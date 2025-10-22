TOP 14. Rassuré, Baptiste Serin pourrait postuler pour la tournée de novembre

Il avait quitté ses partenaires en première période, secoué par un rude plaquage dont s’est fait une spécialité l’ancien treiziste Joseph Manu.
Baptiste Serin était donc sorti de la pelouse de Mayol grimaçant, lors du choc face au Racing 92 remporté par le RCT 45 à 21 dimanche dernier. Il se tenait alors les costiches, après avoir pris un coup.
Si sa mine ne laissait rien présager de bon, Serin est peut-être plus solide qu’il ne le croit. Si une fracture des côtes était crainte, le Midi Olympique informe que le demi de mêlée toulonnais a passé des examens qui se sont révélés rassurants.
Il pourrait postuler face à Toulouse
Seul le cartilage a été touché et aucune fracture n’a été décelée, ce qui veut dire qu’en fonction de ses sensations, le maître à jouer du RCT pourrait très vite revenir à la compétition.
Il pourait même postuler dès ce dimanche pour le déplacement à Toulouse, même si Pierre Mignoni avait annoncé qu’une rotation de l’effectif serait faite.
Une bonne nouvelle pour Serin, étincelant depuis plusieurs saisons, qui rêve toujours du maillot bleu et dont le nom revient fréquemment parmi les possibles appelés pour la tournée de novembre, en l’absence d’Antoine Dupont, Maxime Lucu et Baptiste Couilloud.
Le numéro 9 de 31 ans a beau compter 46 sélections en équipe de France, son histoire avec ce maillot a souvent été contrastée. Lui qui n’a d’ailleurs démarré que 17 matchs en Bleu et fut plus souvent appelé pour faire le nombre qu’autre chose…
naia83
je parie un petit billet que s il est appelé dans les 42 il y aura aussi Le garec et Lucu et qu il va encore jouer les sparring partner malheureusement pour lui
guedin81
Je lui souhaite, je trouve qu'il s'est bonifié avec le temps. Il lève moins les bras au ciel à chaque ruck ou mêlée. Et rien que ça c'est déjà beaucoup.
potemkine09
Il a aussi accéléré son jeu je trouve.