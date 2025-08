Insolite. Victor Wembanyama s'essaie au rugby... à Brive

Habitué aux géants, le CA Brive a vu arriver un joueur d'une taille peu conventionnelle... de 2,22 m. Une star de la NBA, qui a profité des installations du club.

Le rugby est habitué aux joueurs de grandes, et même de très grandes tailles. Mais un joueur de 2,26 m, ça n'a jamais été vu sur un terrain. Et vous pourrez, peut-être, admirer cela bientôt sur les prés de Pro D2.

Car le CA Brive aurait, visiblement, engagé Victor Wembanyama en tant que deuxième ligne. La star française de NBA aurait décidé de délaisser les millions qu'il gagne en Amérique pour un salaire d'un euro symbolique par mois en Corrèze. Mais comme les blagues les plus courtes sont les meilleures, repassons aux choses sérieuses désormais.

Il faudra, en effet, encore attendre pour faire l'expérience d'un joueur aussi grand et longiligne sur les terrains de rugby. Car le jeune basketteur français n'était que de passage en Corrèze. Lui qui enchaîne les vacances, disons étranges, et décalées de ce que l'on pourrait attendre d'une star NBA, entre immersion dans un temple en Chine avec des moines Shaolin, partie de football au milieu de nulle part au Costa Rica avec des enfants, et maintenant la Corrèze.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Wembanyama 🇫🇷 (@wemby)

Wemby au sein du CA Brive

Très attaché à ses origines, ayant organisé un tournoi mixant basket et échecs récemment dans sa ville d'enfance du Chesnay (Essonne), il n'est pas surprenant de voir Wembanyama en Corrèze. Il aurait des origines à Saint-Léonard-de-Noblat, qui se situe au nord de Brive.

Le basketteur vient de passer 5 jours dans le coin et en tant que sportif professionnel, il se devait de se maintenir en forme. Alors, s'il s'est entraîné dans une salle de basket de la ville de Brive, il avait bien besoin d'un endroit pour faire de la musculation.

Et visiblement, c'est au sein du club engagé en Pro D2 qu'il a trouvé son bonheur. Empruntant les installations pendant quelques jours, il fait même passer le colosse Courtney Lawes pour un petit à côté de lui. Et avant de partir, il n'a pas oublié de remercier, laissant un mot : "Bonne saison et merci pour la salle." Et voir Wemby au CA Brive, il est vrai que ce n'était pas dans notre bingo 2025.

🏀🏉 Du Texas à la Corrèze, mais toujours en Noir et Blanc !



Ces derniers jours, Victor Wembanyama a profité du Centre de Performance pour poursuivre sa préparation en vue de la prochaine saison.



Bonne saison Victor, merci pour le maillot des Spurs et le mot d’encouragement ! pic.twitter.com/UEVXYoGXK2 — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) July 31, 2025

Le CA Brive doit rebondir...

Certainement touché par l'échec de la signature du jeune français, le club corrézien va devoir rebondir pour ne pas laisser cet événement entacher son début de saison. Le club a repris l'entraînement il y a plusieurs semaines déjà, depuis le 7 juillet, et doit partir en stage à Saint-Lary du 3 au 8 août.

Deux matchs amicaux sont prévus cet été. Un premier le 15 août face aux Racing 92, à Biars-sur-Cère. Le second le 22 août face à Clermont, à Brive. La reprise de la Pro D2 est prévue pour le 29 août, les brivistes accueilleront Vannes pour un véritable choc, dès la première journée.

