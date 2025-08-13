Vunipola, Saili, Bouthier… Vannes aura-t-il un XV de départ taillé pour survoler la ProD2 ?

Dans une ProD2 plus relevée que jamais, le RC Vannes devrait avoir l'effectif et l'expérience pour atteindre les phases finales en 2025/2026.

La semaine prochaine, le RC Vannes jouera un match amical de gala face au Stade Toulousain, en Bretagne. La meilleure des oppositions pour se préparer à la reprise du championnat, qui aura lieu le 29 août.

A ce propos, le club breton saura-t-il surfer sur son aventure en Top 14 pour de nouveau jouer les gros bras en Pro D2 ? Dans ce championnat long et exigeant, les Morbihannais devront évidemment faire face à une concurrence de plus en plus dense en deuxième division, avec notamment des formations lourdement armées, comme Provence, Rugby, Grenoble, Brive, ou encore la surprenante équipe de Colomiers.

Pour cela, Vannes va conserver une solide équipe. Si quelques départs importants sont naturellement à déplorer suite à l’intersaison (Rayasi, Vili, Moukoro, Van der Meerwe…), le recrutement a aussi été efficace, entre l’engouement autour du club et le projet.

Une équipe expérimentée

C’est ainsi que le champion de Pro D2 2024 s’est offert le droitier sud-africain Nick Schonert, qui devrait former un duo de piliers solide comme menhir avec Mako Vunipola. Au talonnage, l’arrivée de l’expérimenté écossais Dave Cherry n’est pas anodine non plus.

Ailleurs, notons la venue du prometteur Thomas Geffré, pari du recrutement breton, lui qui dû se forger pendant plusieurs saisons en Fédérale 1 avant de pouvoir grimper en Nationale 2 puis 1. En provenance de Langon, le géant (2m02 pour 110kg) va devoir compenser son manque de puissance en ProD2. Mais son habileté technique, son sens du placement et sa capacité de déplacement pourraient grandement l’y aider.

Et puis Vannes a su conserver ses hommes forts en 3ème ligne, alors que Iachizzi va revenir en renfort. Tandis que Ruru et Lafage seront encore là en Pro D2 à la charnière.

Derrière, le Palois Eliott Roudil débarque pour se relancer, alors que la légende locale Anthony Bouthier est de retour au bercail après 6 ans passés en Top 14 à Montpellier, et 8 sélections en équipe de France. Son expérience, sa lecture de jeu et son pied droit monstrueux vont apporter beaucoup de Sérénité au fond de terrain breton, où la concurrence sera rude pour Surano et Duplenne. Idem aux ailes, entre Stevenson, Nakosi, l’électrique Romaric Camou et la flèche Benmegal.