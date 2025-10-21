Rotation, blessés, sélections : Un nouveau (super) choc du Top 14 va faire pschiiit
Toulon est à flux tendu sur certains postes. Screenshot : Canal Plus
Un vrai turnover est à prévoir pour le déplacement au Stadium, à en comprendre les mots du manager du RCT.

Ce dimanche soir, le Top 14 devait nous réserver ce qu'il a de plus beau, ou presque. Des mêmes couleurs, une rivalité rouge et noire et 2 clubs qui jouent les premiers rôles du championnat cette saison.

Pour Toulouse, c'est une habitude, quand Toulon, lui, réalise un bon début de saison malgré certains postes à flux tendus. Comme celui de la 2ème ligne, où le club compte plusieurs blessés et cherche toujours un joker médical.

Turnover à prévoir au Stadium

En attendant, il faut que les gros "serrent les dents", avait dit Pierre Mignoni récemment. Si David Ribbans a pu souffler le week-end dernier puisqu'il était malade, un vrai turnover est à prévoir pour le déplacement au Stadium, à en comprendre les mots du manager du RCT.

On va jouer Toulouse, on sait que c’est un déplacement qui est difficile. On va aller pour faire le maximum de ce que l’on peut faire là-bas. On sait que ce n’est pas simple. Il y aura ensuite deux réceptions avec le match en retard : contre Lyon puis contre La Rochelle.

"On veut jouer sur notre effectif sur les trois matches. Les internationaux vont partir contre La Rochelle. Donc il ne faut pas trop avoir de blessés pour avoir une rotation naturelle. On va faire tourner notre effectif sur les trois matches", complète-t-il. 

Logique, donc, puisqu'à l'inverse des autres clubs, le RCT va enchaîner 3 matchs avant une petite semaine de coupure seulement, puisque le match reporté face à La Rochelle se jouera le 8 novembre.

Mais terriblement frustrant de ne pas potenti voir les Zach Mercer, Melvyn Jaminet, Lewis Ludlam ou Baptiste Serin (blessé de toute façon) ne pas se frotter aux Toulousains...

D'autant que la dernière fois que Toulon a fait tourner son effectif, il en avait pris 30 sur la pelouse de Clermont...

  Jak3192
Si tel est le cas, c'est interrogatif comme championnat. 🤔
2 équipes aspirant aux phases finales qui font tourner lors des matches à Ernest Wallon... 🤔bis
Du genre,
d'un côté : "les jeunes, on va laisser les acquérir de l'expérience, et on verra bien ce que cela donne"
de l'autre : "on joue à la maison, on ne peut pas perdre, donc on met les gros" et certains d'ajouter : "quels gros ? Ya que des gros !"
🤣

Remarque : il y a quelques années, quand le ST "faisait tourner" , tout le public (du stade recevant qui payait leur place), supporters, et Presidents (à mots couverts les Présidents bien sûr... 😄) critiquaient cette pratique.
Mais bon, c'était avant 😂: bon moyen de taper sur... 🤭

Allez les miens !
🔴⚫

