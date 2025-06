RUGBY. Bordeaux en feu, le PUC malheureux, etc. Les résultats des 8es de Fédérale 2 et 3 et du barrage de Pro D2

Aurillac a défendu sa place et les huitièmes de finale de Fédérale rendent leurs ultimes verdicts. Voici, les résultats des phases finales amateurs du week-end.

Ce week-end du 31 mai et 1er juin, la Fédérale 1 prenait une semaine de repos avant d’aborder les demi-finales. Ainsi, la Fédérale 2 et la Fédérale 3 avaient le champ libre pour organiser les matchs retours de leurs huitièmes de finale. En parallèle, le Stade Aurillacois Cantal Auvergne se déplaçait sur la pelouse du Stade Olympique Chambérien Rugby pour un barrage d’accession en Pro D2.

AMATEUR. Marquet façon chaudron, une accession en Nationale : on a vécu un quart de finale de Fédérale 1 pour vous

Aurillac écrase Chambéry

C’est désormais une certitude, le rugby savoyard n’aura pas de représentant en pro D2 l’année prochaine. Après avoir perdu la finale de Nationale 1 contre l’US Carcassonne, le SO Chambéry affrontait Aurillac, avant-dernier de Pro D2,pour décrocher une place en deuxième division. Cependant, les locaux se sont largement inclinés (15-45) au Chambéry Savoie Stadium. En première période, le Stade Aurillacois a donné le ton d’entrée.

Dès la 10e minute, le demi de mêlée géorgien Mikheil Alania est allé dans l’en-but adverse. Il a été suivi par le Néerlandais Juun Pieters, auteur d’un doublé (12e et 54e), puis Abongile Nonkontwana les a rejoint (19e) par la suite. En deuxième période, Juun Pieters est revenu à la charge et a été accompagné par ses compatriotes Koen Bloemen (61e) et Boris Hadinegoro (80e). Les deux seules réalisations savoyardes, signées Colin Lebian (43e) et Paul Altier (78e), n'ont pas suffi à tenir la cadence.

Qui d'Aurillac, Nice ou Chambéry jouera en Pro D2 ? Le cas épineux de Biarritz chamboule tout !

Huitièmes de finale retour de Fédérale 2 :

En Fédérale 2, plusieurs clubs ont fait forte impression, comme l’US Tours qui a largement dominé le Plaisir RC, après être allé gagner dans les Yvelines la semaine passée. Largement battu la semaine passée, le PUC a bien failli jouer un mauvais tour au XV Corsaire Saint-Malo Rugby, mais finalement les Bretons s’en sont sortis de justesse.

Bergerac 39- 29 Casteljaloux

29 Casteljaloux Annecy Aravis 38- 32 Pézenas

32 Pézenas Paris Universite Club 40- 19 Saint-Malo

19 Saint-Malo Tours 62- 22 Plaisir

22 Plaisir Saint-Girons 16- 06 Leguevin

06 Leguevin Les Angles 17 -41 Vinay

Villefranche-de-Lauragais 25-30 Saverdun

Désormais, les promus en Fédérale 1 et quart de finalistes de cette saison sont presque tous connus, seul le match retour, en retard, entre l'AS Mérignac et le Cahors Rugby est encore à jouer. Ainsi, les sept équipes qui continuent sont celles de Bergerac, Saint-Girons, Saint-Malo, Tours, Vinay, Pézenas et Saverdun. Pour rappel, les rencontres sur terrain neutre en match simple prennent place à partir des quarts, qui se déroulent le 15 juin.

Huitième de finale aller de Fédérale 2 en retard : Mérignac 14-22 Cahors

AMATEUR. A 40 ans, ce triple champion d’Europe fait durer le plaisir (et pas que) pour s’engager en Fédérale 3

Huitièmes de finale retour de Fédérale 3 :

Sur terrain neutre, les seize meilleures formations de Fédérale 3 se sont affrontées sur les pelouses de l’Hexagone. Parmi elles, plusieurs se sont illustrées, comme le Stade Bordelais qui a largement battu le COM Bagneux, avec 36 points d’écarts et sept essais inscrits. À l’inverse, certains duels ont été serrés. Par exemple, ceux entre l’US Caussade et l'Emak Hor Rugby, le RC Vincennes et le Saint-Savin sportif ou l'US Montélimar et l'US Thuir se sont tous conclus avec six points d'écart.

Roubaix 15 -38 Saint-Claude

Caussade 34- 28 Arcangues-Bassussarry

28 Arcangues-Bassussarry Vincennes 30- 24 Saint-Savin

24 Saint-Savin Montélimar 29- 23 Thuir

23 Thuir Quillan-Limoux 32- 24 Saint-Marcellin

24 Saint-Marcellin Rodez 23- 13 Larressore

13 Larressore Stade Bordelais 48- 12 Bagneux

12 Bagneux Les Sables d'Olonne 35-10 Caen

Désormais, les qualifiés pour les quarts de finale de Fédérale 3 sont connus. Il s’agit du FC Saint-Claude, du RC Vincennes, de l'US Montélimar, de l'US Quillan Limoux, du Rodez Rugby, de l'US Caussade, du Stade Bordelais et du RC Sablais. Les quarts de finale ont lieu le dimanche 15 juin prochain.