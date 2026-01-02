Après Dupont, revoici Mauvaka et Attissogbé, Galthié peut souffler : l’infirmerie se vide au meilleur moment

Dupont, Mauvaka, Ollivon, Couilloud, Villière… et maintenant Attissogbé. Le XV de France récupère du beau monde pour le Tournoi des 6 Nations 2026.

Une bonne nouvelle venue de Pau (et pas que)

Opéré d’une entorse au genou avec atteinte du ligament latéral interne fin septembre, Théo Attissogbé est officiellement éligible pour rejouer en Top 14. Une nouvelle qui ravit évidemment la Section Paloise, mais qui pourrait surtout faire les affaires du XV de France. Après des prestations remarquées sous le maillot bleu il y a près d'un an dans le Tournoi, il pourrait postuler pour l'édition 2026. Un retour qui s’ajoute à la vague de joueurs longtemps absents et désormais sur le pont : Dupont, Mauvaka, Ollivon, Baille, Couilloud, Moefana, Buros, Villière ou encore Uini Atonio. Autant de retours qui redistribuent les cartes à un mois du grand rendez-vous contre l’Irlande.

Un profil explosif, à suivre de très près

Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de bien observer Théo Attissogbé, il suffit de revoir quelques séquences de ses prestations avec Pau la saison dernière pour comprendre l’enthousiasme. L’ancien international U20, passé par Mont-de-Marsan, possède un profil très aprécié sur les ailes : vitesse pure, appuis courts, finisseur chirurgical et sens du duel. Il est capable de changer le rythme d’un match sur une prise d’intervalle ou une relance bien sentie. En club, il avait clairement passé un cap pour devenir l'une des armes offenvies principales de la Sectoin. Galthié et son staff ne s’y sont pas trompés en l’intégrant au groupe puis en le préférant à Penaud, preuve qu’il coche déjà plusieurs cases du projet de jeu tricolore.

La liste s’étoffe, la concurrence aussi

Avec le retour de nombreux cadres blessés, le groupe France retrouve peu à peu des allures de grosse armada. Mauvaka, en passe de reprendre face à Perpignan ce week-end, sera en concurrence avec son coéquipier Julien Marchand. Ollivon a retrouvé du rythme avec Toulon, tandis que Baille est en forme ascendante avec Toulouse. Villière est de retour à Toulon, Moefana a repris avec l’UBB, tout comme Buros et Couilloud qui enchaînent enfin. Après 8 mois d’attente, pourquoi le retour imminent de Peato Mauvaka est une vraie bonne nouvelle ?

Et si François Cros reste encore en attente, sa reprise semble imminente. Tout cela permet à Galthié de recomposer une ossature solide et expérimentée, ce qui était moins évident en novembre, lorsque plusieurs novices avaient dû être appelés en urgence. Face à l’Irlande le 5 février, ce luxe de choix pourrait peser lourd.

Un tournoi avec des enjeux forts pour les Bleus

Ce Tournoi 2026 revêt une importance toute particulière. D’abord parce que les Bleus sont tenant du titre. Ensuite parce qu’il pourrait marquer une transition pour plusieurs joueurs cadres et jeunes talents en vue de la Coupe du monde 2027. Enfin parce qu’affronter l’Irlande d’entrée ne permet aucune approximation. Surtout avec 10 jours de préparation seulement en amont. Chaque poste comptera. Chaque entraînement sera déterminant. Et c’est pourquoi les retours de tous ces joueurs, Attissogbé compris, offrent à Galthié de nombreuses combinaisons, tant pour sa ligne de trois-quarts que pour son banc. Un ailier en forme, capable de couvrir l’arrière ou même le centre en cas de besoin, peut rapidement devenir indispensable dans une telle configuration.

Des incertitudes à surveiller tout de même

Tout n’est pas encore totalement calé côté infirmerie. Si Attissogbé est déclaré apte, il lui faudra du temps de jeu et du rythme pour convaincre le staff en vue du Tournoi. Même logique pour Cros, dont la reprise n’a pas encore été actée, et pour d'autres comme Villière ou Couilloud, revenus récemment. Uini Atonio, lui, a repris, mais pourra-t-il tenir physiquement pendant le Tournoi ? Enfin, plusieurs absences sont toujours à surveiller. Tevita Tatafu, blessé, n’a pas encore refoulé les pelouses. Jean-Baptiste Gros est touché, mais pas forfait. Bourgarit, lui aussi diminué, est en balance. Autant de facteurs qui pourraient influer sur la composition finale du groupe des 42. Mauvaka et Marchand touchent la perfection : personne au monde ne fait mieux dans ce domaine

Une belle bataille en vue sur les ailes

Entre Penaud, Bielle-Biarrey, Dréan ou encore Villière, et désormais Attissogbé, la lutte pour les ailes du XV de France promet d’être intense. Une bonne nouvelle pour le staff, mais aussi pour le rugby français dans son ensemble. Et pour les supporters, qui devraient retrouver un groupe bien plus proche de son niveau réel. Verdict dans quelques semaines, mais les signaux sont positifs.