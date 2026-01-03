Toulouse ne fait pas de cadeau : sans passe-droit, Mauvaka ''va devoir prouver'' face à une concurrence féroce

De retour après une rupture des croisés, Peato Mauvaka reprend la compétition. En forme, oui, mais désormais face à une concurrence féroce.

Ce samedi, Peato Mauvaka va retrouver la compétition, un peu plus de huit mois après sa rupture des ligaments croisés du genou droit. Une absence longue, forcément marquante, pour le talonneur international du Stade Toulousain, 28 ans et déjà 42 sélections avec le XV de France. En conférence de presse, Virgile Lacombe, entraîneur des avants toulousains, a donné des nouvelles rassurantes de son joueur, tout en rappelant une réalité implacable : Mauvaka revient, mais il revient dans un contexte de concurrence féroce. À Toulouse, personne n’a de passe-droit, pas même un cadre des Bleus.

Une rééducation maîtrisée, sans précipitation

Sur le plan médical et physique, le Stade Toulousain a pris son temps. Et visiblement, le staff ne regrette rien. Virgile Lacombe l’a expliqué sans détour, en détaillant précisément les étapes de la reprise de Mauvaka : "Sa blessure, elle a bien évolué puisque on est largement dans les temps. Il a une période lors de laquelle on a un petit peu plus incité sur du travail de renforcement sur le haut du corps pour pouvoir le préparer à revivre les phases de conquête notamment."

Le travail a été ciblé, méthodique, avec un accent particulier sur les zones clés du poste. "Donc avec un un travail de renforcement cervical, un travail de mêlé individuelle avant de le intégrer au fur et à mesure dans la partie collective." Une montée en puissance progressive, fidèle à la méthode maison. Mauvaka et Marchand touchent la perfection : personne au monde ne fait mieux dans ce domaineLe plus dur, pour un joueur qui revient d’une telle blessure, reste souvent le passage du physique au jeu réel. Là encore, Toulouse a avancé étape par étape. Avec du "‘séparé’ et ensuite sur l'entraînement 15 contre 15. Donc là, ça fait 2 semaines qu'il participe pleinement aux semaines. Et tout va bien." L’entraîneur reconnaît néanmoins une phase logique de doute : "Il a eu peut-être un petit peu d'appréhension au début." Rien d’alarmant. Au contraire. "Le fait de bien vivre ces semaines ça l'a rassuré." Mauvaka est de nouveau dans le rythme, au contact, dans l’intensité.

Revenir, oui… retrouver sa place, non garanti

C’est sans doute là que se situe le vrai sujet. Car si Mauvaka est de retour, il n’est plus seul. Et Virgile Lacombe ne fait aucune langue de bois : "maintenant ‘Peat’ il revient avec une forte concurrence devant lui. Il sait qu'il va avoir de nouveau à prouver puisque c'est la loi du sport de haut niveau de retrouver sa place." Outre Julien Marchand, Guillaume Cramont est aussi international désormais. Le message est clair, presque brutal, mais profondément toulousain. Mauvaka va devoir performer pour redevenir titulaire. "

Ça se fera progressivement." Le staff veut d’abord le rassurer avec du temps de jeu, sans brûler les étapes. Mais l’envie, elle, ne fait aucun doute : "le garçon est compétitif, donc je suis pas trop inquiet sur son envie de jouer." Il se retrouve un peu à la place de Marchand lorsque celui-ci s'était blessé et avait dû cravacher pour retrouver sa place. Désormais numéro un au talon, il va devoir maintenir son niveau voire l'élever pour rester dans le XV de départ. COMPOSITION. Les minots du Stade Toulousain avec Gourgues en 10 et Mauvaka contre l’USAP d’UrdapilletaLe retour de Mauvaka pose aussi une question plus large : comment gérer trois talonneurs internationaux dans un même effectif ? Là encore, Lacombe calme le jeu. "On verra ça sur les matchs de février." Rien n’est figé, ni pour le club, ni pour la sélection. Marchand pourrait être le seul sélectionné. Mais il n'est pas impossible que les 3 Toulousains soient appelés à Marcoussis. "Pour le club je le souhaite pas, pour eux je leur souhaite." La gestion sera collective, pragmatique, comme à presque tous les postes à Toulouse. "On est obligé parfois de récompenser des performances, parfois de remettre des joueurs sur le terrain parce qu'ils ont travaillé dur en interne." La concurrence fait partie de l’ADN du club.

Le retour d’un compétiteur

Pour le Stade Toulousain, c’est une arme supplémentaire qui revient dans la rotation, un joueur capable de faire basculer un match par son dynamisme et sa qualité dans le jeu courant. Pour Mauvaka, c’est un nouveau défi : revenir, durer, et regagner sa place dans un effectif ultra-compétitif. Pour le XV de France enfin, c’est une option de plus à un poste clé, à condition que le rythme et la confiance suivent. Rien n’est acquis, tout est à reconstruire. Après Dupont, revoici Mauvaka et Attissogbé, Galthié peut souffler : l’infirmerie se vide au meilleur momentHuit mois après, Peato Mauvaka est de retour. Pas en terrain conquis, mais dans un environnement qui ne pardonne rien. À Toulouse, c’est souvent là que les grands joueurs se révèlent vraiment.