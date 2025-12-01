AMATEUR. Le Tour de France du week-end : St-Sulpice et Sarlat en imposent, Marseille crucifié

Les modestes cadors de St Sulpice sur-Lèze ont été l’emporter à Blagnac (20 à 25) pour conserver la première place de leur poule.

C’était un week-end assez calme, au niveau du rugby amateur. Celui aux éclairages un peu timorés et aux célèbres mains-courantes, laissé relativement de côté puisque ni les Nationales ni la Fédérale 2 ne jouait ce week-end.

Faute de ressources suffisantes pour être au point sur le rugby des Régionales aux 4 coins de la France, on s’est donc attardé sur ce qui s’était passé en Fédérale 1 et 3.

St Sul' frappe fort

A savoir que dans la plus haute division fédérale, avaient lieux de gros chocs. Notamment dans le Sud-Ouest, où les leaders des poules 3 et 4 s’affrontaient. Ainsi, à 5 kilomètres de l’épicentre du rugby français samedi soir (réfléchissez un peu), les modestes cadors de St Sulpice sur-Lèze ont été l’emporter à Blagnac (20 à 25) pour conserver la première place de leur poule. Et laisser l’Isle-Jourdain dans le rétro, malgré la dynamique des Gersois qui, ont le rappelle, ont refusé la montée en Nationale 2 lors de la dernière intersaison.

Dans le même temps, Sarlat recevait la très solide équipe landaise de Peyrehorade. Une formation qui, comme « St Sul » domine la 5ème division française alors qu’ils ne rempliraient même pas le stade d’Aurillac (7600 places) avec leurs deux populations locales réunies…

Au terme d’un suspense total jusque dans les arrêts de jeu, le choc de la poule 4 est donc revenu aux locaux (17 à 15). Et ce grâce à une pénalité peu avant la sirène de Mathé (80e).

La Fédérale 3 toujours ouverte

2 divisions plus bas, en Fed 3, le week-end n’a pas donné lieu à de grandes surprises. Notez quand même les prestations de Castelnau-Magnoac (40 à 21) face à la Salvetat en poule 10, de l’invaincu Corbières XV qui a battu sans bavure les relégués de Jacou (25 à 3), qui n’y arrivent décidément pas, dans cette première partie de saison.

Plus à l’Est, la jeune formation du Marseille Rugby Méditerranée pensait tenir son premier succès depuis 5 rencontres. Mais à finalement dû céder à la 78ème minute suite à un essai de l’un des Fijdiens du RC Digne.

Avant qu’un ultime ballon-porté s’écroule dans l’en-but adverse, faisant lever le stade Delort… Pas pour longtemps puisque l’essai était refusé, face à l’amas de joueurs qui tentait de cacher le ballon. Le rugby, c’est aussi du vice…