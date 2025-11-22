“Affligeant'', ''Phénoménal'', ''Incompréhensible'' : les émotions contradictoires des fans pendant France–Australie

Dernier test de la tournée pour le XV de France ce samedi à Saint-Denis. Après les Fidji, les Bleus retrouvaient le Stade de France et l'Australie. Une rencontre ô combien importante pour la dynamique tricolore mais aussi en vue du tirage au sort de la Coupe du monde.
💪🔥 Prêts pour ce dernier match de l'année ! 𝑨𝒍𝒍𝒆𝒛 .ᐟ#XVdeFrance #FRAAUS pic.twitter.com/veZuJVDvBm— France Rugby (@FranceRugby) November 22, 2025
Entame de match en faveur des Wallabies qui marquent le premier essai.
🏉 Belle entame de match 🙄 #FRAAUS— Philippe Gault (@Philippe_Gault) November 22, 2025
Quand tu arrives au stade avec quelques minutes de retard et que tu regardes le tableau d’affichage 😳#SoifdeVictoire #FRAAUS #XVdeFrance pic.twitter.com/615bWHIeNu— St-Yorre Rugby (@styorreFR) November 22, 2025
Les hors jeu c’est que nous #FRAAUS— XV de f🔴⚫ (@stadidista) November 22, 2025
La réponse des Bleus par Depoortère après une superbe prise d'intervalle de LBB.
Pas mal ce petit 14. Quelqu’un a son nom ? #FRAAUS— Guy Bolt (@guybolt2) November 22, 2025
Très bon decalage de LBB et Depoortere n'a plus qu'a conclure au soutien #FRAvAUS #FRAAUS— El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) November 22, 2025
Les fautes bêtes de guignol bordel#FRAAUS #XVdeFrance— Chaft (@lyyyyyyy_yy) November 22, 2025
13' : ces derniers temps, on pouvait penser que le problème français c'était le mental. Ce soir, on peut dire que la défense française est un emmental #FRAAUS— BioZo (@BiouZ0) November 22, 2025
Que d’indiscipline dans cette équipe de France. #FRAAUS— Jeremy 🇫🇷 (@RamPAIGEr31) November 22, 2025
L'Australie avait l'occasion de passer devant, mais le buteur australien se troue face aux perches.
Edmed rate de façon trop évidente, il doit y avoir un membre de sa famille qui a parié 🤣 #FRAAUS— Ziz D. (@Thom_S94) November 22, 2025
Les Australiens sont en crise de résultats mais ils envoient du jeu....ils pensent qu'ils s'en sortiront par le jeu....— Nicolas Bastie (@NicolasBas82350) November 22, 2025
Et nous on prône plutôt la dépossession....
Frustrant !!#FRAAUS
Beaucoup trop pénalisés, les Bleus encaissent un nouvel essai.
La bouillie qu'on propose, c'est AFFLIGEANT #FRAAUS— Deux nids (@Denssss31) November 22, 2025
On vient de se faire transpercer par un pilier.— Dagan🇵🇲🇫🇷🇬🇧☭ (@Dagan__64) November 22, 2025
Sans élan.
Sans soutien.
Non, mais rien.#FRAAUS
Une fois encore, les Tricolores répondent par Ramos.
On vient de se faire transpercer par un pilier.— Dagan🇵🇲🇫🇷🇬🇧☭ (@Dagan__64) November 22, 2025
Sans élan.
Sans soutien.
Non, mais rien.#FRAAUS
Bordel mais on bosse le fait de pas faire des fautes débiles pendant les entrainements ? #FRAAUS— Deux nids (@Denssss31) November 22, 2025
Sublime essai de LBB après un festival en bord de touche.
Dès que les ballons vont sur les ailes, ça change la donne !#FRAAUS— Screech63 (@Screech631) November 22, 2025
Qui arrive à la cheville de LBB sincèrement?— Flowcroco 🇫🇮 (@flowcroco_) November 22, 2025
Je vois pas un seul joueur de son niveau, il a tout pour devenir un des plus grands joueurs de l’histoire!
