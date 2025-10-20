TOP 14. Séché par une cartouche dans les règles, Baptiste Serin va-t-il manquer la tournée de novembre ?

Auteur d’un gros début de partie, le demi de mêlée a subi une belle cartouche dans les règles de l’ancien treiziste et centre du Racing Joey Manu.

C’est en milieu de semaine que l’on devrait connaitre la liste des joueurs qui prépareront la tournée de novembre du XV de France.

A certains postes, certains auront leur chance suite aux blessures ou aux méformes des uns et autres. A la mêlée, les absences d’Antoine Dupont, Maxime Lucu et Baptiste Couilloud rebattent les cartes, qui devraient donc être confiées aux jeunes.

VIDEO. Jalibert, l’éclair de génie qui a calmé tout Aimé-Giral : pur instinct, pure classe

Mais les Le Garrec ou Jauneau auront bien besoin d’être encadrés par un peu d’expérience, ce que Baptiste Serin possède à revendre. Le truc, c’est que le maître à jouer du RCT est sorti à la 27ème minute face au Racing 92, ce dimanche soir.

Les côtes ont sifflé

Auteur d’un gros début de partie, le demi de mêlée a subi une belle cartouche dans les règles de l’ancien treiziste et centre du Racing Joey Manu.

Le genre de garçon qu’il faut mieux éviter de croiser frontalement sur un terrain. Et Serin, resté un long moment au sol, l’a appris à ses dépens, visiblement touché aux côtes.

VIDEO. Inusable, Ma’a Nonu transperce la défense du Racing 92 comme à sa grande époqueLe numéro 9 de 31 ans a gardé une poche de glace sur la zone jusqu’à la fin de la partie mais cela pourrait ressembler potentiellement à une mauvaise nouvelle pour Serin et les Bleus.

Qui, ce week-end, ont aussi vu des joueurs régulièrement appelés comme Pierre-Louis Barassi ou Pierre Bourgarit sortir sur blessure. En attendant d’en savoir plus sur la nature de celles-ci…