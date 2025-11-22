RUGBY. LBB et Depoortère rassurent un XV de France accroché par l’Australie

Au Stade de France, le XV de France voulait se rassurer face à l’Australie, ce samedi 22 novembre. Pour leur dernière affiche de l’année 2025, les Bleus avaient à cœur de finir sur une bonne note. Du titre lors du dernier Tournoi des VI Nations aux doutes des tournées, le dernier calendrier a dressé le spectre de ressentis très hétérogènes. Ce soir, le groupe de Fabien Galthié a gagné un match ouvert (48-33) contre les Wallabies.
Un XV de France poussif
En début de rencontre, le XV de France a rapidement montré de la fébrilité, dans la droite lignée des prestations observées contre l’Afrique du Sud et les Fidji. Après seulement quatre minutes de jeu, les visiteurs sont allés derrière la ligne. Les Wallabies mettaient à mal la défense tricolore et le talonneur Matt Faessler aplatissait. Les Gold & Green réalisaient un début de match tranchant.
Également, l’Australie mettait beaucoup d’impact sur le plan offensif. Les gros gabarits océaniens n’hésitaient pas à tester la solidité du rideau français, qui se fissurait à plusieurs reprises. Par ailleurs, Charles Ollivon payait les frais de cette férocité. Touché à la tête, le troisième ligne toulonnais et meilleur Bleu la semaine passée sortait quelques minutes, pour un protocole commotion. Il ne répondait pas favorablement à ce dernier.
LBB & co. au rendez-vous
Malgré ces difficultés, le XV de France a réussi à répondre grâce au talent de ses trois quarts. Dans un premier temps, Nicolas Depoortère inscrivait son troisième essai de la tournée, à la 9ᵉ minute de jeu. Le centre de l’Union Bordeaux-Bègles profitait d’une belle percée de Louis Bielle-Biarrey pour mettre les siens dans l’avancée.
Avec puissance et rapidité, Angus Bell permettait aux visiteurs de reprendre les commandes du match, grâce à une belle action personnelle. Le pilier gauche tenait Thomas Ramos à l’écart avec un raffut et s’engouffrait dans le camp tricolore, pour un essai de 30 mètres (21ᵉ) aussi impressionnant pour l’Australien qu’inquiétant pour l’organisation défensive des Bleus.
Heureusement, les Français ne se laissaient pas distancer. Après une belle démonstration de puissance de Thibaud Flament, l’offensive est lancée et le ballon s’est déplacé jusque sur l’aile. Le cuir atterrissait ensuite dans les bras de Thomas Ramos et le Toulousain aplatissait le ballon au sol dans l’en-but. À peine cinq minutes après, Louis Bielle-Biarrey réalisait un incroyable exploit personnel. Le Girondin se jouait de la défense adverse, usait de son pied et concluait une action d’anthologie. Avec une grosse dose de talent, il permettait aux rugbymen de l’Hexagone de reprendre la main sur le match.
Cependant, la révolte des joueurs de Fabien Galthié a été gâchée par un ensemble d'approximations et d’erreurs. Indisciplinés, ils concédaient trop de fautes, neuf sur le premier acte, et Maxime Lucu était exclu du terrain pour 10 minutes, après avoir reçu un carton jaune. Dans la foulée, la formation océanienne retournait dans l’en-but grâce à un maul et Matt Faessler signait un doublé. À la mi-temps, les deux équipes étaient au coude à coude.
Les Bleus accélèrent
Au retour des vestiaires, le XV de France ne paraissait pas beaucoup plus confiant. Pas forcément dominante sur les collisions et pas toujours inspirée sur son plan de jeu, même si cela allait en s'améliorant au fil du match, l’équipe de France misait sur les exploits de ses facteurs X du soir. Une dynamique de jeu qui n’avait rien de très constructif, mais qui proposait un peu plus de jeu que celles observées sur les deux dernières semaines.
Pour repartir de l’avant, c’est donc Nicolas Depoortère qui avait le plaisir de replonger dans l’en-but (52ᵉ). Après une belle percée de Thomas Ramos, le jeu se décalait sur la droite du rectangle vert, puis le cuir réalisait le chemin averse, sur toute la longueur du terrain. Une action d’école qui s’est suivie d’une interception létale de Max Jorgensen, cinq minutes plus tard.
