Avec le XV de France, ce golgoth de 132 kg peut changer de dimension en 2026 !

Titularisé à trois reprises avec le XV de France, cet automne, Régis Montagne (1,86 m / 132 kg) pourrait devenir un cadre des Bleus sur l’année à venir.

Il est l’un des chouchous des supporters de l’ASM Clermont Auvergne. Arrivé du FC Grenoble à l’été 2024, Régis Montagne (1,86 m / 132 kg) est en train de s’affirmer dans la hiérarchie des piliers droits français. En 2025, il a connu ses cinq premières sélections avec le XV de France. Sur l’année qui débute, le pilier droit a une belle carte à jouer, au niveau d’un poste au vivier en manque chez les Bleus.

Les débuts avec le XV de France

Après une première saison réussie en Top 14, sous les couleurs de l’ASM Clermont, Régis Montagne a tapé dans l’œil de Fabien Galthié et son staff. En Nouvelle-Zélande, il a fait le déplacement et a obtenu sa première cap chez les Bleus. Face aux All Blacks, il était le droitier remplaçant, derrière Rabah Slimani et Georges-Henri Colombe. Finalement, les deux titulaires cités n’ont pas marqué les esprits et c’est bien l’Auvergnat qui a été rappelé en novembre.

Face aux Springboks, aux Wallabies et aux Fidjiens, il a eu l’occasion de postuler avec le numéro 3 dans le dos. En dehors de Uini Atonio, le XV de France a rarement connu une tournée où un seul pilier droit a réussi à convaincre l’encadrement, au point de l’aligner sur trois rencontres consécutives. Pour le Tournoi des 6 Nations, le joueur de 25 ans n’a pas perdu son état de forme et il devrait ainsi revenir à Marcoussis pour l’hiver.

En cinq sélections, il a obtenu des statistiques plutôt intéressantes. Défensivement, le Clermontois est assez actif, il a complété 36 plaquages pour seulement 2 étreintes loupées. Il a également réalisé un grattage, porté le ballon à 15 reprises, gagné 17 mètres et battu deux défenseurs. En automne, quand il était titulaire, la mêlée tricolore a parfois souffert, mais la plupart des pénalités concédées dans cet exercice l’ont été quand Régis Montagne n’était plus sur le pré.

Sous le feu des critiques

Après ses premières apparitions sous le maillot frappé du coq, plusieurs observateurs ont critiqué le pilier droit. Certains ont évoqué un joueur trop fébrile et pas assez mobile sur le pré, notamment pour se placer efficacement en défense. Dans la foulée, plusieurs Clermontois étaient montés au créneau pour le défendre, dont son ami et coéquipier en club Barnabé Massa. “Régis et tout le staff là-bas savent très bien ce qu’il vaut. Je pense que la plupart des mecs qui l’ont incendié ne connaissent pas la mêlée”, avait réagi son ami auprès d’Actu Rugby.

Dans la presse, une voix avait mieux porté l’agacement autour des critiques faites à Régis Montagne, celle de Christophe Urios. Le manager de l’ASM Clermont Auvergne trouvait que la presse était “dégueulasse” avec son joueur, selon des propos rapportés par Rugbyrama. “C’est un jeune joueur, il était en difficulté contre les Sud-Africains en mêlée, mais bon, ce n’est pas le seul. Donc je trouve que c’est dur pour lui. Mais en même temps, c’est une phase d’apprentissage au très haut niveau, et je trouve qu’à 25 ans, il est bien installé. Si j’en crois le staff du XV de France, ils ont confiance en lui, évidemment. Il faut qu’ils bâtissent et continuent de travailler avec lui”, ajoutait l’entraîneur au sujet du joueur.

Un joueur apprécié à Clermont

Dans la foulée, Christophe Urios parlait même de son poulain comme du “futur pilier droit du XV de France”. Un statut qui peut faire rêver et qui pourrait arriver plus tôt que prévu pour l’ancien Grenoblois. En effet, aucun nouveau candidat au poste de pilier droit ne s’est récemment démarqué en Top 14. Mieux encore, le jeune Auvergnat continue de livrer des performances abouties en club.

Depuis le début de saison, l’ASM Clermont a gagné 8 rencontres sur 14 matchs joués, soit un ratio de 57 % de victoires. Quand Régis Montagne est aligné comme titulaire, le taux de victoire des Jaune et Bleu passe à 75 %. Une hausse notable qui se combine aux bonnes observations faites à son égard.

Il y a quelques jours, le journal régional La Montagne a publié son classement des meilleurs joueurs du club, sur la phase aller du Top 14. Ce dernier a été établi en cumulant les moyennes des différents matchs joués. Selon les lecteurs et les journalistes de la rédaction, un même joueur arrive en tête du classement d’après les deux panels. Évidemment, il s’agit de Régis Montagne.

Chez les Bleus, Uini Atonio semble toujours être dans les plans de Fabien Galthié. Toutefois le Rochelais de 35 ans n’est pas immortel et sa longue indisponibilité du début de saison le rappelle très bien. En parallèle, le Bayonnais Tevita Tatafu est un client attendu, mais il n’a plus joué depuis le mois de mai 2025. Son retour est espéré pour les prochains jours, mais le joueur de 23 ans pourrait bien ne pas être assez affuté pour postuler auprès du XV de France dès février prochain. Ainsi, Régis Montagne aura sûrement l’occasion de jouer quelques minutes durant l’hiver. L’occasion semble idéale pour s’imposer à droite du pack tricolore.

