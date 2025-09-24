AMATEUR. VIDEO. Guitoune se foire, son coéquipier le rattrape avec une chistera de 20 mètres pour l’essai

Le championnat ne fait que commencer et on tient déjà LA chistera de la saison, en Fédérale 1! Stylée !

Si vous ne le saviez pas encore, Sofiane Guitoune joue toujours au rugby. Ou plutôt rejoue au rugby.

Un an après sa fin de carrière professionnelle avec le Stade Toulousain, l’ancien 3/4 polyvalent a rechaussé les crampons dans l’ouest de la ville rose afin de jouer avec son petit frère Yanis.

AMATEUR. +81 de goal-average en 2 journées : qui arrêtera l’ogre de Monaco en Fédérale 2 ?

C’est donc du côté du Toec Toac, en Fédérale 1, que l’ancien international et multiple champion de France évolue cette saison.

Comme je l’ai expliqué plusieurs fois, je souhaitais depuis quelque temps jouer avec mon frère Yanis. Il m’avait dit qu’après ma carrière, ce serait bien d’évoluer sous le même maillot. L’année dernière, j’avais pris une année sabbatique pour pouvoir profiter de mes week-ends. Là, il m’a relancé en février, en me demandant si j’avais envie de reprendre pour cette saison 2025-2026. Évidemment, j’ai dit oui. C’est bien de le faire ici, au TTFCT, qui est en partenariat avec les jeunes du Stade Toulousain. - Guitoune pour La Dépêche après le match

Le week-end dernier, une action de son club a d’ailleurs fait le tour des réseaux sociaux lors de la victoire face aux Ariégeois de St-Girons (49 à 18). Servi dans le dos, Guitoune mettait de la vitesse pour tenter d’amener un décalage, avant d’envoyer un parpaing à son coéquipier d'Anthony Derramond.

Pas un cadeau pour son compère du centre, qui, devant la défense mais grâce à une dextérité remarquable et des skills à la Quade Cooper, transformait pourtant cette passe mal assurée en un bijou de chistera laser de 20 mètres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rugbyrama (@rugbyramafr)

Qui décalait parfaitement son ailier Darius Casamajor - aka le Rupeni Caucaunibuca de Haute-Garonne - pour se transformer en essai après que l’ancien Espoir du Stade Toulousain eut résisté à 2 plaquages.

Une action de grande grande classe de la part du Toec Toac, actuellement dans le milieu de tableau de sa poule de Fédérale 1, après 1 victoire, 1 nul et 1 défaite. En attendant le premier essai de Sofiane Guitoune…