Une fin de match sous contrôle
S’il y a bien eu un axe d’amélioration sur la seconde partie de la rencontre, c’est la discipline. Les Bleus ont été bien moins sanctionnés face à l’Australie, après la pause. Grâce à cette rigueur, ils remettaient la main sur le ballon et avaient moyen de poursuivre leurs actions. Ceci permettait notamment au talonneur Julien Marchand d’inscrire son quatrième essai sur la scène internationale, pour donner un avantage plus net au XV de France (64ᵉ).
Hormis le remplacement de Charles Ollivon par Oscar Jégou, aucun changement n’avait été demandé par Fabien Galthié à la 65ᵉ minute de jeu. À quinze minutes de la fin de la rencontre, le staff des Bleus réalisait six changements d’un coup. L’intégralité du cinq de devant est changé et le jeune Toulousain Kalvin Gourgues connaissait sa première sélection. Pour sa première apparition sous le maillot frappé du coq, la pépite venue de Haute-Garonne se démarquait pour transpercer la défense australienne et envoyait Louis Bielle-Biarrey sur orbite pour la sixième arrivée française en Terre promise (73ᵉ).
En fin de match, les Bleus ont voulu assurer leur domination observée en seconde période. À quelques instants du coup de sifflet final, les deux formations ajoutaient un essai chacun à leur compteur. Josh Nasser plantait en faveur des Australiens (76ᵉ) et Maxime Lamothe tombait derrière la ligne pour les Français (79ᵉ). Après un match à 12 essais, dont 7 en faveur des locaux, le XV de France concluait son calendrier international avec une victoire bienvenue à Saint-Denis.
gilbertgilles
Ouais...content de la victoire et de LBB. Pour le reste, force est de reconnaître que (à part les ballons portés) nos essais des lignes arrières on les doit à des exploits personnel parce qu'on a des gars de talent et que la défense Australienne est à la hauteur de la notre, c'est à dire nulle! Par contre les Aussies jouent vite et fluide et leur jeu de ligne est plus léché que le notre. Edwards, faudrait peut être dire à Grill qu'il arrête de le payer, parce que c'est open bar notre défense! Si on veut malgré tout retirer du positif, on peut dire que quand la page Fickou sera tournée (ça devrait pas tarder) on a je pense de la relève en centres! On peut avoir trois paires compétitives: Moefana-Depoortère,Barassi-Gourgues et Brau Boirie-Gailleton, ça a de la gueule! Encore faut il les laisser jouer! Faut arrêter aussi avec Tao, il n'y est plus et apprendre les règles à Meafou ce serait mieux! Conclusion: heureusement qu'ils ont pris quelques initiatives, nos joueurs, parce que on était encore parti pour s'emm*rder grave! 😉
potemkine09
Ne gâchons pas notre plaisir, 7 essais, d'avants, de trois-quarts. C'est ce qu'on demandait, non ? Alors pour ce soir, réjouissons nous de ça, on analysera le reste plus tard.
NeST
Encore une fois, on ne gagne que grâce à des initiatives personnelles des joueurs : rien de construit offensivement ou presque (quelques cocottes), quant à la défense, mieux vaut ne pas en parler.
On espérait du beau jeu, on a eu une soupe assez infâme, la vitesse et la fluidité était plutôt dans l'équipe d'en face.
Dans les bilans à tirer :
- Tao et Fickou : merci et au revoir !
- Les assistants de Galthié : Edwards entraîneur de la défense, Arlettaz de l'attaque et Jeanjean de la performance, 3 concepts que j'ai du mal à associer avec ce que j'ai vu sur le terrain. On peut les remplacer avant 2027?
- Galthié : même constat, finalement...
J'ai peur pour le T6N, on risque d'exploser face à l'Irlande, et plus grave, face à l'Angleterre.
gilbertgilles
J'en ai bien peur aussi (pour l'Irlande et l'Angleterre). Sur les bilans à tirer je te rejoins sur tout! et je voudrais bien qu'on ait pas raison, mais... 😕
FabienPelouse
L'Irlande ne me fait pas bien peur par contre les Anglais reviennent bien. Ce dernier match est quand même rassurant, Depoortere et Jegou on peut compter sur eux. LBB peut toujours nous faire gagner des matchs. Avec quelques retours on peut faire un tournoi sérieux.
Schloukamar
Bruno Debrandt excellent !
math1907
Ce qui m'a marqué :
+ Le nombre de placages sans ballon. Dont 2 ou 3 de Meafou.
