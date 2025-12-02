Dupont titulaire ou impact player ? La composition probable du Stade Toulousain face aux Sharks en Champions Cup

Champions Cup dimanche : Toulouse récupère Willis, Marchand, Jelonch… mais l’incertitude Dupont demeure. Titulaire ou impact-player ?

Le Stade Toulousain attaque sa campagne de Champions Cup ce dimanche 7 décembre 2025 face aux Sharks de Durban, et la question brûle les lèvres : Antoine Dupont débutera-t-il ? Remplaçant face au Racing 92, le capitaine du XV de France pourrait connaître sa première titularisation de la saison, même si le staff n’exclut pas de le conserver comme impact-player après les citrons.

"Le retour de Dupont pourrait transformer la dynamique du match."

Notez que le club récupère plusieurs cadres : Jack Willis, Alexandre Roumat, Julien Marchand, Thomas Ramos, Thibaud Flament et Anthony Jelonch ont repris l’entraînement collectif après leurs vacances internationales. En revanche, grosse tuile pour Mathis Lebel, victime d’une blessure à la main contre le Racing et opéré dans la foulée. L’ailier sera absent plusieurs semaines.

La stratégie derrière le choix de Dupont

Face aux Sharks, Toulouse s’attend à un rugby ultra-physique, avec un jeu axé sur le défi et les collisions. Un remake du match entre le XV de France et les Springboks il y a un mois. Dans ce contexte, le choix autour de Dupont est plus stratégique qu’il n’y paraît. Une titularisation donnerait à Toulouse son générateur d’avancées n°1 dès l’entame, crucial pour contrer la montée agressive sud-africaine. ANALYSE. 34 minutes pour mettre tout le monde d’accord : Dupont is BACK au Stade ToulousainMais une entrée à l’heure de jeu version “finisseur de luxe”, comme utilisé récemment, serait un changement de rythme intéressant face à une défense fatigante. On l'a vu face aux Franciliens, le champion olympique à 7 a des fourmis dans les jambes et dans les mains. Dès ses premiers ballons, il n'a pas hésité à porter le cuir sur quelques mètres derrière les rucks pour mettre de l'incertitude sur la défense. Ses passes appliquées et ses inspirations ont clairement changé la physionomie de la rencontre.

Le retour des cadres : un atout majeur

Dupont a non seulement un impact sur l'adversaire, mais aussi sur ses coéquipiers qui doivent se mettre au diapason. Il arrive pleine bourre et surmotivé mais il ne sera pas le seul à avoir un rôle déterminant dans ce match où le combat pour la possession sera déterminant. Le retour du duo Willis – Marchand est intéressant alors que Cros manque toujours à l'appel. Les Sharks ont bâti leur succès sur la domination du jeu au sol ; Toulouse répond avec deux des meilleurs gratteurs d’Europe. Patience, ‘‘All Black’’, etc. 5 points qui ont fait de Pita Ahki une légende du Stade ToulousainLa concurrence fait rage au poste de troisième ligne. Willis, Roumat, Jelonch et Banos se disputent trois places : la Champions Cup servira de révélateur avant les gros blocs de Top 14. Derrière, c'est moins indécis en raison de nombreuses absences. Celle de Lebel ouvre la voie à une ligne de trois-quarts revue avec le forfait pour de longs mois de Mallia et le départ de Pita Ahki. Pierre-Louis Barassi et Santiago Chocobares pourraient faire leur retour après leur commotion. Sans oublier les jeunes Costes et Gourgues pour former la paire de centres.

Les enjeux d'une première victoire

Le staff devra faire des ajustements lors des séances de la semaine selon les états de forme de chacun. Outre Ramos, "Blair Kinghorn et Naoto Saito sont désormais disponibles", précise La Dépêche. Il n'est donc pas impossible que la charnière soit remodelée puis Romain Ntamack et Paul Graou étaient titulaires face au Racing 92. Ramos pourrait bien être aligné à l'ouverture, tandis que l'Ecossais serait à l'arrière. Capuozzo, Delibes et Thomas postulent aux ailes.

"Une première victoire pourrait être décisive pour la suite de la compétition."

Dans une poule dense avec Glasgow, les Saracens et Sale, le premier match à domicile est capital. Aligner Dupont d’entrée serait un message fort : Toulouse veut dominer la compétition dès décembre et s'éviter un parcours compliqué au printemps. On a vu à quel point il était déterminant de jouer les matchs couperet à domicile. Le conserver sur le banc serait l’indication d’une gestion millimétrée sur le long terme. TOP 14. Matias Remue, la solution made in Belgique pour pallier l'absence du maestro argentin Mallia à Toulouse ?La présence des franchises sud-africaines donne toujours lieu à un rugby engagé. Ce choc contre les Sharks servira de test grandeur nature pour mesurer la forme du champion de France. Avec le retour des internationaux et quelques casse-têtes de luxe, Toulouse prépare une entrée en Champions Cup qui sent déjà la poudre. Reste la grande question : Dupont titulaire… ou cartouche ultime ? Le suspense continue jusqu’à dimanche.