PHÉ-NO-MÉ-NAL 💙🤍❤️#FRAAUS
Egalisation immédiate sur ballon porté des visiteurs.
Superbe essai de Louis Bielle-Biarrey ! 👏🏻 Un p’tit coup de pied par dessus et hop. 😄 Ça semble tellement facile et pourtant…#FRAAUS pic.twitter.com/CYtnO2HeoX— Emilie Marquois (@emiliemarquois) November 22, 2025
19 partout à la pause. C'est très laborieux pour les Français.
Le #XVdeFrance est dans la continuité des deux matchs précédents : emprunté, inefficace et ennuyeux. Et pourtant l'adversaire n'est pas vraiment un cador.#FRAAUS 🏉— Franc-Tireur🇨🇵🏌🏻🏖️ (@Franc_Tireur_fr) November 22, 2025
Deux défenses à la ramasse = 3 essais de chaque côté à la pause !#FRAAUS #XVdeFrance #Rugby #TestMatch pic.twitter.com/DOgH0i0B2d— Xavi McBeal (@XaviMcBeal) November 22, 2025
🇫🇷🇦🇺 Les Bleus et les @wallabies sont 𝒅𝒐𝒔 𝒂̀ 𝒅𝒐𝒔 à la pause. #XVdeFrance #FRAAUS pic.twitter.com/r61A2ckYsm— France Rugby (@FranceRugby) November 22, 2025
Offensivement pas grand chose à se mettre sous la dent, comme bien souvent on s’en remet à des exploits.— FCGB ⭐️ (@FCGB89900832) November 22, 2025
Bonne MT de LBB, RNT a pris quelques initiatives sans forcément une réussite mais au moins il a attaqué et ça c’est bien.
Défensivement on est à la rue, rien de plus.#FRAAUS
Ça sera mieux la semaine prochaine avec une semaine de travail en plus …#FRAAUS— mic (@MichaelMoissant) November 22, 2025
Qu’est ce qu’on est pauvre offensivement, défensivement.— Grégory ⭐️⭐️ (@gregsavoisien) November 22, 2025
C’est mou, c’est lent, sans âme. #FRAAUS
Pénalité réussie par Ramos, 22-19.
Les timings des lancements sont affreux— Alex Becce (@Ernesto_Sands) November 22, 2025
Joué au cordeau, sérieusement ???#FRAAUS
Doublé pour Depoortère après une très belle percée de Ramos. Enfin un peu de folie.
Stratégiquement, quand on joue à la main, on marque. Y compris, les 2 semaines précédentes. #FRAAUS— Pierre Gouguet (@PGouguet) November 22, 2025
Euh bah dis ? On saurait jouer alors ? Vraiment ? #FRAAUS pic.twitter.com/ZCMfh8ODHI— L'autre Con (@DelasalleSamuel) November 22, 2025
Depoortere LBB on est tellement sur la plus belle bromance de l’histoire. Associez moi ces deux là pour les dix prochaines années que ça soit en club ou en sélection 😍😍😍 #FRAAUS #FRAvAUS— Roro (@RoroBKTiste) November 22, 2025
Bizarre quand on se met à jouer et faire du pick and go et écartez au large on crée des brèches, ça est vraiment étonnant !(Bah non) #FRAAUS— Jordan (@dhb_jo) November 22, 2025
LBB, tous les supporters auront pu le voir de prêt tellement il balaye le terrain de droite à gauche #FRAAUS— ≈ Tibarrel ≈ (@tibarrel) November 22, 2025
Contre de l'Australie par Jorgensen qui met les cannes et dépose les Tricolores.
Pas compris pourquoi Jorguensen joue son ballon au pied (🤣)….— ≈ Tibarrel ≈ (@tibarrel) November 22, 2025
Et il marque quand même son essai (🥶) #FRAAUS
holala magnifique, on s'est fait mangé à la course #FRAAUS— juliosr (@juliosrlr) November 22, 2025
Le XV de France est déroutant, tant il ne semble pas en mesure de se mettre définitivement à l'abri des Wallabies. #FRAAUS— Jonathan Baudoin (@JoBaudoin) November 22, 2025
ET LA BOMB SQUAD DE LA FLECHE DU TEMPS DES INGREDIENTS DU MARQUEUR ALORS ?#FRAAUS— Finales Rugby (@Finales_Rugby) November 22, 2025
Marchand récompense les efforts des Tricolores sur un très bon ballon porté.
