XV de France. Comparé à Serge Blanco, ce Bleu épate la Presse néo-zélandaise

Après la rencontre entre le XV de France et les All Blacks, plusieurs joueurs ont été ovationnés par la presse étrangère, comme Théo Attissogbe.

À un poste pourtant ultra concurrentiel, il s’impose petit à petit comme un phénomène. Ce samedi 5 juillet, Théo Attissogbe s’est fait remarquer à l’occasion de la courte défaite du XV de France face aux All Blacks (31-27) à Dunedin. Le trois-quart béarnais transperçait l’écran comme le pic du Midi d'Ossau au milieu du pré.

Après la rencontre, la presse a salué le match de l’ailier polyvalent. Tout particulièrement, le Français a eu le droit à des félicitations appuyées du côté de la presse néo-zélandaise. Loin d’être habitué à faire du zèle, surtout concernant les adversaires des All Blacks, le New Zealand Herald a applaudi des deux mains au sujet du match de Théo Attissogbe.

Attissogbe sous les projecteurs

En effet, le Palois a profité d’une note de 9/10, donnée par la rédaction néo-zélandaise. Parmi les 46 acteurs présents sur le pré du Forsyth Barr Stadium, ce samedi, aucun n’a reçu une aussi bonne notation que Théo Attissogbe. Sans équivoque et ambiguïté, le New Zealand Herald le désigne comme “le meilleur du match.”

Attendu sur l’Aotearoa par certains acteurs, le Béarnais a confirmé les spéculations à son sujet : “Arrivé avec une grande réputation, il a justifié cette dernière en démontrant toute son énergie et son dynamisme.” De plus, le journal met en avant les “merveilleuses courses” du joueur et son travail de l’ombre impressionnant en fin de match pour tenter d’arracher un exploit en Océanie.

En conclusion, le New Zealand Herald se permet même de comparer Théo Attissogbe à celui qui fut l’un des (voire le) plus grands arrières français de l’histoire. “Billy Proctor est probablement trop jeune pour se souvenir de Serge Blanco. Néanmoins, il a eu un avant-goût de cette légende lorsque le maillot français floqué du 15 s'est envolé hors de portée, lors de l’action ayant amené le premier essai français”, se remémore le journaliste Winston Aldworth dans ses colonnes.

Ailleurs, autour du globe, le joueur de seulement 20 ans a impressionné d’autres rédactions. Par exemple, Rugby Pass qualifie le Béarnais de joueur “électrique”. Ensuite, le média international y ajoute ce commentaire : “Il a couru 80 mètres, s'est démarqué, a battu quatre défenseurs et a fait preuve d'une excellente sérénité sous pression. Ramos était au repos, Attissogbe a su se démarquer.”

En France, Théo Attissogbe a eu le droit aux félicitations du journal L’Équipe. Avec une note de 7/10, il est le titulaire le mieux représenté avec Alexandre Fischer et Mickaël Guillard. Par exemple, le quotidien sportif salue la qualité du jeu aérien du Palois qui “a fait preuve d'assurance et d'autorité tout au long de la partie.” Désormais, il reste encore deux rencontres au jeune crack français pour s’imposer encore un peu plus dans les petits papiers de Fabien Galthié.

