“Affligeant'', ''Phénoménal'', ''Incompréhensible'' : les émotions contradictoires des fans pendant France–Australie

Entre frustration, humour et coups de cœur, les supporters du XV de France ont vécu France–Australie comme un grand huit émotionnel. Retour sur une soirée agitée.

Dernier test de la tournée pour le XV de France ce samedi à Saint-Denis. Après les Fidji, les Bleus retrouvaient le Stade de France et l'Australie. Une rencontre ô combien importante pour la dynamique tricolore mais aussi en vue du tirage au sort de la Coupe du monde.

Entame de match en faveur des Wallabies qui marquent le premier essai.

Quand tu arrives au stade avec quelques minutes de retard et que tu regardes le tableau d’affichage 😳#SoifdeVictoire #FRAAUS #XVdeFrance pic.twitter.com/615bWHIeNu — St-Yorre Rugby (@styorreFR) November 22, 2025

Les hors jeu c’est que nous #FRAAUS November 22, 2025

La réponse des Bleus par Depoortère après une superbe prise d'intervalle de LBB.

Pas mal ce petit 14. Quelqu’un a son nom ? #FRAAUS — Guy Bolt (@guybolt2) November 22, 2025

Très bon decalage de LBB et Depoortere n'a plus qu'a conclure au soutien #FRAvAUS #FRAAUS — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) November 22, 2025

13' : ces derniers temps, on pouvait penser que le problème français c'était le mental. Ce soir, on peut dire que la défense française est un emmental #FRAAUS — BioZo (@BiouZ0) November 22, 2025

Que d’indiscipline dans cette équipe de France. #FRAAUS — Jeremy 🇫🇷 (@RamPAIGEr31) November 22, 2025

L'Australie avait l'occasion de passer devant, mais le buteur australien se troue face aux perches.

Edmed rate de façon trop évidente, il doit y avoir un membre de sa famille qui a parié 🤣 #FRAAUS — Ziz D. (@Thom_S94) November 22, 2025

Les Australiens sont en crise de résultats mais ils envoient du jeu....ils pensent qu'ils s'en sortiront par le jeu....

Et nous on prône plutôt la dépossession....

Frustrant !!#FRAAUS — Nicolas Bastie (@NicolasBas82350) November 22, 2025

Beaucoup trop pénalisés, les Bleus encaissent un nouvel essai.

La bouillie qu'on propose, c'est AFFLIGEANT #FRAAUS — Deux nids (@Denssss31) November 22, 2025

On vient de se faire transpercer par un pilier.



Sans élan.



Sans soutien.



Non, mais rien.#FRAAUS — Dagan🇵🇲🇫🇷🇬🇧☭ (@Dagan__64) November 22, 2025

Une fois encore, les Tricolores répondent par Ramos.

Bordel mais on bosse le fait de pas faire des fautes débiles pendant les entrainements ? #FRAAUS — Deux nids (@Denssss31) November 22, 2025

Sublime essai de LBB après un festival en bord de touche.

Dès que les ballons vont sur les ailes, ça change la donne !#FRAAUS — Screech63 (@Screech631) November 22, 2025

Qui arrive à la cheville de LBB sincèrement?



Je vois pas un seul joueur de son niveau, il a tout pour devenir un des plus grands joueurs de l’histoire!



PHÉ-NO-MÉ-NAL 💙🤍❤️#FRAAUS — Flowcroco 🇫🇮 (@flowcroco_) November 22, 2025

Egalisation immédiate sur ballon porté des visiteurs.

Superbe essai de Louis Bielle-Biarrey ! 👏🏻 Un p’tit coup de pied par dessus et hop. 😄 Ça semble tellement facile et pourtant…#FRAAUS pic.twitter.com/CYtnO2HeoX — Emilie Marquois (@emiliemarquois) November 22, 2025

19 partout à la pause. C'est très laborieux pour les Français.

Le #XVdeFrance est dans la continuité des deux matchs précédents : emprunté, inefficace et ennuyeux. Et pourtant l'adversaire n'est pas vraiment un cador.#FRAAUS 🏉 — Franc-Tireur🇨🇵🏌🏻🏖️ (@Franc_Tireur_fr) November 22, 2025

Offensivement pas grand chose à se mettre sous la dent, comme bien souvent on s’en remet à des exploits.

Bonne MT de LBB, RNT a pris quelques initiatives sans forcément une réussite mais au moins il a attaqué et ça c’est bien.

