Avez-vous vu tous les caramels les plus impressionnants de 2025 ? [VIDEO]
Caramels, timing parfait et impact total : les plus gros plaquages de 2025. Crédit image : Screenshot Youtube
En ce 1er janvier 2026, retour sur les plus gros plaquages vus en rugby en 2025. Des caramels qui ont marqué les esprits.

En ce 1er janvier 2026, difficile de ne pas repenser aux images fortes laissées par l’année écoulée. Si le rugby se nourrit d’essais et de grandes envolées offensives, il se raconte aussi à travers les gros plaquages, ceux qui font se lever les tribunes et vibrer les bancs. En 2025, sur les terrains du monde entier, certains caramels ont marqué les esprits. Une vidéo revient aujourd’hui sur ces impacts spectaculaires, mêlant engagement, timing parfait et maîtrise du geste.

Lucu dans la compilation à ses dépens

Impossible de parler de 2025 sans évoquer le plaquage subi par Maxime Lucu face à l’Italie lors du Tournoi des 6 Nations. Une action qui avait immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Bien placé, parfaitement dans le timing, le défenseur italien avait stoppé net le demi de mêlée français, ballon sous le bras. Pas de geste dangereux, pas de faute caractérisée, mais un impact impressionnant, dans les règles, qui résume ce que World Rugby cherche à promouvoir : de l’intensité, sans perdre le contrôle.

Un gros plaquage, ce n’est pas qu’une question de puissance. Les images de 2025 le montrent bien : angle d’intervention, vitesse de replacement, lecture du porteur sont souvent plus déterminants que les kilos sur la balance. Les meilleurs défenseurs arrivent lancés, fléchissent sur l’impact, et ciblent parfaitement la zone autorisée. Résultat : ballon neutralisé, porteur marqué mentalement, et dynamique qui bascule. Dans un rugby toujours plus rapide, réussir ce type de geste relève presque de l’art.

L’année 2025 a aussi confirmé une tendance claire : les impacts sont impressionnants, mais mieux arbitrés. Les joueurs savent qu’ils sont scrutés, que la hauteur de plaquage est non négociable.

Des impacts venus des quatre coins du monde

Cette sélection ne se limite pas à l’Europe. On y retrouve des caramels signés par des Sud-Africains, des Néo-Zélandais, mais aussi des nations émergentes, preuve que la culture défensive progresse partout. Le plaquage reste un marqueur identitaire fort, quel que soit le continent. Et dans certains contextes, un impact bien senti vaut parfois autant qu’un essai pour renverser un match.

Ces plaquages racontent le rugby tel qu’il est aujourd’hui : exigeant, engagé, mais réfléchi. Ils montrent aussi l’évolution des joueurs, de plus en plus complets, capables d’enchaîner courses, rucks et défenses de très haut niveau. 

Si 2025 nous a offert autant d’intensité, nul doute que 2026 poursuivra sur cette lancée. À condition de garder ce fragile équilibre entre spectacle, engagement et sécurité. Car un bon caramel, quand il est maîtrisé, restera toujours l’une des signatures du rugby.

