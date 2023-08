EXCLU. Isabelle Ithurburu nous raconte son arrivée à TF1, et ses belles années à Canal + !

C'est un des visages bien connus des amateurs de Top 14 et de rugby en général. Isabelle Ithurburu s'est engagée avec TF1, après 14 saisons passées à Canal. Elle nous dévoile tout !

Un amour fou pour le rugby

Pour être le visage du rugby sur la chaîne emblématique du ballon ovale en France, en effet, il vaut mieux aimer le rugby ! Et pourtant, rien ne prédestinait Isabelle Ithurburu à emprunter un tel chemin. Elle nous raconte comment elle a réussi à intégrer Canal +, et nous prouve que de simples rencontres peuvent bel et bien changer une vie : "Ça ne m'est pas vraiment venu à l'esprit, ça m'est plutôt tombé dessus. J’ai fait des études de commerce international, ce qui m’a permis de beaucoup voyager donc j’aimais ça. J’ai vécu en Espagne et en Angleterre et c’est ce que je voulais. Au moment de ma vie où j’étais en escale à Paris, pour la Coupe du monde 2007, j’ai rencontré sans le savoir des gens qui travaillaient à Canal +."

"J’ai beaucoup parlé de rugby avec eux, dans une soirée, et il se trouvait qu’Infosport cherchait un visage féminin pour animer une émission de rugby. Ce n'était pas forcément des journalistes qui étaient recherchés, mais de vrais passionnés. Lorsque l’on m’a proposé ça, j’ai d’abord rigolé, car je ne me sentais pas capable de faire ce métier. À ce moment, j'étais en intérim dans mon travail, donc j’y suis allé par curiosité, juste pour pousser les portes de Canal + et voir à quoi cela ressemblait. 14 ans plus tard, on en parle… "

Issue d'une famille et d'une région plongée dans le rugby, Isabelle Ithurburu avoue avoir baigné dans ce domaine depuis un bon moment, et au fil de la discussion, nous avons pu sentir l'importance de ce sport dans la vie de l'ancienne présentatrice du Canal Rugby Club.

Au moment de faire ses adieux, la principale intéressée n'hésite pas à nous faire savoir la chance qu'elle a eue de vivre une telle expérience : "Je retiens qu’ils m’ont clairement donné la chance de ma vie, ils m’ont permis de vivre autour d’une passion et d’un métier super cool. Ça fait 14 ans que j’ai l’impression de ne pas aller travailler justement, j’ai le sourire sans cesse. Et je sais que c’est une chance énorme en voyant les gens autour de moi qui ont déjà galéré."

Transition finalement logique vers TF1 ?

Lorsque l'on pense à un/une journaliste de rugby en France, comment ne pas penser à Isabelle Ithurburu ? Naturellement, la première chaîne française a aussi songé à la Paloise. Elle nous explique alors que ce changement de carrière intervient au bon moment de sa vie, et que le rugby et ses valeurs vont l'accompagner dans ses nouveaux projets. Elle nous donne une comparaison assez intéressante : "Je pense que je n’aurais jamais fait le tour du rugby, donc ce n’est pas pour ça que j’ai choisi de changer. TF1 m’a proposé de continuer de traiter du rugby avec la Coupe du monde. C’était la manière de rester dans le rugby et d’ensuite découvrir autre chose. Je voulais savoir si j’étais capable de faire autre chose, comme un joueur qui est resté longtemps dans un club, je voulais du challenge. C’est un peu courageux mine de rien, car je ne sais pas ce qui m’attend plus que cela, mais c’était un besoin très personnel pour le coup."

Puis, vient ensuite la question de la notoriété, puisque si le rugby reste un sport populaire, Isabelle Ithurburu nous assure "passer totalement inaperçu dans les rues de Paris" et n'avoir finalement connu "que les bons côtés de la médiatisation". À Pau, Toulouse ou encore Bayonne, les choses sont différentes, mais "le rugby reste un sport de niche, surtout avec le Top 14, mais avec la Coupe du monde, ça devrait pas mal changer" !

Néanmoins, son arrivée sur la plus grosse chaîne de télévision française devrait changer la donne a minima : "Évidemment, mon arrivée à TF1 me fait peur, c’est une des choses qui m’a beaucoup freiné pour prendre ma décision. J’ai été préparé et je me sens prête à me protéger, plus qu’il y a 15 ans. Pour la Coupe du monde, il va y avoir des audiences folles, mais j’espère que je connais désormais assez bien mon métier pour me protéger des aspects négatifs de cette notoriété. Après, il y a surtout beaucoup d'avantages."

Canal +, le tremplin idéal

Nous nous souvenons tous, amoureux de rugby, de l'ambiance particulièrement joviale qui régnait sur le plateau du Canal Rugby Club. Effectivement, nous avons eu confirmation, c'était une belle bande de potes :"C’était super naturel, et sans le vouloir, on a gardé les codes de ce sport. On se chambrait, mais il y avait toujours de la bienveillance et les fans de rugby s’y retrouvaient forcément. Sur TF1, je veux vraiment emmener ça, traiter ce sport avec beaucoup de bonne humeur."

Quand tu ne sais pas, tu te tais !

Interrogée sur sa longévité et sa bonne humeur inégalable, Isabelle Ithurburu nous fait part de son professionnalisme : "Le secret bateau, mais très réel, c'est de bosser, plus que les autres. Éric Baille m’avait donné ce conseil très important : quand tu ne sais pas, tu te tais ! C’est véridique, car tu n’as pas le droit à l’erreur, même si ça peut arriver à tout le monde, nous n’avons pas le droit. À l’époque, je n'avais encore moins ce droit-là, en tant que femme à la télévision et sur du rugby, je me devais d’être irréprochable."

De belles aventures en perspective

À présent, Isabelle Ithurburu sera à la tête du Mag, durant toute la durée de la Coupe du monde. Avec elle, des visages bien connus comme celui de Yoann Huget, Yannick Nyanga, Frédéric Michalak ou encore Marjorie Mayans. Une belle équipe qui lui rappellera certainement ses belles heures au CRC. Ensuite, nous la retrouverons aux commandes de 50 minutes Inside, dans un exercice dont elle n'a pas l'habitude : "Maintenant, c'est un peu le hic, qu’est-ce que je vais devoir faire pour que ça marche ailleurs ? Je vais rester moi-même bien évidemment !"

