TOP 14. Rassuré, Baptiste Serin pourrait postuler pour la tournée de novembre

Baptiste Serin était sorti en se tenant les costiches, après avoir pris un coup face au Racing 92.

Il avait quitté ses partenaires en première période, secoué par un rude plaquage dont s’est fait une spécialité l’ancien treiziste Joseph Manu.

Baptiste Serin était donc sorti de la pelouse de Mayol grimaçant, lors du choc face au Racing 92 remporté par le RCT 45 à 21 dimanche dernier. Il se tenait alors les costiches, après avoir pris un coup.

Si sa mine ne laissait rien présager de bon, Serin est peut-être plus solide qu’il ne le croit. Si une fracture des côtes était crainte, le Midi Olympique informe que le demi de mêlée toulonnais a passé des examens qui se sont révélés rassurants.

Il pourrait postuler face à Toulouse

Seul le cartilage a été touché et aucune fracture n’a été décelée, ce qui veut dire qu’en fonction de ses sensations, le maître à jouer du RCT pourrait très vite revenir à la compétition.

Il pourait même postuler dès ce dimanche pour le déplacement à Toulouse, même si Pierre Mignoni avait annoncé qu’une rotation de l’effectif serait faite.

Une bonne nouvelle pour Serin, étincelant depuis plusieurs saisons, qui rêve toujours du maillot bleu et dont le nom revient fréquemment parmi les possibles appelés pour la tournée de novembre, en l’absence d’Antoine Dupont, Maxime Lucu et Baptiste Couilloud.

Le numéro 9 de 31 ans a beau compter 46 sélections en équipe de France, son histoire avec ce maillot a souvent été contrastée. Lui qui n’a d’ailleurs démarré que 17 matchs en Bleu et fut plus souvent appelé pour faire le nombre qu’autre chose…