TOP 14. UBB, La Rochelle, Toulon… Les outsiders du Brennus derrière le Stade Toulousain
Ugo Mola veut guider ses joueurs vers un quatrième titre consécutif. crédit photo : screenshot Canal +
Comme chaque saison, Midi Olympique a interrogé les staffs du Top 14 sur leurs pronostics. Toulouse reste l’écrasant favori pour un quatrième Bouclier consécutif.

C’est devenu une tradition. Avant chaque reprise, Midi Olympique sonde les staffs du Top 14 pour recueillir leurs pronostics. Cette saison encore, les entraîneurs ont joué le jeu. Le verdict est sans appel : le Stade Toulousain écrase le concours.

Un quatrième Brennus consécutif ?

Neuf votes sur quatorze pour soulever le Bouclier, quatorze sur quatorze pour accrocher une demi-finale directe. Triple champion en titre, le club d’Ugo Mola avance avec une longueur d’avance, même si certains pointent le vieillissement de cadres comme Baille ou Cros.

Derrière, l’UBB est clairement identifiée comme le rival numéro un. Championne d’Europe au printemps, finaliste des deux dernières éditions du Top 14, l’équipe de Yannick Bru récolte trois voix pour le titre et surtout six pour la place de finaliste. Son recrutement musclé (Barlot, Woki, Du Preez) alimente les espoirs d’un premier Brennus.

Pour les places d’honneur, Toulon et La Rochelle ressortent dans quasiment tous les votes.

13 candidats au top 6 !

Le Racing et Clermont apparaissent aussi en embuscade. Bayonne, fort de sa demi-finale surprise la saison passée, figure parmi les candidats aux barrages, tout comme Pau et Montpellier. Autrement dit, le ventre mou a disparu : la course au top 6 s’annonce plus disputée que jamais.

En bas de tableau, les coachs ne se cachent pas. Treize votes sur quatorze placent Montauban, promu surprise, à la dernière place synonyme de retour direct en Pro D2. Le Stade Français, malgré une place en barrage la saison passée, hérite du rôle du club menacé par le match d’accession. Perpignan et Pau restent aussi cités parmi les équipes à risque.

TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?

Les tendances sont claires : Toulouse reste la référence, Bordeaux veut briser son plafond de verre et le promu montalbanais devra déjouer tous les pronostics pour s’offrir une survie dans l’élite.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. TRANSFERT. 250 000 € envolés : Bayonne paie cher son oubli dans le dossier Mousques
News
TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?
News
TOP 14. ''Jamais été autant excité'' : Teddy Thomas, l’éternel talent (enfin) à la bonne place au Stade Toulousain ?
News
TOP 14. Fernandez sérieusement touché, Arata absent, Castres dans le dur à la mêlée
Transferts
TRANSFERT. Le Top 14 se dispute déjà l’avenir d’un champion du monde très prometteur
News
XV de France. Lucu out plusieurs mois, Dupont absent : Nolann Le Garrec, numéro 1 en novembre ?
News
TOP 14. Du coup de poker au coup de maître ? Cette recrue impressionne déjà : ''Avec lui, ça va chauffer''
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. Les frères Spring bientôt réunis sous le même maillot ciel et blanc ?
News
TOP 14. Le maillot extérieur du Stade Toulousain 25/26, symbole fort de transmission entre générations
Transferts
TRANSFERT. TOP 14. 2m, 121 kg : un nouveau roc sud-africain en route vers Montpellier ?
News
TOP 14. Mentalité, mensonge et trahison, Owen Farrell se fait tailler un costard : ''Carter, lui, n'a pas triché''