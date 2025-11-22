RUGBY. LBB et Depoortère rassurent un XV de France accroché par l’Australie

À Saint-Denis, le XV de France a livré un match accroché face à l’Australie (48-33) , mais a fini par briller grâce à la qualité de sa ligne de trois quarts.

Au Stade de France, le XV de France voulait se rassurer face à l’Australie, ce samedi 22 novembre. Pour leur dernière affiche de l’année 2025, les Bleus avaient à cœur de finir sur une bonne note. Du titre lors du dernier Tournoi des VI Nations aux doutes des tournées, le dernier calendrier a dressé le spectre de ressentis très hétérogènes. Ce soir, le groupe de Fabien Galthié a gagné un match ouvert (48-33) contre les Wallabies.

Un XV de France poussif

En début de rencontre, le XV de France a rapidement montré de la fébrilité, dans la droite lignée des prestations observées contre l’Afrique du Sud et les Fidji. Après seulement quatre minutes de jeu, les visiteurs sont allés derrière la ligne. Les Wallabies mettaient à mal la défense tricolore et le talonneur Matt Faessler aplatissait. Les Gold & Green réalisaient un début de match tranchant.

Également, l’Australie mettait beaucoup d’impact sur le plan offensif. Les gros gabarits océaniens n’hésitaient pas à tester la solidité du rideau français, qui se fissurait à plusieurs reprises. Par ailleurs, Charles Ollivon payait les frais de cette férocité. Touché à la tête, le troisième ligne toulonnais et meilleur Bleu la semaine passée sortait quelques minutes, pour un protocole commotion. Il ne répondait pas favorablement à ce dernier.

LBB & co. au rendez-vous

Malgré ces difficultés, le XV de France a réussi à répondre grâce au talent de ses trois quarts. Dans un premier temps, Nicolas Depoortère inscrivait son troisième essai de la tournée, à la 9ᵉ minute de jeu. Le centre de l’Union Bordeaux-Bègles profitait d’une belle percée de Louis Bielle-Biarrey pour mettre les siens dans l’avancée.

Avec puissance et rapidité, Angus Bell permettait aux visiteurs de reprendre les commandes du match, grâce à une belle action personnelle. Le pilier gauche tenait Thomas Ramos à l’écart avec un raffut et s’engouffrait dans le camp tricolore, pour un essai de 30 mètres (21ᵉ) aussi impressionnant pour l’Australien qu’inquiétant pour l’organisation défensive des Bleus.

Heureusement, les Français ne se laissaient pas distancer. Après une belle démonstration de puissance de Thibaud Flament, l’offensive est lancée et le ballon s’est déplacé jusque sur l’aile. Le cuir atterrissait ensuite dans les bras de Thomas Ramos et le Toulousain aplatissait le ballon au sol dans l’en-but. À peine cinq minutes après, Louis Bielle-Biarrey réalisait un incroyable exploit personnel. Le Girondin se jouait de la défense adverse, usait de son pied et concluait une action d’anthologie. Avec une grosse dose de talent, il permettait aux rugbymen de l’Hexagone de reprendre la main sur le match.

Cependant, la révolte des joueurs de Fabien Galthié a été gâchée par un ensemble d'approximations et d’erreurs. Indisciplinés, ils concédaient trop de fautes, neuf sur le premier acte, et Maxime Lucu était exclu du terrain pour 10 minutes, après avoir reçu un carton jaune. Dans la foulée, la formation océanienne retournait dans l’en-but grâce à un maul et Matt Faessler signait un doublé. À la mi-temps, les deux équipes étaient au coude à coude.

Les Bleus accélèrent

Au retour des vestiaires, le XV de France ne paraissait pas beaucoup plus confiant. Pas forcément dominante sur les collisions et pas toujours inspirée sur son plan de jeu, même si cela allait en s'améliorant au fil du match, l’équipe de France misait sur les exploits de ses facteurs X du soir. Une dynamique de jeu qui n’avait rien de très constructif, mais qui proposait un peu plus de jeu que celles observées sur les deux dernières semaines.

Pour repartir de l’avant, c’est donc Nicolas Depoortère qui avait le plaisir de replonger dans l’en-but (52ᵉ). Après une belle percée de Thomas Ramos, le jeu se décalait sur la droite du rectangle vert, puis le cuir réalisait le chemin averse, sur toute la longueur du terrain. Une action d’école qui s’est suivie d’une interception létale de Max Jorgensen, cinq minutes plus tard.

Une fin de match sous contrôle

S’il y a bien eu un axe d’amélioration sur la seconde partie de la rencontre, c’est la discipline. Les Bleus ont été bien moins sanctionnés face à l’Australie, après la pause. Grâce à cette rigueur, ils remettaient la main sur le ballon et avaient moyen de poursuivre leurs actions. Ceci permettait notamment au talonneur Julien Marchand d’inscrire son quatrième essai sur la scène internationale, pour donner un avantage plus net au XV de France (64ᵉ).

Hormis le remplacement de Charles Ollivon par Oscar Jégou, aucun changement n’avait été demandé par Fabien Galthié à la 65ᵉ minute de jeu. À quinze minutes de la fin de la rencontre, le staff des Bleus réalisait six changements d’un coup. L’intégralité du cinq de devant est changé et le jeune Toulousain Kalvin Gourgues connaissait sa première sélection. Pour sa première apparition sous le maillot frappé du coq, la pépite venue de Haute-Garonne se démarquait pour transpercer la défense australienne et envoyait Louis Bielle-Biarrey sur orbite pour la sixième arrivée française en Terre promise (73ᵉ).

En fin de match, les Bleus ont voulu assurer leur domination observée en seconde période. À quelques instants du coup de sifflet final, les deux formations ajoutaient un essai chacun à leur compteur. Josh Nasser plantait en faveur des Australiens (76ᵉ) et Maxime Lamothe tombait derrière la ligne pour les Français (79ᵉ). Après un match à 12 essais, dont 7 en faveur des locaux, le XV de France concluait son calendrier international avec une victoire bienvenue à Saint-Denis.

