TOP 14. UBB, La Rochelle, Toulon… Les outsiders du Brennus derrière le Stade Toulousain

Comme chaque saison, Midi Olympique a interrogé les staffs du Top 14 sur leurs pronostics. Toulouse reste l’écrasant favori pour un quatrième Bouclier consécutif.

C’est devenu une tradition. Avant chaque reprise, Midi Olympique sonde les staffs du Top 14 pour recueillir leurs pronostics. Cette saison encore, les entraîneurs ont joué le jeu. Le verdict est sans appel : le Stade Toulousain écrase le concours.

TROIS A LA SUITE !

Le Stade Toulousain décroche son 3e Brennus d'affilée, le 24e de son Histoire !!!

Un quatrième Brennus consécutif ?

Neuf votes sur quatorze pour soulever le Bouclier, quatorze sur quatorze pour accrocher une demi-finale directe. Triple champion en titre, le club d’Ugo Mola avance avec une longueur d’avance, même si certains pointent le vieillissement de cadres comme Baille ou Cros.

Derrière, l’UBB est clairement identifiée comme le rival numéro un. Championne d’Europe au printemps, finaliste des deux dernières éditions du Top 14, l’équipe de Yannick Bru récolte trois voix pour le titre et surtout six pour la place de finaliste. Son recrutement musclé (Barlot, Woki, Du Preez) alimente les espoirs d’un premier Brennus.

Le plus bel essai… de la J15

Quand Paul Graou et ses coéquipiers du Stade Toulousain jouent vite une pénalité dans leur camp, ça peut faire très mal



2024/2025 – J15

Stade Toulousain vs Montpellier HR (27-17)

Pour les places d’honneur, Toulon et La Rochelle ressortent dans quasiment tous les votes.

13 candidats au top 6 !

Le Racing et Clermont apparaissent aussi en embuscade. Bayonne, fort de sa demi-finale surprise la saison passée, figure parmi les candidats aux barrages, tout comme Pau et Montpellier. Autrement dit, le ventre mou a disparu : la course au top 6 s’annonce plus disputée que jamais.

En bas de tableau, les coachs ne se cachent pas. Treize votes sur quatorze placent Montauban, promu surprise, à la dernière place synonyme de retour direct en Pro D2. Le Stade Français, malgré une place en barrage la saison passée, hérite du rôle du club menacé par le match d’accession. Perpignan et Pau restent aussi cités parmi les équipes à risque.

TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?



Les tendances sont claires : Toulouse reste la référence, Bordeaux veut briser son plafond de verre et le promu montalbanais devra déjouer tous les pronostics pour s’offrir une survie dans l’élite.