RUGBY. Ancien Toulousain, ce Bleu prêt à se reconvertir en pilier droit à 31 ans ?

C’est une reconversion insolite que souhaiterait faire le talonneur du MHR Christopher Tolofua en devenant pilier droit.

On connaissait déjà les talonneurs qui devenaient numéro 8 ou les piliers qui remplacent occasionnellement au talon, mais l’inverse reste rare ! Pourtant, c’est ce vers quoi Christopher Tolofua aimerait se diriger. À presque 31 ans, le talonneur du Montpellier HR aimerait tenter l’aventure dans l’axe droit de la mêlée.

En effet, le talonneur indique dans les colonnes de L’Équipe qu’il souhaiterait s’essayer au poste de pilier droit. Par ailleurs, Joan Caudullo considère déjà l’ancien du Stade Toulousain comme son troisième pilier droit à l’entraînement. “Il est intéressant à ce poste. Nos gauchers pourraient le confirmer (sourire)”, commente avec humour l’entraîneur en chef du MHR.

TRANSFERT. TOP 14. Le Stade Toulousain ''chipe'' Georges-Henri Colombe au Stade Rochelais !

Par la suite, le principal intéressé détaille lui-même ce qui le pousse à tenter cette reconversion insolite. “C'est moi qui me suis proposé.[...] J'avais commencé à bosser pilier droit à Toulon où Eric Dasalmartini m'avait donné quelques clés. Là, on est dans l'idée du dépannage, mais c'est un poste qui m'attire”, confie-t-il en précisant qu’il était déjà prêt à dépanner à ce poste depuis le début de sa carrière.

Si cette reconversion se confirme plus régulièrement en match, le joueur pourrait donc intégrer la hiérarchie des piliers droits du MHR. Ensuite, Christopher Tolofua explique pourquoi, selon lui, il aurait les qualités pour faire un pilier droit convaincant :

Je fais partie des talonneurs les plus costauds (1,83 m, 120 kg) donc je n'aurais pas forcément besoin de prendre du poids. C'est le poste le plus dur à la mêlée, mais pour un talonneur, c'est à mon avis moins dur de passer à droite qu'à gauche. À gauche, vous avez une épaule de libre, vous pouvez varier les angles. Au talon et à droite, vous êtes pris, et il y a cette notion de verrouillage à maîtriser. Techniquement, on est dans la même complexité. Physiquement, le poste de pilier droit est encore plus dur, car vous prenez plus de pression.”

RUGBY. Pilier droit : le poste le plus en chantier du XV de France ?

Christopher Tolofua, une carrière déjà riche

Précoce, Christopher Tolofua a déjà 12 ans en pro dans les jambes. Intégré au groupe professionnel du Stade Toulousain dès ses 18 ans, il dispute plus de 150 matchs en Haute-Garonne et soulève le Bouclier de Brennus dès ses débuts. Le tout, avant de s’envoler en Angleterre, chez les Saracens en 2017.

Chez l’une des plus grandes équipes d’Europe, il gagne deux titres de champion d’Angleterre (2018 et 2019) avant de revenir en France. C’est du côté du RC Toulon que le talonneur va poursuivre sa carrière et gagner une Challenge Cup en 2023. En début d’année 2024, il pose ensuite ses valises dans l’Hérault.

Du côté du XV de France, Christopher Tolofua est le plus jeune avant jamais appelé avec le XV de France. À l’été 2012, Philippe Saint-André l’appelle pour disputer la tournée des Bleus en Argentine. Entre-temps, le talonneur a obtenu pas moins de 8 sélections et son dernier appel tricolore a eu lieu à l’occasion de la Coupe du monde 2019.

RUGBY. Ni 9, ni pilier : ce poste inattendu a le plus haut salaire de Top 14