232 kg en cumulé : qui sont les 2 jeunes titans venus ‘‘créer de l’émulation’’ au Stade Toulousain ?

Pas très gourmand en transfert, le Stade Toulousain a tenté deux paris d’avenir qui attirent les regards avec Tomás Rapetti et Heinz Lemoto.

Depuis que Ugo Mola a trouvé la bonne formule au Stade Toulousain, dès 2019, le club de la Ville rose n’est plus tellement adepte des folies sur le marché des transferts. En effet, les arrivées de joueurs sont généralement peu nombreuses et les seules signatures de Teddy Thomas et Georges-Henri Colombe vont dans ce sens.

Cependant, la stratégie est plus ambitieuse du côté des espoirs où le Stade Toulousain a signé deux joueurs à fort potentiel. Au milieu des quelques arrivées internationales chez les espoirs, Ugo Mola a nommément cité l’Australien Heinz Lemoto et l’Argentin Tomás Rapetti. En conférence de presse, ce vendredi 5 septembre, il a expliqué que ces talents “vont arriver un peu plus tardivement” dans le groupe professionnel.

Questionné sur le peu de signatures sur les derniers étés, le manager toulousain a insisté sur l’impact qu’avait le centre de formation sur l’effectif professionnel. Il a aussi pointé du doigt l’intérêt pour des joueurs aussi jeunes de venir découvrir le Stade Toulousain, le plus tôt possible. Il a décrit ces deux nouveaux éléments comme “des joueurs à fort potentiels dans le futur” prêt à “créer de l’émulation” dans la jeunesse toulousaine.

Tomás Rapetti (123 kg - 1,88 m)

Pilier droit de formation, l’Argentin est l’un des meilleurs prospects au monde à son poste, formé dans le prestigieux club argentin des Pampas XV. Dès ses 17 ans, il a intégré la sélection nationale des U20. Alors que Tomás Rapetti a soufflé sa 20ᵉ bougie il y a tout juste quelques mois, il vient d’être appelé avec les Pumas à l’occasion du Rugby Championship 2025. De plus, sa qualité est associée à une précocité physique. Tandis qu'il a encore l’âge de jouer en espoir, le droitier pèse déjà lourd dans le pack, avec 123 kg sur la balance.

Par ailleurs, c’est avec l’équipe des jeunes Toulousains qu’il devrait commencer. Cependant, le Stade Toulousain a souvent eu l’habitude de faire jouer ses jeunes pousses aux postes sous tension. Ces dernières saisons, l’identité du numéro 3 et de ses potentielles doublures a été une question récurrente du côté des Sept-Deniers. Sa précocité rappelle celle de son compatriote Efraín Elías, d’un an son aîné, qui a joué à cinq reprises en Top 14 sur l’exercice 2024/2025. Pour Tomás Rapetti, un chemin similaire pourrait s’écrire dans les mois à venir.

Heinz Lemoto (109 kg - 1,94 m)

À ses mensurations, on comprend déjà que l’Australien est un monstre physique. Alors qu’il n’a même pas la majorité, seulement 17 ans, il possède déjà un gabarit digne d’un professionnel. Généralement présenté comme un troisième ligne, Heinz Lemoto peut aussi évoluer à l’aile. De plus, cette polyvalence est bien aidée par le CV du jeune homme, qui est passé du rugby à XIII au XV à plusieurs reprises dans sa vie. Sur les derniers mois, il était surclassé dans l’équipe U19 des Penrith Panthers, une franchise de NRL.

Par ailleurs, certaines rumeurs ont entouré l’arrivée de ce jeune prodige. En effet, certains observateurs de la fédération australienne redoutaient le départ aussi précoce de ce colosse vers d’autres horizons. Le président de la Fédération Gold & Green, Daniel Herbert, avait d’ailleurs accusé le rugby français de piller le réservoir de l’île-continent. En parallèle, certains s’inquiètent d’un potentiel intérêt du XV de France pour Heinz Lemoto, à la manière de ce qu’a pu connaître Emmanuel Meafou. Cependant, cette hypothèse ne se base sur rien de fondé, mais montre l’attention qui entoure le troisième ligne.

