RUGBY. Penaud rattrape Blanco : le classement des meilleurs marqueurs d'essais de l’histoire du XV de France

Huit ans après avoir fait ses débuts avec le XV de France, Damian Penaud devient le meilleur marqueur d’essais de l’histoire des Bleus, égalant Serge Blanco.

Alors que c’était attendu depuis un long moment, le nom de Damian Penaud est inscrit à jamais dans le marbre. Pour cause, l’ailier du XV de France vient de devenir le co-meilleur marqueur d’essai de l’histoire de la sélection tricolore. Il a réalisé cette performance, ce samedi 8 mars, à l’occasion d’un déplacement en Irlande dans le Tournoi des 6 Nations 2025.

En inscrivant son 38ᵉ essai, l’ailier de l’Union Bordeaux Bègles a égalé l’illustre Serge Blanco. Entre 1980 et 1991, il aura fallu 93 sélections à l’arrière du Biarritz Olympique pour atteindre ce compte. Redoutable sur les prés, il demeure l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du rugby français et est surnommé le “Pelé du rugby”.

6 Nations. La PERF' ! Le XV de France éteint l'Irlande avec la manière et s'offre une vraie finale !

Damian Penaud dans la légende

Pour Damian Penaud, il lui aura fallu beaucoup moins de matchs pour accéder à ce compte. En effet, l’ancien Clermontois a joué à peine plus d’une cinquantaine de sélections. Aujourd’hui âgé de 28 ans, il a commencé à être appelé à Marcoussis en 2017, à une époque où il jouait centre.

Par ailleurs, Damian Penaud a une efficacité folle quand il joue avec le XV de France. Avec les Bleus, il inscrit en moyenne 0,7 essai par match. Quand il joue en Top 14, l’ailier est sur une moyenne plus proche d’une arrivée dans l’en-but tous les deux matchs, sensiblement moins.

TOP 14. Devant Penaud et LBB, ce crack français plante 8 essais en 8 matchs !

Pour se rendre compte de la performance accomplie par Damian Penaud, le Rugbynistère a fouillé dans les archives du XV de France. Ainsi, voici l’actuel classement des meilleurs marqueurs d’essais de l’histoire de la sélection française à ce jour. Seuls les joueurs ayant inscrit plus de 10 essais en sélection sont pris en compte et les joueurs toujours actifs sont inscrits en gras.

Le classement complet des meilleurs marqueurs de l’histoire du XV de France :

D Penaud 2017-20?? 55 matchs 38 essais S Blanco 1980-1991 93 matchs 38 essais V Clerc 2002-2013 67 matchs 34 essais P Saint-André 1990-1997 69 matchs 32 essais JP Sella 1982-1995 111 matchs 30 essais P Bernat-Salles 1992-2001 41 matchs 26 essais E Ntamack 1994-2000 46 matchs 26 essais C Dominici 1998-2007 67 matchs 25 essais C Darrouy 1957-1967 40 matchs 23 essais A Rougerie 2001-2012 76 matchs 23 essais P Lagisquet 1983-1991 46 matchs 20 essais Y Jauzion 2001-2011 73 matchs 20 essais JV Dupuy 1956-1964 40 matchs 19 essais T Castaignede 1995-2007 54 matchs 18 essais LBielle-Biarrey 2023-20?? 18 matchs 17 essais R Bertranne 1971-1981 69 matchs 17 essais G Fickou 2013-20?? 93 matchs 17 essais C Ollivon 2014-20?? 46 matchs 16 essais C Heymans 2000-2011 59 matchs 16 essais T Thomas 2014-20?? 28 matchs 15 essais G Boniface 1960-1966 35 matchs 15 essais W Fofana 2012-2019 48 matchs 15 essais A Dupont 2017-20?? 59 matchs 15 essais JL Sadourny 1991-2001 71 matchs 15 essais A Jaureguy 1920-1929 31 matchs 14 essais JB Lafond 1983-1993 36 matchs 14 essais Y Huget 2010-2019 62 matchs 14 essais M Medard 2008-2019 63 matchs 14 essais D Traille 2001-2011 86 matchs 14 essais O Magne 1997-2007 89 matchs 14 essais Harinordoquy 2002-2012 82 matchs 13 essais Camberabero 1982-1993 36 matchs 12 essais P Esteve 1982-1987 25 matchs 12 essais JF Gourdon 1974-1980 22 matchs 12 essais JP Lux 1967-1975 47 matchs 12 essais D Marty 2007-2011 37 matchs 11 essais P Mauvaka 2019-20?? 41 matchs 11 essais A Boniface 1954-1966 48 matchs 11 essais B Dauga 1964-1972 63 matchs 11 essais

6 Nations. Fallait pas toucher Toto ! Les fans du XV de France jubilent après la victoire en Irlande

Le record mondial en ligne de mire ?

Au niveau international, ce nouvel essai de Damian Penaud avec le XV de France lui permet de rentrer dans le classement des 20 meilleurs marqueurs d’essais de l’histoire du rugby international. Depuis 2006, le record est détenu par le Japonais Daisuke Ohata qui a planté 69 essais avec sa sélection.

Parmi les joueurs actifs, le meilleur marqueur d’essais est le Géorgien Akaki Tabutsadze (27 ans) est à 47 essais en 49 sélections. Un peu plus âgé, on retrouve également le champion du monde néo-zélandais Beauden Barrett devant Damian Penaud. À 33 ans, l'ouvreur polyvalent des All Blacks à inscrit 45 essais en 134 apparitions sous la fougère argentée.

Loin devant Penaud, ce Géorgien supersonique continue d’affoler les compteurs et se rapproche du record mondial