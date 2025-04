Pourquoi World Rugby ne s'oppose pas à la stratégie risquée du XV de France ?

Entre innovation tactique et polémique réglementaire, le banc à 7 avants adopté par le XV de France fascine autant qu’il dérange. Les résultats sont là.

La stratégie à 7-1 : simple coup de poker ou plan à long terme de Galthié ?

Dire que le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations grâce à son banc à sept avants serait réducteur. Mais on ne peut éluder le fait que cette stratégie risquée a porté ses fruits pour les Bleus cet hiver. Galthié va-t-il persister dans cette voie à l'avenir, avec l'ambition de remporter le premier titre mondial de la France ?

Il faudra attendre 2027 et la Coupe du monde en Australie pour le savoir. D'ici là, il n'est pas impossible que le staff tricolore choisisse à nouveau un banc majoritairement constitué de joueurs du pack pour certaines rencontres. Et peut-être même dès cet été contre les All Blacks puis face à l'Afrique du Sud, à l'origine de cette tactique, en novembre.

En tout cas, rien ne l'interdit, surtout pas World Rugby. Et ce, malgré les critiques de la part de nombreux observateurs et entraîneurs comme celui de l'Ecosse, Gregor Townsend. Qui, comme ses homologues italiens et irlandais avant lui, a subi la puissance physique des avants français durant le 6 Nations.

World Rugby valide (pour l’instant) la stratégie du banc ultra-puissant

Alors que "le président de World Rugby, Brett Robinson, a reconnu que 7-1 soulève des questions sur l'esprit du jeu, l'instance dirigeante ne voit pas de problème scientifique à ce que les équipes chargent leurs bancs d'avants", nous apprend The Guardian. La fédération internationale a d'ailleurs demandé à des experts leur avis sur le sujet.

D'aucuns craignaient en effet que cette stratégie puisse faire courir plus de risques aux joueurs à l'heure où la protection des acteurs de l'ovalie est la priorité de World Rugby. "Nous avons examiné la question d'un point de vue scientifique et médical. Y avait-il une opinion particulière selon laquelle l'arrivée de nouveaux joueurs à 20-30 minutes de la fin créerait une position plus propice aux blessures ?", explique Alan Gilpin, directeur général de World Rugby.

Pourquoi toutes les nations ne peuvent pas copier la France

Résultat ? "Les données scientifiques ont démontré le contraire. Il n'y avait donc aucune raison, de ce point de vue, de réfléchir à une nouvelle façon de procéder aux remplacements. En fin de compte, il existe de nombreuses façons de gagner un match de rugby". Et ce banc à sept avants pourrait bien devenir l'une de ses façons.

Mais de là ce que cela devienne la norme, c'est sans doute aller trop vite en besogne. On l'a dit, cette tactique n'est pas sans risque en cas de blessures. Elle n'est pas possible sans joueurs polyvalents capables de couvrir plusieurs postes à la fois devant et derrière. Mais toutes les nations n'ont pas forcément ça en stock.