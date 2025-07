Top 14. ''Une haie d'honneur pour les arbitres'' : quelles sont les nouvelles règles de la LNR ?

Réunie ce mercredi, la LNR s'est accordée sur de nouvelles règles de protocole d'avant-match, comme une haie d'honneur pour les arbitres.

C'est une nouvelle pour le moins surprenante. À l'issue de son comité directeur et de son assemblée générale de fin de saison, tenus ce mercredi 9 juillet, la LNR a entériné de nouvelles règles.

Parmi elles, on retrouve notamment la mise en place à chaque match d'une haie d'honneur pour les arbitres à la sortie du tunnel de la part des joueurs, avant le coup d'envoi du match.

Elle a pour but "de marquer le respect envers les arbitres", indique la LNR dans un communiqué. Elle sera effective en Top 14 dès le début de la saison, puis élargi à la Pro D2 dans un second temps.

Une haie qui ne fait pas l'unanimité

Cette disposition a déjà été mise en place lors des barrages de Top 14 de la saison écoulée. Mais à l'heure où les arbitres sont souvent critiqués, cette mesure ne semble pas faire l'unanimité.

Sur les réseaux, les supporters évoquent davantage une "mesure symbolique" que nécessaire, et qui peut vite tourner "au ridicule". Certains déplorent du "n'importe quoi" et trouvent qu'il y a "plus important". Il ne reste plus qu'à voir comment cette mesure sera accompagnée de la part des supporters présents dans les stades. La reprise des rencontres étant prévus pour le week-end du 6 et 7 septembre.

Symbolique pour moi. Il ferait mieux de taffer sur la cohérence des décisions, harmoniser les prises de décisions, définir une bonne fois pour toute le rôle de l'arbitre vidéo, légiférer sur le nombre de demande d'arbitrage videos...bref du taf il y en a. 😬 — mafone (@mafone31) July 9, 2025

Et tout le public va se lever et les acclamer 🤣 — Maryline 🔴⚫️ (@marydu31) July 9, 2025

Mdrr ya pas plus important ? — Le Cabiste (@Pestou19) July 9, 2025

JIFF respectés, santé mentale prise en compte

La LNR s'est également penché sur les JIFF (Joueurs Issus de la Formation Française), et tous les clubs sont dans les clous. Si la moyenne de JIFF par match en Top 14 est stable (17,38 contre 17,44 en 2023-2024), elle augmente légèrement en Pro D2 (17,23 contre 17,08 en 2023-2024). Les meilleurs élèves se nomment Toulouse (19,71), Pau (19,15) et Dax (18,97).

Le sujet de la santé mentale a aussi été évoqué. Des ateliers de prévention pour sensibiliser à ce propos ont été donnés aux clubs et aux joueurs tout comme l'ouverture d'une ligne téléphonique d'écoute confidentielle. Et le déploiement d'un dossier médical informatisé débutera dès la prochaine saison, afin d'avoir un meilleur suivi des joueurs tout au long de leur carrière.

