AMATEUR. Ce Fidjien aux 115 matchs de Top 14 rejoint Armitage chez cet ambitieux club de Fédérale 3

Il y a quelque temps, on vous parlait des Fidjiens qui affluent dans les basses divisions françaises. D’ailleurs, si on épluchait les chiffres, nous sommes à peu près sûrs d’en retrouver davantage en Fédérale 2, 3 et Régionale 1 qu’en Nationale, la saison prochaine…

Un paradoxe qui s’explique par l’explosion du nombre de clubs en capacité d’avancer de beaux arguments financiers, ou de proposer des reconversions à des garçons lâchés dans le grand bain de la société à l’issue de leur carrière professionnelle. Ce qui, à terme, peut néanmoins finir par fausser le niveau dans lequel ils évoluent.

Prenons l’exemple de Watisoni Votu, ce Fidjien aux 115 matchs de Top 14 qui sort de saisons plus que correctes avec Béziers, et qui vient de s’engager en Fédérale 3. Certes, celui qui faisait autrefois les beaux jours de la Section Paloise a désormais 40 piges, mais il affiche toujours une sacrée carcasse (1m87 pour 102kg) et a encore fait souffrir plus d’un adversaire en ProD2, la saison passée.

En 2025/2026, dans le Vaucluse, du côté de Saint-Saturnin-lès-Avignon, il retrouvera donc Steffon Armitage, qui vient de s’y engager également, après des aventures à Toulon, Pau, Biarritz, Nice et Berre. Mais aussi son compère Seremaia Burotu, autrefois parmi les centres les plus craints des élites françaises, qui y évolue en numéro 8 depuis l’an dernier.

Des Sud-Africains également

Une équipe qui possède également 2 sud-africains dans ses rangs, dont un ouvreur au pied d’or et aux appuis de feu qui vient de claquer une saison à près de 300 points en Fédérale 3. Ce Ruben Van Blerk qui, à tout juste 27 ans, n’a, qu’on se le dise, rien à faire dans le 7ème échelon national et mériterait à minima d’évoluer 2 à 3 divisions plus haut…

Tout ça pour dire que l’ESS devrait logiquement rouler sur sa poule 6 de Fédérale 3, après avoir déjà joué les premiers rôles lors de l’exercice écoulé. Et même s’affirmer comme l’un des cadors nationaux, une fois les phases finales venues.

Avant de remplir les objectifs du clubs en montant en Fédérale 2, et s’offrir de beaux derbys face à Avignon, Cavaillon ou les Angles. C’est tout ce qu’on leur souhaite pour éviter de fausser le niveau de leur division trop longtemps…