+ Le bon match défensif de ntamack
+ Les introduction en mêlée fermée de l'Australie ! Y a un problème là !
+ Le beau match des Australiens.
+ Le très bon match de LLB.
+ notre défense à 2 peut-être 3 joueurs seulement sur la pénalité jouée à la main des Australiens qui aboutie à un essai.
+ On est encore en difficulté physiquement face à une autre sélection du sud.
math1907
+ Et l'excellente entrée en jeu de Gourgue, avec une très bonne initiative qui amène un très bel essai.
pascalbulroland
Mon seul plaisir de ce match, c'est le sourire de Gourgues quand il traverse la défense Australienne avant son offrande à LBB...J'ai kiffé ce moment...
MAKABIAU
Épouvantable !
Il n'y a rien de structuré ni devant ni derrière
Ni en défense ni en attaque
Les australiens ont montré plus de jeu d'attaque en un match que les français en trois
On revient en arrière avec des joueurs ne sachant pas quoi faire sur le terrain,d'où la brouette de fautes
Tout se joue par à coups
On voit d'autant mieux les individualités qu'il n'y a pas de collectif et ça c'est très inquiétant
Il reste deux T6 pour trouver une ossature renouvelée, mais il y a des postes où ça va être compliqué
Et pour trouver un fond de jeu, mais je n'y crois absolument pas
Jak3192
Au moins , ils ont joué à la main,
c'était plaisant, et ils ont marqué tout plein de points et d'essais 😄
Les milliards de téléspectateurs devant TF1 ce soir ont vu du jeu 😄
Il a bien rempli son contrat fg !
Les annonceurs pub seront contents.😂
Bon le reste, techniquement parlant, et en defense... c'est plutôt open bar. 😅
Sûr que le thème global des entraînements c'était : "les gars, cette semaine, vous vous entraînez comme vous le sentez, prenez des skills et autres exos de vos clubs, et que ca tourne pour samedi". 😂
Comme les nôtres s'encaguent depuis 1 mois, ils ont travaillé comme ils peuvent l'attaque à la main. 😄 Le fond de jeu tout ça tout ça..., la défense, on verra plus tard 😅
lebonbernieCGunther
C'était brouillon, voire laborieux pendant 65 mn, dernier 1/4h plus débridé. On marque 7 essais, certes, mais on en prend 5 dont 3 comme dans du beurre, alors, je suis moi aussi partagé... Et quand je vois Méafou, sur un ruck lent, très lent, faire office de 9 (début de seconde MT), je me dis qu'il y vraiment un problème d'organisation.
Côté joueurs, je vais parler que des centres: Fickou, faut arrêter avec lui! Encore deux matchs pour en faire un centurion et merci Gaël! Belle, très belle carrière, mais là, stop! L'avenir au centre, comme on a pu le voir, ça passe par Depoortère, Gourgues, Gailleton, Moefana et un palois dont j'ai zappé le nom, pardon. 5 mecs affamés qui peuvent redonner du lustre à notre jeu offensif, et comme en défense, ils font la maille...
pascalbulroland
Rassurez moi , Edwards est toujours l'entraineur de La Défense des Bleus...?
gilbertgilles
Hélas, oui!
mimi12
Une question pertinente...
lebonbernieCGunther
Chut malheureux!!! On ne parle de lui que quand ça fonctionne bien, dans le cas contraire, on se tait! Tu savais pas?
Yoooooooy
Pas encore vu le match, c'est quoi le problème en défense cette semaine ?
potemkine09
Son absence par moment.
Jak3192
Par exemple,
un pilier australien (le 1), se fait la malle tout seul comme un grand sur.... 20m (ou 25m?), et va marquer son essai tranquilou, sans personne à ses crampons.
Ca fait bizarre de voir un gonze de 130kgs courir tout seul dans un champ... 😄
Ya un indéniable côté farce,
et le gonze il n'a pas du faire un tel truc souvent
lebonbernieCGunther
Le blème en défense? "C'est pas le mental, c'est l'emmental", comme joliment dit dans un commentaire! 😉
Yoooooooy
Comme quoi une image vaut mille mots 😀
C'est ce qu'on voit depuis 3 semaines quoi, la méthode Galthier a atteint ses limites sur le terrain en 2023 et dans les têtes des joueurs à l'automne 2025.
Jak3192
fg ?
Il peut toujours faire mieux 🤗
gilbertgilles
Oui, c'est çà qui fait peur! 😄