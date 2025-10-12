RUGBY. Contre 0 pub, TF1 va rendre les matchs du XV de France optionnellement payant

Dans un entretien pour L’Équipe, le PDG de TF1, Rodolphe Belmer, a déclaré vouloir rendre les matchs du XV de France payants, si vous souhaitez enlever les pubs.

Êtes-vous prêt à payer pour voir les matchs du XV de France avec un contenu supplémentaire et sans aucune publicité ? Si oui, il est possible que cette option arrive très prochainement dans vos salons. C’est une pratique déjà existante dans certains pays, notamment aux États-Unis, et qui pourrait arriver en France bientôt. Dès cet hiver, TF1 pourrait mettre en place une formule originale et atypique de pay-per-view optionnel, sans remplacer la diffusion classique et gratuite, sur les matchs des Bleus de Fabien Galthié.

Le XV de France pour 1€

Dans une interview accordée à L’Équipe, publiée ce vendredi, le PDG de TF1 Rodolphe Belmer s’est exprimé au sujet des nouveaux modes de diffusion, désormais à la disposition de la chaîne. “Les Français s'équipent de plus en plus en téléviseurs connectés directement à Internet.[...] Nous amplifions notre stratégie digitale en nous étendant dans toute la francophonie, puis en entrant dans le monde payant, mais avec un modèle précis, le micro-paiement”, précise-t-il.

Sans détour, Rodolphe Belmer balaye l’idée de matchs disponibles exclusivement contre un abonnement ou un service à la demande, comme ce que propose le pay-per-view classique. Cependant, il compte proposer une offre supplémentaire : “En échange d'un euro (0,99 centime), il n'y aura plus de publicités à la mi-temps et après le match, mais des contenus du type analyses, inside, interviews.”

En parallèle, le patron de la première chaîne précise que cette option sera disponible “sans surcoût”, pour les abonnés premium. Déjà disponible, l'offre Premium de TF1+ permet d’obtenir certains programmes diffusées sur les chaînes du groupe en exclusivité et sans aucune publicité. Actuellement, l’abonnement est à 6,99 € par mois et 59,99 € par an.

Ainsi, il vous sera prochainement possible de profiter des matchs du XV de France, sans que votre téléviseur vous propose de déguster un yaourt zéro calorie ou d’acheter le dernier SUV allemand en date. Cependant, cette option devrait être mise en place vers la fin d’année 2025. Ainsi, la tournée de novembre du XV de France qui se déroule dans quelques semaines ne sera sûrement pas concernée par cette nouveauté.

TF1, nouvel ogre du rugby

Par ailleurs, ce supplément pour le consommateur n’est pas la seule actualité de TF1 autour du ballon ovale. World Rugby et le groupe TF1 ont officialisé un accord majeur : la chaîne française diffusera en exclusivité la Coupe du monde 2027, organisée en Australie du 1er octobre au 13 novembre. Ce partenariat, entamé en 1991, prolonge une collaboration fructueuse.

Après le succès d’audience du Mondial 2023, TF1 confirme son rôle important dans la médiatisation du rugby. Cette 11ᵉ édition, la première à réunir 24 équipes, proposera 52 matchs dans sept villes australiennes emblématiques. L’événement ambitionne de devenir le plus grand rassemblement sportif du pays depuis les JO de 2000. Pour World Rugby, l’enjeu est clair : s’appuyer sur la puissance de TF1 pour renforcer la visibilité du rugby et attirer de nouveaux passionnés.

