Coupe du monde 2027. Coup d'envoi de la billetterie ! Voici les dates clés pour s'acheter des places

À deux ans du début de la prochaine Coupe du monde en Australie, World Rugby vient de dévoiler le calendrier de la billetterie. Et ç'a déjà commencé.

Avec les qualifications en cours, et qui font rage en Amérique du Sud notamment, la Coupe du monde 2027 approche à grands pas. World Rugby vient d'ailleurs de dévoiler le calendrier de la billetterie.

Avec 52 matchs et plus de 2,5 millions de billets en tout, le mondial 2027 en Australie sera historique. World Rugby promet plus d'un million de places à moins de 100 dollars australiens (AUD), soit 55 €. La première phase ouvre d'ailleurs ses portes dans les prochains jours.

30 juillet 2025 : la billetterie ouvre ses portes

À compter du 30 juillet 2025 (demain), World Rugby commence à vendre ses premières places. Il s'agit des différents pass. Le premier, un package Premium Experience, qui donnent accès à huit matchs.

Le second, un nouveau Superfan Pass, sera disponible à partir du 5 août 2025. Pour 750 AUD (420 €), il est possible d'avoir accès à une prévente et de choisir jusqu'à 4 billets par match, parmi les 52 rencontres de la compétition, et dans la limite de 52 billets pour l'ensemble du tournoi. Le nombre de pass est cependant limité à 2 027, et le prix du pass ne comprend pas celui des billets. Soyez vif le 5 août si vous êtes intéressé.

À noter également que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, jusqu'à la fin du mois de janvier 2026, afin d'avoir accès à la prévente. Cette dernière débutera le mois suivant, en février. Pour s'inscrire, il faut s'enregistrer sur rugbyworldcup.com/2027.

Calendrier en janvier 2026, prévente en février

En décembre 2025, se fera le tirage au sort de la prochaine Coupe du monde, la phase qualificative se terminant en novembre. Puis dès janvier 2026 sera dévoilé le calendrier des matchs de la compétition.

La prévente, pour tous ceux qui se seront inscrits, débutera en février 2026. Elle s'ouvrira en même temps que les forfaits voyages, incluant les billets. La dernière étape, celle de la demande de billet classique, commencera en mai 2026. Voici un résumé des différentes dates clés :

29 juillet 2025 : début des inscriptions à la prévente (jusqu'à fin janvier 2026)

: début des inscriptions à la prévente (jusqu'à fin janvier 2026) 30 juillet 2025 : mise en vente des package Premium Experience pour huit matchs

: mise en vente des package Premium Experience pour huit matchs 5 août 2025 : mise en vente des Superfan Pass à 14h00 (AEST), soit 6h00 en France

: mise en vente des Superfan Pass à 14h00 (AEST), soit 6h00 en France Décembre 2025 : tirage au sort de la Coupe du monde 2027

: tirage au sort de la Coupe du monde 2027 Janvier 2026 : annonce du calendrier des matchs

: annonce du calendrier des matchs Février 2026 : ouverture de la prévente

: ouverture de la prévente Février 2026 : ouvertures des packs voyages, incluant les billets

: ouvertures des packs voyages, incluant les billets Mai 2026 : phase de demande de billets classique

Pour plus d'informations, rendez-vous directement sur le site de World Rugby.

