TOP 14. Séché par une cartouche dans les règles, Baptiste Serin va-t-il manquer la tournée de novembre ?
Screenshot : Bein Sports
Auteur d’un gros début de partie, le demi de mêlée a subi une belle cartouche dans les règles de l’ancien treiziste et centre du Racing Joey Manu.

C’est en milieu de semaine que l’on devrait connaitre la liste des joueurs qui prépareront la tournée de novembre du XV de France.

A certains postes, certains auront leur chance suite aux blessures ou aux méformes des uns et autres. A la mêlée, les absences d’Antoine Dupont, Maxime Lucu et Baptiste Couilloud rebattent les cartes, qui devraient donc être confiées aux jeunes.

VIDEO. Jalibert, l’éclair de génie qui a calmé tout Aimé-Giral : pur instinct, pure classeVIDEO. Jalibert, l’éclair de génie qui a calmé tout Aimé-Giral : pur instinct, pure classe

Mais les Le Garrec ou Jauneau auront bien besoin d’être encadrés par un peu d’expérience, ce que Baptiste Serin possède à revendre. Le truc, c’est que le maître à jouer du RCT est sorti à la 27ème minute face au Racing 92, ce dimanche soir.

Les côtes ont sifflé

Auteur d’un gros début de partie, le demi de mêlée a subi une belle cartouche dans les règles de l’ancien treiziste et centre du Racing Joey Manu.

Le genre de garçon qu’il faut mieux éviter de croiser frontalement sur un terrain. Et Serin, resté un long moment au sol, l’a appris à ses dépens, visiblement touché aux côtes.

VIDEO. Inusable, Ma’a Nonu transperce la défense du Racing 92 comme à sa grande époqueVIDEO. Inusable, Ma’a Nonu transperce la défense du Racing 92 comme à sa grande époqueLe numéro 9 de 31 ans a gardé une poche de glace sur la zone jusqu’à la fin de la partie mais cela pourrait ressembler potentiellement à une mauvaise nouvelle pour Serin et les Bleus.

Qui, ce week-end, ont aussi vu des joueurs régulièrement appelés comme Pierre-Louis Barassi ou Pierre Bourgarit sortir sur blessure. En attendant d’en savoir plus sur la nature de celles-ci…

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • JC83
    4379 points
  • il y a 4 heures

Dans les règles ? Vous vous moquez du monde ?
Le défenseur le percute épaule en avant sans même tenter de l'enserrer, et vous estimez que c'est légal... Incroyable !

  • il y a 4 heures

Derniers articles

 Vidéos
VIDEO. Jalibert, l’éclair de génie qui a calmé tout Aimé-Giral : pur instinct, pure classe
News
XV de France. Touché, Pierre Bourgarit (La Rochelle) va-t-il lui aussi rater le train de la tournée ?
News
XV de France. Deux nouveaux Tricolores du Stade Toulousain touchés juste avant l'annonce de Galthié
News
''Capilla est un cheat code'', il casse des reins, joue au pied et plante des essais comme un ailier, bientôt en Bleu ?
News
Pourquoi Emmanuel Meafou a failli perdre goût au rugby (et comment il s’en est sorti)
News
Il ne rate jamais une annonce de Galthié : cette fois, Lenni Nouchi espère y être : ''Je m'entraîne dur pour ça''
News
Tests de novembre : le XV de France hérite de Gardner, Ridley et Pearce, les Frenchies bien servis
News
Transfiguré cette saison, Louis Carbonel peut-il s’inviter avec le XV de France cet automne ?
News
''Je sens que je suis encore en déficit'' : Antoine Dupont détaille son protocole avant sa reprise avec Toulouse
News
RUGBY. Le XV de France ? ‘‘Un autre débat’’ pour ce Toulousain en réussite
News
RUGBY. Contre 0 pub, TF1 va rendre les matchs du XV de France optionnellement payants