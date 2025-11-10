RUGBY. Un doublé en guise de jubilé, un match à 86 points... nos coups de cœur du week-end du monde amateur

En 5 points, voici nos coups de cœur du week-end dans le monde amateur. De la Nationale 2 à la Fédérale 3.

Certes, France vs Afrique du Sud a pris beaucoup de place ce week-end. Naturellement. Mais il y avait aussi du rugby international et pas n’importe lequel, avec, entre autres, la belle victoire des All Blacks en Écosse grâce à un Damian McKenzie démoniaque en sortie de banc, ou encore celle de l’Italie de Capuozzo sur l’Australie.

RUGBY. Et la mêlée du XV de France tomba sur le monstre à 16 pattes élevé au grain sud-africain

Dans le même temps, chez les "petits", on notera la victoire (22 à 15) de la Belgique du Biterrois William Van Bost sur la Namibie, lors du tournoi de repêchage pour obtenir un billet pour la coupe du monde 2027. Alors que le Portugal du Columérin Rodrigo Marta (qui a d’ailleurs inscrit le seul essai des siens) s’est écroulé en seconde période face à une équipe d’Uruguay mieux armée devant.

Voilà pour le rugby international. Mais puisque le rugby amateur français nous offrait lui aussi un beau week-end avec toutes les divisions qui étaient sur le pont, tour d’horizon de ce qui s’est passé ce dimanche, en Fédérale. Avec un petit coup d’œil sur les Nationale, en bonus.

Fédérale 3 : Un dernier doublé pour la route

C'est devant 1500 personnes amassées dans les tribunes du stade Delort - ce bel écrin voisin du Stade Vélodrome - que se jouait le très attendu derby marseillais entre le MRM (11ème) et le SMUC (8ème), ce dimanche. Un choc de la poule 6 de Fed 3 qui sonnait aussi comme le dernier match du facteur X des locaux, Ulysse Millan.

Pas le temps d'arriver en retard : l’ailier de 22 ans inscrivait un doublé en moins de 20 minutes devant son fan club venu spécialement en tribunes, pour mettre son équipe sur de bons rails face au voisin et rival. Malgré sa dizaine de plaquages cassés et ses multiples efforts sur la rencontre, c’est néanmoins la joueuse équipe du SMUC qui s’impose à la fin (30 à 33), suite à une pénalité tardive offerte par des locaux trop indisciplinés dans le money time. Pas payé…

AMATEUR. Ippons, roucoulette… La drôle d’ascension de la solide 2ème ligne d’Aubagne Davisseau/Habot

Pour disputer ce derby marseillais, l’ailier bleu et blanc avait même décalé son billet de 2 jours, avant de pouvoir s’envoler avec sa compagne en Nouvelle-Zélande, ce lundi soir. Pour s’essayer au rugby de l’autre côté de la planète ? Lui y va plutôt pour découvrir du pays du Nord au Sud, l’essentiel des compétitions étant à l’arrêt en ce moment chez les Maoris…

Même s’il a emporté ses crampons, au cas où des gars de Palmerston, Christchurch ou Napier se cherchaient un p’tit frenchy tout en vitesse, en appuis et en raffut. Dans un style proche de celui de Gaël Dréan…

Fédérale 2 : un match disputé à 86 points

Ce dimanche, la rencontre entre les Corréziens de Causse-Vezère et les Tarnais du Canton d'Alban a abouti sur un spectacle offensif. 55 pions pour les locaux, 31 pour les visiteurs, pour un total de 86 points pour cette affiche la plus prolifique de la journée du monde fédéral. Champagne !

Fédérale 1 : Fin de série pour Sarlat

Depuis son faux-pas à domicile face à Layrac, Sarlat n'avait plus connu la défaite. Une série de 6 victoires consécutives pour reprendre la première place de sa poule 4 de Fédérale 1. Jusqu'à ce dimanche où les Périgourdins se sont inclinés face dans les montagnes d'Oloron (21 à 15).

Comme les Bleus Villière et Spring, ces anciens amateurs qui ont débuté en Fédérale 1 avant d’accéder au Top 14

Dans le même genre, mention spéciale aux formations de Fédérale 2 d'Avignon, du Rheu et de la Bièvre, qui ont encore gagné ce dimanche pour rester invaincues après 8 journées. Tout comme Corbières XV en Fed 3. Solide.

Nationales

En Nationale 2, la performance du week-end est à mettre au crédit Lannemezan. Reléguables avant cette journée, les Hauts-Pyrénéens ont fait tomber les ogres du Servette de Genève (21 à 17) avec beaucoup de caractère. Une victoire qui en appelle d'autres...

VIDEO. Le sacré coup de pantoufle de l'arrière de Chambéry pour un 50/22 d'anthologie en Nationale

Au 3ème échelon national, notez que le promu de Rennes (chez qui il n'est jamais évident de se déplacer) a fait tomber le leader Narbonne 8 à 3, grâce à une grande prestation défensive et un essai de sa machine à marquer Clément Cavalière. En Bretagne, on vous le confirme, ce n'était pas du Super Rugby mais ça fait 4 points de plus pour le REC, qui se retrouve en milieu de tableau.