse dans laquelle se retrouve un joueur du CA Brive. Le club corrézien ayant recruté en fin de mercato l’Australien Ben Tapuai pour les besoins du groupe au poste de centre, il se voyait fort trop pourvu en nombre de non-JIFF.

Avec 14 joueurs ne bénéficiant pas du précieux statut, il fallait donc au CAB dégraisser. Et à ce petit jeu-là, c’est le 2ᵉ ligne sud-africain Janse Roux qui en a fait les frais…

Le solide casqué (2m pour 124kg) avait pourtant pris part à la préparation estivale de Brive et notamment au stage à Saint-Lary (65). Finalement, comme le bruit courrait depuis le début du mois, l’ancien joueur de Colomiers ne jouera jamais sous les couleurs des Coujoux…

De la Fédérale 1 au Top 14

Un casse-tête logistique mis en avant par ce dossier, comme il en existe régulièrement dans les clubs professionnels français. Heureusement, le profil de ce garçon puissant, coureur, bon pousseur et pas maladroit ballon en main a tout de suite intéressé certains clubs, dans une fin de mercato à flux tendu.

Grenoble était un temps dans la course, et le colosse de bientôt 28 ans va bien rejoindre la région qui l’a vu débuter en France, à Bourgoin, en 2017. Après avoir connu la Fédérale 1, la Nationale et la Pro D2, Roux va en effet s’engager à Lyon, en Top 14, selon La Montagne.

Capable de jouer 4 et 5, Roux représentait un profil sérieux pour remplacer le semi-remorque Tomas Lavanini (2m01 pour 130kg), libéré récemment par le LOU. Il va donc compléter un recrutement très intéressant effectué par le club rhodanien, qui avait déjà vu arriver récemment Gabin Lorre, Sam Simmonds, Jiuta Wainiqolo ou Thomas Moukoro.

Dans cette situation pas évidente à gérer, Janse Roux y gagnera donc peut-être au change…