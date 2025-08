RUGBY. Fin du rêve américain : Rees Zammit dit au revoir à la NFL

Il y a dix-huit mois, c’était la stupeur : Louis Rees-Zammit, alors étoile montante du rugby mondial, annonçait son retrait du rugby à XV pour tenter sa chance en NFL. Une décision surprenante, un pari audacieux. Ce vendredi 1er août, le rêve américain a pris fin. Le Gallois revient sur les terrains de rugby, avec le même sourire et une envie encore plus grande.

I’ve got an exciting announcement to make! I’ve decided to leave the NFL and return to rugby!



There’ll be more news to come soon but for now, see you soon rugby fans 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ⚡️ pic.twitter.com/XVIFFl60Ji