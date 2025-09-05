TOP 14. Ugo Mola va-t-il lâcher le Stade Toulousain ? Il dévoile sa vision à long terme

Onze saisons à la tête du Stade Toulousain, une armoire à trophées bien remplie, et toujours cette même intensité dans le regard. Ugo Mola attaque une nouvelle année en Rouge et Noir, fidèle au club qui l’a vu grandir comme joueur, puis s’imposer comme l’un des meilleurs techniciens du rugby hexagonal. Mais forcément, une question taraude : jusqu’à quand ?
"Aller au bout de cette génération"
Interrogé sur son avenir par L'Equipe, le manager toulousain a répondu avec la franchise qui le caractérise. "Je n'ai jamais fait de plan de carrière. J'ai un contrat. D'ailleurs, sa durée n'a jamais été communiquée et je n'ai jamais vu passer la bonne échéance dans les médias." Ce ne serait donc pas 2031 comme vu dans certains médias.TOP 14. La VRAIE raison pour laquelle le Stade Toulousain domine encore (selon Yoann Huget) Mola reste droit dans ses bottes, fidèle à ses joueurs et à un projet de jeu qu’il veut inscrire dans la durée : "J'ai envie d'aller au bout de cette génération, mais aussi de préparer la suivante." On peut donc l'imaginer encore longtemps du côté du Wallon. Si Thomas Ramos a 30 ans, Antoine Dupont, 28 ans et Romain Ntamack, 26 ans, ont encore de très nombreuses années de rugby devant eux. Sans parler des Costes, Castro-Ferreira et autres Brennan qui sont encore loin d'avoir 25 ans.
Pas de plan sur la comète, mais…
Sans se projeter trop loin, il évoque déjà le moment où il faudra peut-être dire stop : "Si les défaites s'enchaînent et que je n'arrive pas à réenclencher une dynamique positive, il faudra partir." Et d’ajouter, lucide : "Si je ne ressens plus de plaisir, une notion primordiale, ce sera le moment de passer à autre chose." Peut-être de se lancer dans un nouveau défi... comme sélectionneur ?
L’équipe de France ? “Il n’y a pas de sujet”
Pourtant, son nom revient souvent lorsqu’il est question de l’après-Galthié. Et nombreux sont ceux qui l’imaginent à la tête du XV de France après 2027. Mola, lui, coupe court : "L'équipe de France ? Il n'y a pas de sujet. Le sélectionneur est sous contrat au moins jusqu'à la Coupe du monde en Australie." Un rappel, mais qui n’efface pas les rumeurs…TOP 14. Et si l'adversaire le plus dangereux pour le Stade Toulousain n'était pas celui auquel vous pensez ?Car dans une autre interview, il n’avait pas caché une forme d’attirance pour une aventure outre-Manche : "S’il y avait une nation qui m’attirait plus qu’une autre, cela serait l’Angleterre." À ce jour, Mola reste catégorique : "Je suis très heureux au Stade Toulousain. Mon quotidien et nos projets pour demain m'épanouissent."
À Toulouse, le staff ne cesse d’évoluer, mais le projet reste entre les mains de Mola. Jusqu’en 2031 ? Peut-être. Mais en bon technicien, il préfère laisser le terrain parler. Et tant que les titres s’enchaînent, on voit mal pourquoi il partirait.
Yonolan
Mola a été surement la plus belle surprise pour le ST de cette décennie
Ca fait 10 ans qu'il est arrivé au ST en provenance d'Albi
Et Dieu sait que cette nomination a fait jaser et que sa première année a amplifié le doute avec sa peu glorieuse 12 -ème place
Et il faut louer Jean-René Bouscatel qui n'a pas coupé sa tête comme beaucoup d'autres présidents l'aurait fait , car il croyait en l'homme et son projet
Et le binôme avec Lacroix qui suivit tira encore plus l'équipe vers le haut
Mola est un inquiet , un qui doute chez qui le coté humain est la clé
Mais chez lui le doute le fait avancer, explorer de nouvelles voies et casser la routine
Et ça c'est indispensable dans un club qui emmagasine tant de trophées pour éviter l'usure et apporter une motivation nouvelle pour continuer à truster le haut du panier domestique et européen
Je trouve que c'est le manager le plus moderne dans son langage et sa capacité à organiser les choses avec son staff de façon horizontale
Pour preuve cette longévité qui ne se traduit par aucune usure
Oui vraiment la meilleure recrue du ST de ces dix dernières années
Et quelle belle locomotive pour le rugby Français dans son ensemble
Et cette saison qui démarre voit un UBB lui coller de plus en plus aux basques , un Toulon qui travaille fort aussi , un LR qui peut étonner sans oublier les surprises qui ne manqueront pas
Alors oui il devra encore trouver les bons leviers pour que le ST reste tout en haut
Jacques-Tati-en-EDF
Je suis d'accord. Sa première saison, même à la 12 ème place montrait déjà un renouveau dans le jeu. (Je me souviens d'une ITW de Califano cette saison là qui disait que les résultats n'étaient pas encore là mais qu'il était sûr pour la suite ...) Le club s'est structuré autrement avec un staff comme indiqué qui élabore le jeu suivant des responsabilités et des relations horizontales (ce qui n'est pas anodin au rugby et même si j'imagine que Mola reste décideur) et une gestion des joueurs et des infrastructures très adaptées au monde du sport actuel. Il me semble qu'il existe un "comité" à l'intérieur du club qui réfléchit sur les nouveautés à apporter au jeu soit à partir de l'équipe, soit en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs et dans d'autres sports...