Penaud en danger avec le XV de France ? Le funambule bleu a de la concurrence !

Après avoir dépassé le record d’essais avec le XV de France, Damian Penaud semble plus menacé que jamais, avec l’arrivée de nouveaux prétendants sur l’aile.

Avec 40 essais sous la tunique frappée du coq, Damian Penaud est un des plus grands joueurs de l’histoire du XV de France. Toutefois, son bel historique avec les Bleus ne lui assure pas une place de titulaire indiscutable, en toutes circonstances. Ainsi, le rendement de l’ailier est moins probant et la concurrence pourrait se mettre à rêver de sa place en sélection, à quelques semaines du Tournoi des 6 Nations 2026.

Penaud, l’acrobate du XV de France

Cette année, le natif de Brive-la-Gaillarde fêtera ses 30 ans. Néanmoins, Damian Penaud est loin d’être largué, en Top 14 et avec les Bleus. Depuis son arrivée du côté de l’Union Bordeaux Bègles, à l’été 2023, il a planté 47 essais en 53 matchs. Une statistique hors norme. La saison passée, il brillait de mille feux, en Champions Cup et en Top 14, avec 25 arrivées en Terre promise, sur 23 rencontres disputées.

RUGBY. Penaud rattrape Blanco : le classement des meilleurs marqueurs d'essais de l’histoire du XV de France

Relativement épargné par les blessures durant sa carrière, l’ancien de l’ASM Clermont a surtout connu des “petits” pépins physiques. Depuis l’été 2021, il a été du côté de l’infirmerie à une bonne douzaine de reprises et son absence a duré moins d’un mois sur les trois quarts de ses indisponibilités. Ainsi, Damian Penaud reste un athlète de haut niveau, toujours performant sur l’aspect physique, alors même qu’il fêtera ses 10 ans de rugby professionnel le 16 avril 2026. Une longévité rare à un poste qui fait généralement la part belle à la jeunesse.

Toutefois, sur ce début de saison, l’ailier de l’UBB est un peu moins en vue. Sur les 10 matchs disputés avec son club cette saison, toutes compétitions confondues, il compte quatre essais. Sa moyenne reste très honorable, mais la concurrence laisse à penser que d’autres sont dans une meilleure forme. Car, si Damian Penaud peut voir sa place être remise en cause avec le XV de France, ce n’est pas à cause d’une méforme, mais c’est plutôt parce que la nouvelle génération pousse sérieusement derrière lui.

61 essais pour Penaud et Bielle-Biarrey, zéro hasard : le duo d’ailiers le plus prolifique de la planète rugby ?

Gaël Dréan, régulier et plein d’envie

Par exemple, le Breton Gaël Dréan fait forte impression en Top 14. Depuis plusieurs mois, le joueur du RCT connaît bien l’herbe qui se trouve dans l’en-but de Mayol et d’autres stades de l’élite. La saison passée, il s’était illustré avec 13 essais en 19 matchs avec Toulon. Après un printemps 2025 moins marquant, l’ailier est revenu de l’intersaison avec de belles ambitions. Il a déjà marqué 8 essais en 11 apparitions, en championnat et sur les compétitions internationales.

Au-delà de son compteur personnel, c’est la régularité de la Révélation de l’Année 2025 qui impressionne. Abonné aux performances impressionnantes, mais trop souvent ponctuelles, sur l’exercice 2024/2025, le natif de Lorient a changé de régime moteur cette saison. Ainsi, il n’a pas marqué un seul doublé depuis le début de l’automne et a donc atterri en Terre promise sur 73 % de ses matchs joués, dernièrement.

