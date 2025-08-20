Mbappé, Riner… Ou se situe Antoine Dupont dans le sport français en termes de salaire ?

Dupont possède une image très appréciée des marques, qui lui permettent de multiplier les contrats publicitaires et de gonfler ses revenus annuels. Tout en restant loin des autres stars françaises.

On dit de lui qu’il est le nerf de la guerre. Et pourtant, le Stade Toulousain, club au plus gros budget du Top 14 (près de 50 millions d’euros), est réputé pour ne pas être l’entité qui paye le plus cher ses joueurs, dans l’Hexagone.

La faute à une politique assumée mais aussi la nécessité d’assumer un effectif toujours plus dense, qui forcément, répartit davantage les dépenses que dans les clubs qui coursent les stars.

Exemple avec Antoine Dupont, qui a toujours reconnu qu’il pourrait toucher plus ailleurs, mais à quoi bon ? Dans la ville rose, le meilleur joueur du monde 2021 est à moins de 1h30 de son village familial natal, évolue dans le meilleur club d’Europe (et celui qui l’a fait rêver durant son enfance) et dispose d’un statut incomparable.

Avec un salaire estimé à environ 600 000 euros annuels bruts, le capitaine du XV de France est tout de même très bien loti, même si un joueur comme Owen Farrell touchait plus (800 000€) la saison passée au Racing 92. Pour le résultat que l’on connaît…

Pour autant, Dupont, toujours blessé au genou mais qui a embarqué avec le Stade Toulousain en stage de préparation en Bretagne cette semaine, possède une image que les autres rugbymen n’ont pas. On l’a ainsi vu multiplier les apparitions médiatiques cet année, entre le concert des Enfoirés, le festival de Cannes aux côtés de sa très célèbre compagne, l’exposition universelle d’Osaka, l’invitation aux côtés du célèbre chez Danny Khezzar, et on en passe…

Une notoriété et une image très appréciée qui lui permettent de multiplier les contrats publicitaires avec des marques renommées comme Volvic, Danone ou encore LVMH, et ainsi de largement gonfler ses revenus. A ce sujet, le consultant Sud Radio Rugby Philippe Spanghero avançait il y a quelques mois :

"Vous avez le phénomène Dupont qui est un extraterrestre dans notre monde en termes de montants. On a déjà parlé de ça sans avoir les montants précis, mais on peut estimer que, dans les volumes de contrat et dans l’ampleur des plans médias autour de lui, Antoine Dupont émarge au minimum, et vraiment au bas mot, à plus de 2 millions d’euros de revenus publicitaires en plus de son salaire au club. Je pense même qu’on est assez largement au-delà" . On pourrait effectivement tabler sur un poil plus, pour une rémunération annuelle totale de 3 millions d’euros environ.

Loin des Wembanyama ou Mbappé



Même s’il trône donc tout à haut à l’échelle des émoluments rugby, Antoine Dupont demeurerait encore loin des superstars des autres sports très médiatiques, en France. Lui aussi hors-concours en judo du fait de son palmarès et de son statut, la légende Teddy Riner (36 ans) percevrait encore plus de 5 millions d’euros par an, grâce à ses performances toujours remarquables mais aussi et surtout la diversification de ses activités.



Encore plus loin du prodige et géant du basketball français Victor Wembanyama, dont on sait grâce à la transparence de la NBA qu’il touchera un salaire de 12,3 millions d’euros pour la saison 2025/2026 aux San Antonio Spurs. Ou que le pilote de Formule 1 Pierre Gasly (10 millions d’euros par saison), lui même très loin des cadors de sa discipline comme Charles Leclerc, Max Verstappen ou Lewis Hamilton.



Sans parler du salaire des footballeurs, qui sont nombreux à percevoir des sommes bien supérieures aux montants évoqués jusqu’ici. Pêle-mêle, citons évidemment Ousmane Dembélé et ses 18 millions d'euros annuels bruts de salaire, d'après L'Equipe. Ou Kylian Mbappé, qui en toucherait 30 par saison au Real Madrid, mais le double grâce aux partenariats publicitaires. Un autre monde, clairement...