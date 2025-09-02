TOP 14. Et si l'adversaire le plus dangereux pour le Stade Toulousain n'était pas celui auquel vous pensez ?

Avec un effectif XXL et un projet bien rodé, Toulouse part favori. Mais gare au piège : selon Olivier Magne, les champions pourraient tomber… à cause d’eux-mêmes.

C’est une petite musique qu’on entend souvent chez les anciens : après un titre, le plus dur commence. Et à écouter Olivier Magne, qui s’est confié au Midi Olympique, le Stade Toulousain ne fait pas exception à la règle. Oui, le club rouge et noir reste ultra-favori. Mais son pire adversaire cette saison pourrait bien être… lui-même. TOP 14. Le champion (déjà) sur le fil ? La compo probable du Stade Toulousain« Au regard de la domination de ce club ces dernières années, il est évident que le Stade Toulousain est favori à sa propre succession, » explique l’ancien flanker du XV de France. Avec un effectif aussi pléthorique qu’expérimenté, des leaders partout sur le terrain, et un système huilé comme une mêlée toulousaine en pleine possession de ses moyens, rien ne semble pouvoir enrayer la machine. Mais attention à l’excès de confort post-titre.

L’après-titre, ce piège silencieux

C’est souvent dans l’euphorie des trophées que naissent les premiers signaux de relâchement. « Seront-ils capables de garder un certain niveau d’enthousiasme, de volonté de progrès, d’envie de décrocher à nouveau une étoile ? » interroge Magne. L’histoire récente a pourtant prouvé que Toulouse sait gérer les lendemains de fête. Ce groupe a la culture de la gagne, et surtout, il sait se remettre en question. TOP 14. UBB, La Rochelle, Toulon… Les outsiders du Brennus derrière le Stade ToulousainSans oublier le discours d'Ugo Mola qui sait chaque année trouver les leviers pour conserver un très haut motivation chez ses joueurs. Lesquels sont déterminés à marquer l'histoire de leur club, du rugby français et européen malgré les doublés et le triplé en championnat.

Mais ce Top 14 version 2025-2026 s’annonce particulièrement dense. « Je suis convaincu que ce championnat sera encore plus resserré que d’habitude », prévient Magne. Derrière Toulouse, la meute ne cesse de se structurer. Et certains clubs commencent à parler le même rugby.

L’UBB et les autres : un modèle qui infuse

L’exemple le plus frappant reste l’UBB, qui, selon Magne, « progresse un peu plus chaque année ». Grâce à un projet de jeu cohérent et un travail en profondeur porté par Laurent Marti, le club girondin commence à dégager une vraie identité. Le premier titre remporté en Champion Cup a renforcé l'appétit des Girondins. Et ils entendent bien croquer le Brennus à leur tour. Vos Matchs de Rugby Clermont/Toulouse et Bordeaux/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?Derrière, La Rochelle — malgré une saison moins aboutie — et le RCT de Mignoni, construisent également sur du solide. Des structures émergent, des idées prennent forme, et surtout, les modèles s’inspirent de celui de Toulouse. La formation, l’unité de projet, la continuité… Tout le monde veut sa recette toulousaine. Mais pour l’instant, comme le dit si bien Olivier Magne, le Stade a encore "un temps d’avance". C’est à lui de ne pas s’emmêler les crampons.