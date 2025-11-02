RUGBY. Fan de Skelton,148 kg, 19 ans, etc. l’Italie appelle un titan en sélection pour cet automne !

Pour disputer la tournée d’automne, le sélectionneur de l’Italie Gonzalo Quesada a fait appel à 36 joueurs, dont le titanesque Enoch Opoku Gyamfi (1,96 m pour 148 kg).

À quelques kilogrammes près, il fait le double de son coéquipier le plus léger ! Pour la tournée d’automne, le sélectionneur de l’Italie Gonzalo Quesada a fait appel à un phénomène physique. En effet, Enoch Opoku Gyamfi est scruté depuis plusieurs années. Avec ses 148 kg pour 1,96 mètre, il est le joueur le plus lourd de la formation transalpine et montre une sacrée différence de poids avec le Bordelo-Béglais Martin Page-Relo (77kg), plus petit gabarit appelé pour les tests automnaux.

232 kg en cumulé : qui sont les 2 jeunes titans venus ‘‘créer de l’émulation’’ au Stade Toulousain ?

La belle histoire d'Opoku-Gyamfi

Né durant l'hiver 2006, à Portogruaro, le joueur d'origine ghanéenne a découvert le rugby à XV en Vénétie, durant sa jeunesse. Enfant, son gabarit impressionne déjà certains de ses proches, ce qui les aurait incités à l’inscrire dans un club local, l'Amatori Rugby San Donà. Pour The Telegraph, il confie que ses “parents n’y connaissaient rien au rugby” et qu’ils ont fait “beaucoup de sacrifices pour (lui) permettre de vivre (sa) passion au maximum”.

En 2020, lui et ses parents déménagent en Angleterre, où l'adolescent continue de s'essayer au ballon ovale. En 2023, il est repéré par un club de l'élite anglais, Bath Rugby, et intègre sa formation. En début d’année, il a été appelé avec l’Italie U20 pour disputer le dernier Tournoi des VI Nations et le mondial estival, dans sa catégorie d’âge. Dans sa catégorie d’âge, le numéro 5 avait déjà surpris de nombreux observateurs avec son physique hors norme.

À seulement 19 ans, Enoch Opoku Gyamfi attire les regards. Pourtant, le deuxième ligne n’a encore pas joué la moindre minute avec une équipe professionnelle. Par ailleurs, le jeune italien évolue toujours du côté de Bath, en Premiership. Pour ce mois de novembre, Gonzalo Quesada lui fait sauter une classe, sûrement dans le but de le convaincre de choisir l’Italie en guise de sélection. Une initiative en bonne voie.

RUGBY. Où se jouera la Coupe du monde 2035 ? L’Europe en pole position !

Massif, mais agile !

Installé depuis cinq ans en Angleterre, le deuxième ligne pourrait théoriquement être sélectionné par Steve Borthwick. D’autant qu’il confiait, toujours à The Telegraph, que ses deux idoles de jeunesse évoluaient avec le XV de la Rose : “Quand j'étais enfant, en Italie, j'admirais beaucoup Maro Itoje. C'était une star pour moi, car il était un jeune homme noir qui avait réussi. Évidemment, il occupait une position différente, mais je pensais qu'Anthony Watson était le meilleur joueur au monde.”

Aujourd’hui, Enoch Opoku Gyamfi a grandi et ses modèles actuels ont pris quelques kilos en plus. Avec l’ambition de devenir professionnel, l’Italien se transpose désormais sur des personnalités aux dimensions similaires. “Depuis que je joue deuxième ligne, il y a d'autres joueurs que j'admire beaucoup. Will Skelton est très costaud. C'est le premier que j'ai vu jouer en deuxième ligne avec une carrure semblable à la mienne. Il m'inspire par sa capacité à faire jouer derrière lui. Il joue comme j'aimerais jouer”, précise-t-il.

Chez les joueurs de son âge, le jeune transalpin apprécie Posolo Tuilagi. “Je me suis dit que des joueurs comme moi pouvaient aller loin”, confie-t-il après avoir vu le Catalan porter les couleurs du XV de France. Ainsi, Enoch Opoku Gyamfi ne veut pas simplement devenir un tank ou un coffre à ballon, il veut se révéler sous un profil de joueur moderne, capable de faire vivre le ballon. Pour cela, il s’entraîne au jeu à haute intensité, à réaliser des offloads et avoue même qu’il travaille ses appuis. Pour parvenir à ses fins, il cherche à perdre une dizaine de kilogrammes, mais le colosse est déjà déterminé à jouer au plus haut niveau.

VIDEO. CRAC ! Ce Toulousain se souviendra longtemps du jour où il a croisé la route du monstre Skelton (145kg)