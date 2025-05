''Les Gitans de la PRO D2'' se hissent en finale : ''une aventure humaine fabuleuse'' pour Montauban

Personne ne les attendait là. Montauban, 6e de la phase régulière, a fait tomber Brive chez lui. Direction la finale de Pro D2 à Ernest-Wallon face à Grenoble !

Ils n'étaient pas les mieux classés, ils n'étaient pas les plus attendus. Mais vendredi soir, les Montalbanais ont prouvé que le rugby ne se joue pas sur le papier. Sur la pelouse du Stade Amédée-Domenech, l'USM a renversé les pronostics en s'imposant 29 à 13 face au CAB. Une performance majuscule, nourrie d'abnégation, d'intelligence tactique… et d'une solidarité à toute épreuve.

"Défier les papiers et les statistiques"

Le capitaine Fred Quercy, ému, mais droit dans ses crampons, ne cachait pas sa fierté via La Dépêche : « Je suis content et soulagé. Je n’ai jamais douté de ce club. Il y a une autre ambiance et énergie cette saison. [...] Cela reste toujours sympa d’aller défier les papiers et les statistiques. » Véritable figure de ce groupe, il a résumé l’état d’esprit montalbanais avec une formule qui a déjà fait le tour du vestiaire : « Je rigole toujours en disant que nous sommes les Gitans de la Pro D2. On arrive de loin. »

Et de loin, ils reviennent en effet. Qualifiés de justesse pour les phases finales, devant Béziers à égalité de points, les Tarn-et-Garonnais se sont construits dans l’adversité. L’an dernier encore, ils jouaient leur maintien.

Un vestiaire porté par l’union

« C'est tout un peuple qui résonne ce soir », confiait Clément Bitz, encore sonné après le coup de sifflet final. « C'est monstrueux. [...] On est le Petit Poucet, dans la vie soit on a le regret de ne pas avoir tout donné, soit on donne tout. » De l'intensité, de la précision, un plan de jeu clair et assumé : Montauban a tout fait dans l'ordre. « On se sentait seuls contre tous au début », glissait Hugo Zabalza, « mais quand les Sapiacains ont fait lever l'ambiance, tout a basculé. » Le demi de mêlée savoure, mais rappelle : « On jouera pour gagner. C'est certain. »

Une marche encore à gravir

« Qui aurait cru en juillet dernier qu’on serait là ? », souffle l’arrière Baptiste Mouchous. Et pourtant, Montauban s’apprête à défier Grenoble en finale. « Plus qu’un match pour que cela soit une saison historique. » Pour rappel, le vaincu aura encore une chance de monter en jouant à domicile face au club classé 13e de Top 14.

Le président Jean-Claude Maillard savourait lui aussi cette soirée magique, mais reste prudent : « Il ne faut pas lâcher, il reste un match. [...] On ne retient que les champions. » Johan Dalla-Riva, directeur général, concluait avec justesse : « Lorsqu'on soude les hommes, on peut y arriver. C'est une aventure humaine fabuleuse. [...] Maintenant, tout est permis. » Rendez-vous vendredi 7 juin à Ernest-Wallon. Les ''Gitans de la Pro D2'' ne comptent pas s'arrêter là.