Le XV de France qui reprend l'avantage.. alors qu'on est déjà devant 😂 #FRAAUS— Benjamin Serrano (@BenjaminSe85770) November 22, 2025
Carton jaune contre l'Australie au passage.
Kalvin Gourgues qui rentre.— El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) November 22, 2025
Vas y mon petit !!! #FRAvAUS #FRAAUS pic.twitter.com/YizwaBgQk7
Comme quoi garder le même 5 de devant pendant 60mn c'est faisable 😉#fraaus#Marchand— Flip Flap (@FlipFlap_2017) November 22, 2025
Le épaule contre tête qui va pas être revu ? Sérieux ? #FRAAUS— Paulo 10💛🖤 ⭐️⭐️ (@paulooo__10) November 22, 2025
Gourgues déchire la défense pour l'essai de Bielle-Biarrey.
Mais quelle bombe gourgues 😀#FRAAUS— John ⚪️Ⓜ️ (@mpayet06) November 22, 2025
Gourgues 🤝 LBB ça passe très vite attention au radar #fraaus— Antho_s (@Jug_33) November 22, 2025
Gourgues quel futur crack que ça va être … #FRAAUS— Jordan (@dhb_jo) November 22, 2025
Mdr Depoortere 😭 #FRAAUS— RAMOS THE LORD 👑❤️🖤🏉6⭐️24🛡 (@Tho3113) November 22, 2025
L'Australie marque directe derrière.
Moefana depoortere barassi gourgues : direction l’Australie !!!#FRAAUS— Soulac77 (@Soulac77) November 22, 2025
Lamothe enfonce le clou pour la France qui remporte ce match, 48 à 33.
Les Australiens semblent dépités ! 😬 Mais on ne va pas bouder notre plaisir ! 😄#FRAAUS pic.twitter.com/B8HZLbS7WE— Emilie Marquois (@emiliemarquois) November 22, 2025
Victoire donc content…seconde mi-temps plus appliquée mais mitigé car j’ai du mal à saisir le jeu réel des bleus… #FRAAUS— Stan Larios (@stanstfoy) November 22, 2025
Barassi, Gourges, Depoortere sans oublier Moefana qui était très important lors du dernier tournoi… on a un vivier sympa au centre du terrain #FRAAUS— Antoine 🇫🇷 ⭐️⭐️🇫🇷 (@AntoineMayo) November 22, 2025
Victoire du XV de France dans un match avec deux défenses à la ramasse (7 essais à 5). #FRAAUS #XVdeFrance #Wallabies #Rugby #TestMatch pic.twitter.com/0di0aj47eT— Xavi McBeal (@XaviMcBeal) November 22, 2025
ULYSSE 689
Et le plaquage à la tête du 8 australien sur Ollivon...qui sort quelques minutes plus tard sur protocole commotion, personne n'en parle? A quoi sert l'arbitre vidéo?
lebonbernieCGunther
C'était brouillon, voire laborieux pendant 65 mn, dernier 1/4h plus débridé. On marque 7 essais, certes, mais on en prend 5 dont 3 comme dans du beurre, alors, je suis moi aussi partagé... Et quand je vois Méafou, sur un ruck lent, très lent, faire office de 9 (début de seconde MT), je me dis qu'il y vraiment un problème d'organisation.
Côté joueurs, je vais parler que des centres: Fickou, faut arrêter avec lui! Encore deux matchs pour en faire un centurion et merci Gaël! Belle, très belle carrière, mais là, stop! L'avenir au centre, comme on a pu le voir, ça passe par Depoortère, Gourgues, Gailleton, Moefana et un palois dont j'ai zappé le nom, pardon. 5 mecs affamés qui peuvent redonner du lustre à notre jeu offensif, et comme en défense, ils font la maille...
Yoooooooy
J'ai pas (encore) vu le match, c'est quoi le problème avec cette défense sur ce match?