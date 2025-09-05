TOP 14. Ugo Mola va-t-il lâcher le Stade Toulousain ? Il dévoile sa vision à long terme

Ugo Mola entame sa 11e saison au Stade Toulousain. Toujours aussi impliqué, il évoque son avenir, l’équipe de France, et cette génération qu’il veut accompagner... jusqu’où ?

Onze saisons à la tête du Stade Toulousain, une armoire à trophées bien remplie, et toujours cette même intensité dans le regard. Ugo Mola attaque une nouvelle année en Rouge et Noir, fidèle au club qui l’a vu grandir comme joueur, puis s’imposer comme l’un des meilleurs techniciens du rugby hexagonal. Mais forcément, une question taraude : jusqu’à quand ?

"Aller au bout de cette génération"

Interrogé sur son avenir par L'Equipe, le manager toulousain a répondu avec la franchise qui le caractérise. "Je n'ai jamais fait de plan de carrière. J'ai un contrat. D'ailleurs, sa durée n'a jamais été communiquée et je n'ai jamais vu passer la bonne échéance dans les médias." Ce ne serait donc pas 2031 comme vu dans certains médias. TOP 14. La VRAIE raison pour laquelle le Stade Toulousain domine encore (selon Yoann Huget) Mola reste droit dans ses bottes, fidèle à ses joueurs et à un projet de jeu qu’il veut inscrire dans la durée : "J'ai envie d'aller au bout de cette génération, mais aussi de préparer la suivante." On peut donc l'imaginer encore longtemps du côté du Wallon. Si Thomas Ramos a 30 ans, Antoine Dupont, 28 ans et Romain Ntamack, 26 ans, ont encore de très nombreuses années de rugby devant eux. Sans parler des Costes, Castro-Ferreira et autres Brennan qui sont encore loin d'avoir 25 ans.

Pas de plan sur la comète, mais…

Sans se projeter trop loin, il évoque déjà le moment où il faudra peut-être dire stop : "Si les défaites s'enchaînent et que je n'arrive pas à réenclencher une dynamique positive, il faudra partir." Et d’ajouter, lucide : "Si je ne ressens plus de plaisir, une notion primordiale, ce sera le moment de passer à autre chose." Peut-être de se lancer dans un nouveau défi... comme sélectionneur ?

L’équipe de France ? “Il n’y a pas de sujet”

Pourtant, son nom revient souvent lorsqu’il est question de l’après-Galthié. Et nombreux sont ceux qui l’imaginent à la tête du XV de France après 2027. Mola, lui, coupe court : "L'équipe de France ? Il n'y a pas de sujet. Le sélectionneur est sous contrat au moins jusqu'à la Coupe du monde en Australie." Un rappel, mais qui n’efface pas les rumeurs… TOP 14. Et si l'adversaire le plus dangereux pour le Stade Toulousain n'était pas celui auquel vous pensez ?Car dans une autre interview, il n’avait pas caché une forme d’attirance pour une aventure outre-Manche : "S’il y avait une nation qui m’attirait plus qu’une autre, cela serait l’Angleterre." À ce jour, Mola reste catégorique : "Je suis très heureux au Stade Toulousain. Mon quotidien et nos projets pour demain m'épanouissent."

À Toulouse, le staff ne cesse d’évoluer, mais le projet reste entre les mains de Mola. Jusqu’en 2031 ? Peut-être. Mais en bon technicien, il préfère laisser le terrain parler. Et tant que les titres s’enchaînent, on voit mal pourquoi il partirait.