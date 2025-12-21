140 kg pour 1,91 m : cet espoir du Stade Toulousain prêté en Pro D2 pour s’aguerrir

Joueur attendu dans les rangs du Stade Toulousain dans les prochaines années, Mohamed Megherbi a été prêté à Oyonnax Rugby pour la fin de saison de Pro D2.

C’est une arrivée qui risque d’être scrutée par beaucoup d’amateurs de pépites. Ce dimanche 21 décembre, Oyonnax Rugby a annoncé que le jeune pilier droit Mohamed Megherbi (20 ans) arrivait au club aindinois, en provenance du Stade Toulousain. Le joueur de première ligne signe ainsi jusqu’à la fin de saison en Pro D2, chez un prétendant affirmé à la phase finale et à la montée en Top 14.

La bonne affaire d’Oyonnax

Juste avant les fêtes, le colosse de 140 kg pour 1,91 m est un renfort de poids pour Oyonnax Rugby. Actuellement cinquième au classement de Pro D2, l’écurie de l’Ain espère bonifier les espoirs placés dans ce prospect, pour l’aider à négocier parfaitement sa fin de saison 2025/2026. De plus, les Oyomen ont bien besoin de renfort à ce poste, après la blessure d’Ali Oz chez les piliers droits. En parallèle, Paulo Tafili, Christopher Vaotoa et Martin Villar peuvent aussi postuler avec le numéro 3 dans le dos.

Au moment de la signature de Mohamed Megherbi, le staff aindinois s’est réjoui de cette actualité qui permet de renforcer ses rangs. “Nous sommes très heureux d’accueillir Mohamed. Son arrivée vient renforcer un poste qui a été mis à rude épreuve. Et à un moment important de la saison, cela va permettre d’apporter davantage de solutions dans la gestion du groupe.[...] Il apportera de la densité et de l’énergie au groupe. Nous lui souhaitons la bienvenue au club”, déclarait ainsi le manager sportif Fabien Cibray, dans un communiqué officiel.

Un Espoir attendu

L'Espoir haut-garonnais est un joueur attendu au Stade Toulousain et en sélection, s’il confirme son talent. Depuis quelques saisons, son nom circule comme l’un des meilleurs droitiers en devenir. Avec le XV de France U20, son apport était conséquent. Il a connu 10 caps, pour 8 titularisations, avec la sélection jeune au cours de la saison dernière. Avec les Bleuets, il a remporté le Tournoi des VI Nations, mais s’est arrêté en demi-finales du mondial.

À Oyonnax, le manager Fabien Cibray croit au potentiel de ce jeune joueur aux dimensions impressionnantes. “Malgré son jeune âge, il a déjà l’expérience du haut-niveau avec son expérience avec l’équipe de France U20 et pour avoir été formé dans un environnement d’excellence au Stade Toulousain. C’est un joueur au fort potentiel, puissant, travailleur et avec une véritable envie de progression”, indique le technicien au moment de la signature du jeune pilier.

Un gabarit hors norme

Conscient des attentes placées en lui, le jeune joueur a fourni des efforts impressionnants. Sur la saison passée, il a perdu près de 20 kg en l’espace de quelques mois. En effet, Mohamed Megherbi a déjà été enregistré à 156 kg du côté du Stade Toulousain. Le poids maximal jamais atteint par le minot était de 161 kg sur la balance. “J’ai perdu du poids super vite”, affirmait-il à Rugbypass lors de la dernière Coupe du monde U20.

Il a entrepris ce projet, car il s’est rendu compte des difficultés qu’il avait à exprimer son plein potentiel, au-dessus d’un certain poids. “La première année en sport-études, tout ce qui est prépa, ça ne marchait pas trop. Puis, en deuxième année, je me suis rendu compte que j’avais les qualités. J’avais ce qu’il fallait, mais il me manquait un truc : le déplacement sur le terrain”, racontait-il l’été dernier.

“Si je voulais vraiment bouger, pour jouer avec les U20, voire viser une sélection en équipe de France, je devais perdre du poids. C’était essentiel. Alors j’ai fait des efforts dès le début de l’année et je continue, encore maintenant. J’ai réussi à descendre à 136 kilos. C’est le plus bas que j’ai atteint”, confiait le jeune joueur originaire du quartier du Mirail, dans le Sud-Ouest de Toulouse. Au fil des années, Mohamed Megherbi réussit à s’imposer au Stade Toulousain, dans les catégories jeunes, avant d’être appelé avec l’équipe de France U20.

Pour la remise de sa première cap avec les Bleuets, il était apparu très ému et touché au cœur du reportage Horizon Bleu, diffusé par la Fédération Française de Rugby. Pour l’occasion, sa mère et plusieurs proches avaient fait le déplacement à Marcoussis. Il raconte son parcours ainsi : “C’est la première fois que quelqu’un, dans ma famille, réussit autant dans un sport. En plus, jusqu’en équipe de France… C’était un rêve quand j’étais jeune et j’y suis arrivé. C’est quelque chose de fou. Avant je n'aurais jamais pensé intégrer le XV de France U20. C’est énorme. Si j’ai pu y arriver, d’autres peuvent le faire aussi. Ça montre l’exemple aux jeunes de mon quartier.”

