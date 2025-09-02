Vos Matchs de Rugby Clermont/Toulouse et Bordeaux/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Top 14, Pro D2, Mondial féminin, Rugby Championship… Ce week-end, le rugby s'invite partout. On t’a regroupé tous les horaires, chaînes et affiches à ne surtout pas rater.

Le rugby va s’inviter dans chaque foyer ce week-end. Au programme : l’ouverture tant attendue du Top 14, une Pro D2 déjà bien lancée, la 3ᵉ journée de la Coupe du monde féminine en Angleterre, et un Rugby Championship qui bat son plein dans l’hémisphère sud. Chaque affiche compte, chaque minute promet du spectacle. Voici ce qu’il ne faut surtout pas manquer.

Top 14 – 1ʳᵉ journée (6 et 7 septembre 2025)

Le Top 14 reprend ses droits avec une affiche d’ouverture qui sent la poudre. Le Stade Français accueille le promu Montauban pour relancer la machine parisienne. Mais ce n’est que le début d’une première journée qui enchaîne les chocs.

Bordeaux-Bègles reçoit La Rochelle pour un derby de l’Atlantique toujours électrique. Montpellier – Toulon promet un affrontement entre deux équipes qui veulent redevenir des places fortes. Dimanche soir, le feu d’artifice : Clermont – Toulouse pour clore le week-end en beauté.

Samedi 6 septembre

Stade Français – Montauban (13h00, Canal+)

Perpignan – Bayonne (15h00, Canal+)

Castres – Pau (17h00, Canal+)

Lyon – Racing 92 (17h00, Canal+)

Montpellier – Toulon (19h00, Canal+)

Bordeaux-Bègles – La Rochelle (21h05, Canal+)

Dimanche 7 septembre

Clermont – Toulouse (21h05, Canal+)

Pro D2 – 2ᵉ journée (4 et 5 septembre 2025)

Dès jeudi soir, Colomiers reçoit Biarritz dans un match capital pour prendre des points à domicile. Vendredi, la soirée sera bien remplie avec des duels serrés sur tout le territoire. Des prétendants à la montée comme Vannes ou Grenoble vont devoir confirmer, tandis que Brive devra aller s'imposer à Dax.

Jeudi 4 septembre

Colomiers – Biarritz (21h00, Canal+ Sport)

Vendredi 5 septembre

Carcassonne – Oyonnax (19h00, Canal+ Sport )

) Béziers – Nevers (19h30, Canal+ Live 2)

Grenoble – Aurillac (19h30, Canal+ Live 3 )

) Provence Rugby – Valence Romans (19h30, Canal+ Live 4 )

) Agen – Mont-de-Marsan (19h30, Canal+ Live 5 )

) Dax – Brive (19h30, Canal+ Live 6 )

) Vannes – Angoulême (21h00, Canal+ Sport )

Coupe du monde féminine – 3ᵉ journée (6 et 7 septembre 2025)

Côté international, les Bleues jouent gros dans cette dernière journée de phase de poules. Après deux premières victoires solides, elles affrontent l’Afrique du Sud pour aller chercher la première place de la poule et éviter la Nouvelle-Zélande en quart. Un match à ne pas prendre à la légère. En face, les Sud-Africaines ont montré de l’envie et de l’impact. Les autres affiches du week-end sont également décisives pour la suite de la compétition, notamment le choc Nouvelle-Zélande – Irlande.

Samedi 6 septembre

Dimanche 7 septembre

Japon Espagne (13h, TFX)

Italie – Brésil (15h, TFX)

Nouvelle-Zélande – Irlande (15h35, France 3)

France – Afrique du Sud (17h45, France 2)

Rugby Championship – 3ᵉ journée (6 septembre 2025)

Dans le Sud, le Rugby Championship entre dans une phase cruciale. L’Australie accueille l’Argentine dans un match déjà décisif pour les Wallabies, bousculés lors des deux premières journées. Mais tous les regards seront tournés vers le choc du week-end : Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud. All Blacks et Springboks se retrouvent dans un affrontement toujours aussi mythique, où la moindre erreur se paie cash. Gros combat en perspective.

Samedi 6 septembre