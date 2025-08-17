Les Springboks humiliés et les All Blacks prennent le large : le Rugby Championship commence sur les chapeaux de roues !

Ce samedi 16 août, l’ovalie de l’autre bout du monde a commencé à se confronter. Ainsi, l’édition 2025 du Rugby Championship a vu l’Australie dominer l’Afrique du Sud (22-38). Les Wallabies se sont même offert le bonus offensif sur le terrain des Springboks, à Johannesburg. En Argentine, des Pumas inconstants n’ont pas pu contenir des All Blacks retrouvés, qui se sont largement imposés (24-41) avec le bonus en poche.
Les Springboks dans le dur
Durant leur préparation, les Springboks étaient loin de s’attendre à une telle débâcle. Sur le sol sud-africain, les hommes de Rassie Erasmus voulaient faire forte impression d’entrée pour montrer qu’ils demeuraient favoris, mais l’opération est un échec cuisant. Menés 22 à 0 dès la 20ᵉ minute de jeu, les Wallabies se sont réveillés en cours de match et ont effectué une folle remontée, aidés par la qualité technique de ses trois-quarts et l’application défensive de ses avants.
Plus appliqués au fil du match, les Australiens ont surtout pu profiter de la mobilité de ces trois-quarts et de son impressionnant troisième ligne centre Harry Wilson, auteur d’un doublé. Dans les lignes arrières, la superstar Joseph Sua'ali'i s’est aussi démarquée. Auteur de l’essai qui remet les siens au contact des Springboks, il s’est illustré par cette fabuleuse interception et par sa capacité flamboyante à faire vivre le ballon.
Côté Springboks, l’engrenage semblait tourner comme convenu en première période, mais les Sud-Africains se sont reposés sur leur avantage au score dès la 20ᵉ minute de jeu. Hors-rythme, ils n’ont pas réussi à repartir de plus belle et ont été embêtés dans le jeu au sol par des Australiens morts de faim. Imprécis, les Wallabies peuvent encore mieux faire, mais leur évolution depuis le dernier mondial est encourageante. La deuxième rencontre entre les deux formations aura lieu le 23 août prochain, au Cap.
Les All Blacks déroulent
S’il y a un commentaire que l’on peut souvent faire au sujet des Pumas, c’est qu’ils sont capables du pire comme du meilleur. Cette première journée de Rugby Championship a confirmé cette observation. Face à des All Blacks qui paraissent avoir retrouvé leur efficacité légendaire, l’Argentine a semblé faire un match fractionné, où elle ne s’est montré à 100 % qu’entre la 40ᵉ et la 65ᵉ minute de jeu.
De leur côté, les All Blacks ont fait le dos rond lors durant leurs quelque temps faibles, pour mieux dérouler lorsqu’ils avaient l’avantage. Une recette qui a fait le succès et l’excellence de la Nouvelle-Zélande durant des décennies et qui pouvait être constatée, ce samedi, à Cordoba. En cumulé, les hommes de Scott Robertson ont inscrit six essais, dont quatre en première période et deux en toute fin de match, pour noyer les espoirs argentins, revenus au contact vers l’heure de jeu.
Lors de cette rencontre, l’efficacité de la Nouvelle-Zélande pour profiter des moindres occasions qui s’offrent à elle s’est confirmée. Déjà aperçue face aux Bleus, durant la tournée estivale, il faudra sûrement attendre de voir ce que donne le jeu de cette génération, emmenée par un Beauden Barrett qui fait désormais office de vétéran, face à une adversité plus soutenue. À Buenos Aires, le 23 août prochain, l’Argentine essaiera sans doute de montrer son meilleur visage durant 80 minutes et pas seulement après la mi-temps.
mic4619
Cela a fait du bien au Boks, ils ont le "boulard" depuis la CdM...Retour sur terre !
Bien fait qu'il tombe dans l'escalier ! Je ne vais pas les plaindre !
Les Australiens vont être de sérieux client pour la CdM 2027, la venue de J Smith leur a fait beaucoup de bien. Dommage pour eux qu'il rentre en Nouvelle Zélande mais on connaît la raison , la santé de la famille avant tout.
Pianto
les sudafs n'ont pas été humiliés, ils ont perdu.
Je déteste cette manière de parler des défaites.
JFMA
Je suis d’accord.
Mais c’est quand même une sale défaite.
pascalbulroland
Disons que leur "ego" a été humilié...
pascalbulroland
Sinon, les Blacks ont marqué 3 essais sur maul après touche, ils n'ont jamais tremblé face à de courageux Argentins mais ces derniers doivent revoir leur indiscipline qui leur coûte cher à la fin...
Yonolan
Apres 20 minutes franchement je me suis demandé à quelle sauce les Aussies allaient être mangés
Des Sud afs vraiment joueurs et une rush défense digne du kindjal russe si il fonctionnait
Et puis progressivement le match a changé d'âme et les Aussies ont réalisé un véritable exploit pour s'imposer avec bonus..
Impressionnant et ce que la bande à Joe Smith nous avait montré contre les Lions s'est confirmé : le renouveau de cette équipe d'Australie
Pas étonné si Eramus ne nous concocte pas une équipe plus hermétique et moins joueuse pour la semaine prochaine ...
Rhum antique
Sur des chapeaux de roue et en tirant un grand chapeau au roux, Harry wilson, dont le corps fut habité le temps du match par l'âme du chef Crazy Horse.
Quel bravoure!!
Mention spéciale à l'arrière, également, qui s'est battu comme un ratel, en attaque et en défense.
Quel pied !!
Gio, salut, bon retour!
pascalbulroland
Quel plaisir de voir les Sud Af prendre une fessée chez eux alors qu'ils menaient 22- 0 à la 18 ème...
Bravo aux Australiens !
breiz93
Plaisir partagé PASCALBUROLAND, pourtant c'était leur "ami" Ben O'Keefe qui était au sifflet...😉
pascalbulroland
Son arbitrage sur les rucks m'a fait pense au quart de finale...c'était souvent du n'importe quoi...mais cette fois ci, ce sont les Sud Af qui se sont fait punir...
Erasmus l'a d'ailleurs dit "on a été nul"...
JFMA
Peut-être avait-il mis ses lentilles de « contacts ».