COMPOSITION. Les minots du Stade Toulousain avec Gourgues en 10 et Mauvaka contre l’USAP d’Urdapilleta

En Catalogne, le Stade Toulousain aligne une équipe hybride, avec beaucoup de jeunes, sur la pelouse d’une USAP en quête de points.

À Aimé Giral, ce samedi 3 janvier (14h30), le Stade Toulousain va essayer de s’exporter dans les meilleures conditions possibles, pour la première journée de la phase retour du Top 14 2025/2026. L’USAP a, de son côté, la volonté d’enchaîner à domicile, après le succès contre l’ASM Clermont Auvergne (26-20) et le bon visage montré, dans le Var, contre le RC Toulon (31-16).

En dehors de la Ville rose, le Stade Toulousain aimerait bien s’offrir un septième succès consécutif en Top 14, pour s’affirmer encore un peu plus en haut du classement. La semaine passée, l’éclatante victoire contre le Stade Rochelais (60-14) a confirmé le fait qu’Ugo Mola et ses hommes avaient retrouvé une belle dose de confiance.

Teddy Thomas enchaîne

En fer de lance de cette réussite, Teddy Thomas, auteur d’un doublé contre son ancien club, enchaîne et continue de postuler sur l’aile avec les Rouge et Noir. Nettement plus à l’aise au centre, le Biarrot se contente d’une place près de la ligne pour accumuler les minutes de jeu. S’il est l’auteur de quelques bévues parfois, notamment dans son placement et son efficacité défensive, il compte tout de même cinq essais en dix matchs, sur ce début de saison.

“Je commence à comprendre ce que le staff attend de moi et pourquoi ils m’ont fait aussi venir ici. Je me sens bien. Je suis un compétiteur, je sais que je peux amener beaucoup plus. Je sais aussi qu’on attend beaucoup plus de moi. Je suis confortable dans mes baskets à l’heure actuelle pour dire que ça n’a pas été le meilleur début de saison de ma carrière. Reste que j’ai une marge de progression qui fait que je ne suis pas inquiet”, indique Teddy Thomas en conférence de presse, selon des propos rapportés par Rugbyrama.

La jeunesse et des cadres

Pour l’aider à franchir la ligne, le staff a donné sa confiance à Kalvin Gourgues, au poste de demi d’ouverture. Habitué au numéro 10 durant sa formation, l'habituel centre a l'occasion de montrer sa polyvalence sur un déplacement qui s'annonce chaud. Dans le Roussillon, le deuxième ligne de 27 ans Emmanuel Meafou hérite du capitanat et fait office de vétéran contre les Sang et Or.

En déplacement, le groupe toulousain a été rajeuni, comparé aux dernières rencontres. Ainsi, des éléments comme Thomas Alary, Thomas Lacombre, Jérémy Nemor, Lucas Vignères ou Efraín Elías figurent sur la feuille de match. Plusieurs d’entre eux semblent avoir obtenu la confiance du staff haut-garonnais, qui leur donne de plus en plus de temps de jeu.

Sur le banc, le retour le plus attendu est sans aucun doute celui de Peato Mauvaka. Le talentueux talonneur du XV de France avait été victime d’une rupture des ligaments croisés au genou droit, lors d’un entraînement fin avril. Depuis, il n’était plus apparu sur les pelouses de Top 14. Ainsi, il devrait faire son grand retour avec l’équipe première contre l’USAP. Cette actualité est d’autant plus notable que le Wallisien fait partie des rares Toulousains à avoir déjà gagné à Aimé Giral, le 27 octobre 2018 (18-36).

Urdapilleta de retour avec l’USAP

Laissé au repos à l’occasion du déplacement perdu dans le Var, Benjamín Urdapilleta fait son retour sur la feuille de match des Catalans. Le demi d'ouverture de l’USAP aura sans doute à cœur de briller, face à une équipe qu’il a souvent embêtée par le passé, notamment avec le maillot du Castres Olympique. Pour rappel, l’Argentin de 39 ans, arrivé en cours de saison à Perpignan, avait inscrit 16 des 26 points de sa formation, lors de leur unique victoire de la saison en Top 14.

Ainsi, les Sang et Or peuvent se montrer remontés face aux joueurs de la Ville rose. Après leur début de saison désastreux, ils sortent de deux prestations particulièrement convaincantes sous les ordres de Laurent Labit. Après le succès contre Clermont, le manager et son ouvreur s'étaient présentés à la presse pour manifester leur joie et déclarer qu’ils attendaient désormais un “déclic” pour le reste de la saison.

Pour le début de la phase retour et face au leader du classement, l’occasion est (très) belle de lancer un renouveau dans les Pyrénées-Orientales. Avec une troisième ligne solide, composée de Jamie Ritchie, Lucas Velarte et Max Hicks, l’USAP est prête à faire douter des Toulousains en pleine confiance. D’autant plus que, pour la première fois depuis trois mois, Aimé Giral sera plein, ce samedi.