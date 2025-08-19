Combien de joueurs dans une équipe de rugby ? FAQ

Le rugby, c’est 15 contre 15… mais pas seulement ! Entre le XV, le XIII, le 7 ou même le tag, les effectifs changent. Alors, combien de joueurs dans une équipe ? Voici la réponse claire.

Combien de “sortes” de rugby existent vraiment ?

Si le rugby à XV est le plus connu, ce n'est pas la seule forme de rugby. Et pour les non-initiés, ça peut vite paraître un casse-tête : 7, 10, 12, 13, 15… autant de chiffres qui font tourner la tête ! Pas de panique, on vous explique tout ici, histoire que vous sachiez enfin répondre quand on vous demandera “au fait, ils sont combien sur le terrain ?”.

Il existe en réalité plusieurs “sortes de rugby”. Le plus connu, c’est évidemment le rugby à XV, mais d’autres formats cohabitent : le XIII, le 7, le 10, le 12, voire le 5 et même le tag rugby, souvent pratiqué en loisir ou à l’école. Chaque variante a ses spécificités et ses effectifs.

15 titulaires, 8 remplaçants : les bases du XV

Commençons par le rugby à XV, la discipline la plus connue du grand public. Sur le terrain, une équipe compte 15 titulaires, répartis en 8 avants et 7 trois-quarts. Sur le banc, en Top 14 ou en Coupe du monde, on retrouve 8 remplaçants. Pour une saison pro, les effectifs peuvent aller de 30 à plus de 40 joueurs sous contrat, afin de gérer blessures et doublons.

Côté international, le groupe France convoqué par le sélectionneur pour le Tournoi ou la Coupe du monde compte en général 42 pour préparer la compétition. Mais ça peut varier selon la convention entre la Fédération française de rugby et la Ligue Nationale de Rugby. L'effectif est ensuite réduit pour le tournoi en lui-même.

Le rugby à 7 : vitesse, spectacle et Jeux Olympiques

Le rugby à XIII, surtout populaire en Océanie ainsi que chez nos voisins britanniques, sans oublier l'Occitanie, aligne 13 joueurs titulaires et 4 remplaçants. Moins de mêlées, plus de rythme, un jeu très spectaculaire qui séduit de nombreux passionnés.

Le rugby à 7, discipline olympique, est taillé pour la vitesse et l’endurance : 7 joueurs sur le terrain, avec en général 5 remplaçants sur un tournoi. On y enchaîne les matchs courts mais intenses, un format parfait pour le spectacle.

Le rugby à 10 et à 12 sont plus confidentiels, souvent joués lors de tournois amicaux ou de préparation. On aligne donc respectivement 10 ou 12 joueurs, avec une logique proche du XV mais en plus ouvert.

Enfin, le rugby à 5 et le tag rugby privilégient le jeu sans contact. 5 joueurs par équipe, pas de plaquage, mais des ceintures ou des tags à arracher. Idéal pour l’initiation, les mixtes et garder l’esprit rugby sans les tampons.