AMATEUR. Le Tour de France du week-end : Lourdes tape les Montagnards, Le Rheu est enfin tombé

Si vous étiez devant votre télé dimanche pour la Champions Cup, on fait le point pour vous sur ce qui s'est passé dans le rugby amateur français ce week-end.

Loin de la Champions Cup ou de la ProD2, que s’est-il passé ce week-end dans le rugby amateur de l’Hexagone ? Alors que les Nationales et les Fédérales 1 et 2 jouaient, on a pu assister à quelques résultats pour le moins surprenants.

Notamment au 4ème échelon national, où les Tarnais de Graulhet (11èmes) ont sorti le match en question pour battre le leader de la poule 1 de Nationale 2 qu’est Orléans. Avec cette victoire acquise au forceps (20 à 19 alors que les visiteurs ont manqué la transformation de la gagne), ils se donnent un peu d’air au classement et se rapprochent du premier non-relégable.

Gaillac impressionne, Lourdes s'arrache

En Fédérale 1, plusieurs résultats sont à noter, en revanche. D’abord celui de Gaillac qui est allé l’emporter chez le leader Saint-Sulpice, là où il ne fait normalement pas bon se déplacer. Une victoire nette et sans bavure (10 à 21) qui permet aux coéquipiers de Dorian Hermet de recoller au duo de tête de la poule 3.

Dans la relevée poule 4 voisine, notons la victoire de Lourdes (16 à 13) face aux Béarnais d’Oloron (4èmes). Lanterne rouge du classement suite à une première partie de saison galère, les Bigourdans sont allés chercher ce match avec les tripes, avec 4 points qui doivent en appeler d’autres.

Mais le calendrier des 2 matchs n’aura rien d’évident, puisque les Hauts-Pyrénéens iront à Sarlat avant de recevoir Peyrehorade. Que des équipes qualifiables, à la mi-saison…

Le Rheu s'incline, Avignon tremble

Quant à la Fédérale 2, elle a abouti sur une première puisque les Bretons du Rheu sont enfin tombés ! Invaincu depuis le début de la saison, le leader de la poule 8 a été battu à Chartres (23 à 13). Face à une équipe qui a très certainement réalisé son plus beau match depuis le début de l’exercice en cours.

Ailleurs, notons que le leader de la poule 3 Avignon/Le Pontet n’est plus dans son assiette depuis sa défaite à la piaule (et à la dernière seconde) face à Monaco. Invaincu pendant 8 journées, il a ensuite enchaîné par une défaite à Millau avant de trembler à domicile ce dimanche, en ne l’emportant que d’une courte tête (21 à 20) face au promu qu'est l’US Montilien. Nul doute que la trêve fera du bien...