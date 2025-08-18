Pourquoi Ntamack est toujours le numéro 1 dans l’esprit de Galthié malgré les galères ?

L’ancien entraîneur des 3/4 du XV de France sous l’ère Guy Novès, Jeff Dubois, ne voit pas la hiérarchie des ouvreurs des Bleus être bouleversée, sauf blessure.

On vous le disait ce lundi, Romain Ntamack a repris l’entraînement collectif avec Toulouse, 8 semaines après s’être fait nettoyer le genou qui le gênait depuis des mois. Une opération qui devrait libérer l’ouvreur de 26 ans, pas épargné par les pépins la saison dernière, entre blessure au mollet, suspension, articulation grinçante et épaule en vrac en finale du Top 14.

Mais alors NTK est-il toujours l’ouvreur titulaire des Bleus dans l’esprit de Fabien Galthié, lui qui n’a disputé que 2 matchs avec le XV de France depuis l’été 2023 ? Cela dépendra probablement de son début de son saison à venir, tandis que Thomas Ramos est une assurance tous risques et que Matthieu Jalibert sort d’un exercice lors duquel il a marché sur l’eau depuis le début de l’année 2025.

TOP 14. En attendant Dupont, Romain Ntamack de retour avec le groupe du Stade Toulousain !Selon Jeff Dubois, ancien entraîneur des 3/4 du XV de France sous l’ère Guy Novès et qui a depuis fait remonter Dax en ProD2, le grand brun (1m88 pour 94kg) conserve tout de même une longueur d’avance sur la concurrence. "Que vaut-il mieux ? Casser une charnière qui a l’habitude de jouer ensemble parce que l’un des deux est moins performant durant un temps ou maintenir la complicité et les habitudes au détriment d’un autre joueur d’un autre club plus en forme ?" (Rugbyrama)

L'ancien ouvreur de poursuivre : "Je ne suis pas Fabien Galthié, je ne suis pas à sa place, mais j’ai le sentiment, même s’il a un peu évolué dans ses choix en mettant un peu plus de concurrence ces derniers mois, qu’il accorde beaucoup de confiance à ses joueurs cadres, quand bien même ils traversent une mauvaise passe."

"Ce qui peut bouleverser la hiérarchie, c’est principalement une blessure"

Les joueurs premiums ont donc une avance sur la concurrence dans ce système mis en place par le XV de France. Notamment parce qu'il cherche cette "expérience collective" à donner à ses joueurs dans la perspective de la Coupe du monde en Australie en 2027.

Une notion capitale qui renforce la stabilité du groupe lors des "matchs qui comptent". "C’est aussi pour cette raison qu’il continue d’accorder sa confiance à Romain Ntamack par exemple, même si le Toulousain a connu des pépins physiques. D’autant plus que des joueurs comme Romain connaissent le projet de jeu sur le bout des doigts. Cette confiance donnée aux joueurs est précieuse. À mon sens, ce qui peut bouleverser la hiérarchie, c’est principalement une blessure", conclut Dubois.