TOP 14. Plus rapide que Kolbe, squat… : Gaël Dréan, l’homme qui impressionne les préparateurs physiques

Le joueur de 25 ans est progressivement devenu un véritable métronome, sur lequel Pierre Mignoni et le staff toulonnais peuvent compter. Après un triplé de son ailier contre l'Aviron Bayonnais, le manager du RCT avait fait l’éloge de sa pépite, en conférence de presse, tout en induisant qu’il avait encore une belle marge de progression : “Je lui ai demandé de sortir un peu de sa zone de confort. Il doit toucher le ballon et se proposer, car c'est une fusée. Il faut qu'on le voie sur le terrain.”

Cette saison, Pierre Mignoni a visiblement réussi son affaire, puisque Gaël Dréan s'affirme comme l’un des feux follets du Top 14, en plus d’être l’un de ses meilleurs finisseurs. Sur la phase aller du championnat, il a cassé 41 plaquages, s’est offert 8 franchissements et il a gagné 65 mètres en moyenne par rencontre. Ces statistiques particulièrement solides pourraient inciter Fabien Galthié à lui confier le numéro 14 avec le XV de France, pour la première fois de sa carrière, le temps d’un match ou plus.

Qu’en serait-il advenu si Gaël Dréan avait honoré sa signature ? La folle anecdote de l’ailier du XV de France

Le retour du phénomène Attissogbe

Après plus de trois mois d’indisponibilité et un début de saison manqué, à cause d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche, Théo Attissogbe est de retour avec la Section Paloise. Rapide, intelligent et toujours dans les bons coups, l’ailier de 21 ans est un véritable dynamiteur. Après sa première saison complète chez les professionnels, en 2023/2024, il avait obtenu le titre de Révélation de l’Année à la Nuit du rugby.

XV de France. ''Je veux croquer tout ce que je peux'', Attissogbe, la faim du jeune loup malgré la déception

À seulement 19 ans, le natif de Périgueux avait déjà impressionné au niveau international. Avec Mickaël Guillard, il avait été le joueur le plus mémorable, sur le pré tout du moins, lors de la tournée estivale en Argentine de 2024. Depuis, le Béarnais a participé au sacre du XV de France sur le dernier Tournoi des 6 Nations et il comptait parmi les titulaires évidents, appelés pour le voyage des Bleus en Nouvelle-Zélande, sur l’été dernier.

Cependant, Théo Attissogbe n’a pas pu enchaîner. Blessé fin septembre, il a manqué quasiment toute la phase aller du championnat. Heureusement pour lui, la Section Paloise est dans une forme incroyable. Dauphin du Stade Toulousain, le club de Pau réalise son meilleur début de saison sur l’ère du rugby professionnel. Ainsi, le joueur revient dans un contexte particulièrement favorable. Ce week-end, lui et ses coéquipiers font le déplacement à Lyon, avec cinq victoires consécutives en Top 14. Il y a pire pour un retour.

TOP 14. ''On pourrait le faire jouer 10'' : Piqueronies dithyrambique au sujet de son génie Attissogbe

De plus, la qualité du management de Sébastien Piqueronies et de son staff n’est plus à démontrer, surtout concernant les jeunes joueurs. L’ancien sélectionneur du XV de France U20 connaît bien ses hommes et sait valoriser ses pépites, comme en atteste la réussite de sa sélection en 2018. Au sujet de Théo Attissogbe, il parlait d’un “joueur stable, qui travaille dur et a été mis en valeur dans le système” de la Section Paloise, lors d’une conférence de presse en mars 2025.

Ainsi, le joueur devrait rapidement être mis dans le bain de l’élite, sur les semaines à venir. S’il répond présent, Fabien Galthié devrait l’appeler à Marcoussis pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations. Avec huit sélections à son actif, le trois-quarts polyvalent compte déjà cinq essais au niveau international. Sur les dernières fenêtres du XV de France, il est apparu comme l’un des concurrents évidents de Damian Penaud. Au point de lui voler sa place prochainement ? Seul le temps nous le dira…

Après Dupont, revoici Mauvaka et Attissogbé, Galthié peut souffler : l’infirmerie se vide au meilleur moment