Défensivement on est à la rue, rien de plus.#FRAAUS — FCGB ⭐️ (@FCGB89900832) November 22, 2025

Ça sera mieux la semaine prochaine avec une semaine de travail en plus …#FRAAUS — mic (@MichaelMoissant) November 22, 2025

Qu’est ce qu’on est pauvre offensivement, défensivement.

C’est mou, c’est lent, sans âme. #FRAAUS — Grégory ⭐️⭐️ (@gregsavoisien) November 22, 2025

Pénalité réussie par Ramos, 22-19.

Les timings des lancements sont affreux

Joué au cordeau, sérieusement ???#FRAAUS — Alex Becce (@Ernesto_Sands) November 22, 2025

Doublé pour Depoortère après une très belle percée de Ramos. Enfin un peu de folie.

Stratégiquement, quand on joue à la main, on marque. Y compris, les 2 semaines précédentes. #FRAAUS — Pierre Gouguet (@PGouguet) November 22, 2025

Euh bah dis ? On saurait jouer alors ? Vraiment ? #FRAAUS pic.twitter.com/ZCMfh8ODHI — L'autre Con (@DelasalleSamuel) November 22, 2025

Depoortere LBB on est tellement sur la plus belle bromance de l’histoire. Associez moi ces deux là pour les dix prochaines années que ça soit en club ou en sélection 😍😍😍 #FRAAUS #FRAvAUS — Roro (@RoroBKTiste) November 22, 2025

Bizarre quand on se met à jouer et faire du pick and go et écartez au large on crée des brèches, ça est vraiment étonnant !(Bah non) #FRAAUS — Jordan (@dhb_jo) November 22, 2025

LBB, tous les supporters auront pu le voir de prêt tellement il balaye le terrain de droite à gauche #FRAAUS — ≈ Tibarrel ≈ (@tibarrel) November 22, 2025

Contre de l'Australie par Jorgensen qui met les cannes et dépose les Tricolores.

Pas compris pourquoi Jorguensen joue son ballon au pied (🤣)….

Et il marque quand même son essai (🥶) #FRAAUS — ≈ Tibarrel ≈ (@tibarrel) November 22, 2025

holala magnifique, on s'est fait mangé à la course #FRAAUS — juliosr (@juliosrlr) November 22, 2025

Le XV de France est déroutant, tant il ne semble pas en mesure de se mettre définitivement à l'abri des Wallabies. #FRAAUS — Jonathan Baudoin (@JoBaudoin) November 22, 2025

ET LA BOMB SQUAD DE LA FLECHE DU TEMPS DES INGREDIENTS DU MARQUEUR ALORS ?#FRAAUS — Finales Rugby (@Finales_Rugby) November 22, 2025

Marchand récompense les efforts des Tricolores sur un très bon ballon porté.

Le XV de France qui reprend l'avantage.. alors qu'on est déjà devant 😂 #FRAAUS — Benjamin Serrano (@BenjaminSe85770) November 22, 2025

Carton jaune contre l'Australie au passage.

Comme quoi garder le même 5 de devant pendant 60mn c'est faisable 😉#fraaus#Marchand — Flip Flap (@FlipFlap_2017) November 22, 2025

Le épaule contre tête qui va pas être revu ? Sérieux ? #FRAAUS — Paulo 10💛🖤 ⭐️⭐️ (@paulooo__10) November 22, 2025

Gourgues déchire la défense pour l'essai de Bielle-Biarrey.

Mais quelle bombe gourgues 😀#FRAAUS — John ⚪️Ⓜ️ (@mpayet06) November 22, 2025

Gourgues 🤝 LBB ça passe très vite attention au radar #fraaus — Antho_s (@Jug_33) November 22, 2025

Gourgues quel futur crack que ça va être … #FRAAUS — Jordan (@dhb_jo) November 22, 2025

Mdr Depoortere 😭 #FRAAUS — RAMOS THE LORD 👑❤️🖤🏉6⭐️24🛡 (@Tho3113) November 22, 2025

L'Australie marque directe derrière.

Moefana depoortere barassi gourgues : direction l’Australie !!!#FRAAUS — Soulac77 (@Soulac77) November 22, 2025

Lamothe enfonce le clou pour la France qui remporte ce match, 48 à 33.

Les Australiens semblent dépités ! 😬 Mais on ne va pas bouder notre plaisir ! 😄#FRAAUS pic.twitter.com/B8HZLbS7WE — Emilie Marquois (@emiliemarquois) November 22, 2025

Victoire donc content…seconde mi-temps plus appliquée mais mitigé car j’ai du mal à saisir le jeu réel des bleus… #FRAAUS — Stan Larios (@stanstfoy) November 22, 2025