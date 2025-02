Loin devant Penaud, ce Géorgien supersonique continue d’affoler les compteurs et se rapproche du record mondial

Meilleur marqueur mondial en activité, Akaki Tabutsadze est même entré dans le Top 10 de l’histoire du rugby. Et bientôt plus encore ?

Dans son terrain de jeu favori qu’est le Rugby Europe Championship, il a déjà inscrit 5 essais en 3 matchs cette année, contribuant pleinement à la qualification de la Géorgie pour le Mondial 2023 et les demi-finales du REC ?

Pas besoin de rallonger les indices pour que vous ne trouviez, on imagine, le bien nommé Akaki Tabutsadze. Il faut dire que s’il n’a pas la renommée de son compère Davit Niniashvili faute d’exposition médiatique, l’avion de chasse des Lelos est bien souvent associé aux essais marqués.

Des chiffres qui donnent le tournis

En tout état de cause, l’ailier casqué de 27 ans en est aujourd’hui à 46 essais en 48 sélections. A titre de comparaison, la machine à scorer des Bleus Damian Penaud en est lui à 37 en 54 sélections.

6 Nations. XV DE FRANCE. Damian Penaud : les raisons d’une mise à l’écart face à l’Italie

Alors que le Néo-Zélandais Will Jordan est le seul joueur de plus de 30 sélections à tenir la cadence du Caucasien, avec ses 38 réalisations en 41 capes. Même s’il est juste de rappeler que Tabutsadze a disputé 80 % de ses sélections face à des nations du Tiers 2 ou 3…

S’il n’a pas la capacité à dézoner et à faire jouer derrière lui que les joueurs précédemment cités, cet ailier au prénom de guerrier de l’Est est donc on ne peut plus efficace dans son couloir. À tel point que le joueur des Blacks Lions vient d’égaler trois légendes des All Blacks grâce à son doublé face à l’Espagne : Joe Rokocoko, Julian Savea et Christian Cullen. Rien que ça.

Et nul doute que dans les prochaines semaines, la fusée rouge et blanche continuera sa progression dans le Top 10 mondial des meilleurs marqueurs de l’histoire. Avec, en ligne de mire et si tout va bien, le record du Japonais Daisuke Ohata (passé par Clermont au début des années 2000) et ses 69 essais en 58 matchs.

Avec sa grosse dizaine d’essais inscrits en moyenne par an, peut-être que le Lelo y parviendra d'ici à la coupe du monde 2027. Mais il lui reste avant cela à défendre le titre de la Géorgie, qui devrait très certainement retrouver le Portugal en finale du REC. Un match lors duquel il serait alors opposé directement au diamant de Colomiers Rodrigo Marta, meilleur marqueur de l’histoire des Loups à seulement 25 ans avec ses 33 essais en 44 sélections. Faites chauffer la ligne de craie…