“Affligeant'', ''Phénoménal'', ''Incompréhensible'' : les émotions contradictoires des fans pendant France–Australie
France–Australie : les supporters sont passés par toutes les émotions… et certains tweets sont épiques. Crédit image : Screenshot TF1
Entre frustration, humour et coups de cœur, les supporters du XV de France ont vécu France–Australie comme un grand huit émotionnel. Retour sur une soirée agitée.

Dernier test de la tournée pour le XV de France ce samedi à Saint-Denis. Après les Fidji, les Bleus retrouvaient le Stade de France et l'Australie. Une rencontre ô combien importante pour la dynamique tricolore mais aussi en vue du tirage au sort de la Coupe du monde

Entame de match en faveur des Wallabies qui marquent le premier essai.

La réponse des Bleus par Depoortère après une superbe prise d'intervalle de LBB.

L'Australie avait l'occasion de passer devant, mais le buteur australien se troue face aux perches.

Beaucoup trop pénalisés, les Bleus encaissent un nouvel essai.

Une fois encore, les Tricolores répondent par Ramos.

Sublime essai de LBB après un festival en bord de touche.

Egalisation immédiate sur ballon porté des visiteurs.

19 partout à la pause. C'est très laborieux pour les Français.

Pénalité réussie par Ramos, 22-19.

Doublé pour Depoortère après une très belle percée de Ramos. Enfin un peu de folie.

Contre de l'Australie par Jorgensen qui met les cannes et dépose les Tricolores.

Marchand récompense les efforts des Tricolores sur un très bon ballon porté.

Carton jaune contre l'Australie au passage.

Gourgues déchire la défense pour l'essai de Bielle-Biarrey.

L'Australie marque directe derrière.

Lamothe enfonce le clou pour la France qui remporte ce match, 48 à 33.

Et le plaquage à la tête du 8 australien sur Ollivon...qui sort quelques minutes plus tard sur protocole commotion, personne n'en parle? A quoi sert l'arbitre vidéo?

  • il y a 15 secondes

