Les Springboks humiliés et les All Blacks prennent le large : le Rugby Championship commence sur les chapeaux de roues !

Dans l’hémisphère sud, la grande bataille est lancée, mais les Springboks et les All Blacks n’ont pas connu la même euphorie sur ce début de Rugby Championship.

Ce samedi 16 août, l’ovalie de l’autre bout du monde a commencé à se confronter. Ainsi, l’édition 2025 du Rugby Championship a vu l’Australie dominer l’Afrique du Sud (22-38). Les Wallabies se sont même offert le bonus offensif sur le terrain des Springboks, à Johannesburg. En Argentine, des Pumas inconstants n’ont pas pu contenir des All Blacks retrouvés, qui se sont largement imposés (24-41) avec le bonus en poche.

VIDÉO. Maillot, chants, choripan… Les All Blacks en folie dans l’un de stades les plus bouillants de la planète

Les Springboks dans le dur

Durant leur préparation, les Springboks étaient loin de s’attendre à une telle débâcle. Sur le sol sud-africain, les hommes de Rassie Erasmus voulaient faire forte impression d’entrée pour montrer qu’ils demeuraient favoris, mais l’opération est un échec cuisant. Menés 22 à 0 dès la 20ᵉ minute de jeu, les Wallabies se sont réveillés en cours de match et ont effectué une folle remontée, aidés par la qualité technique de ses trois-quarts et l’application défensive de ses avants.

Plus appliqués au fil du match, les Australiens ont surtout pu profiter de la mobilité de ces trois-quarts et de son impressionnant troisième ligne centre Harry Wilson, auteur d’un doublé. Dans les lignes arrières, la superstar Joseph Sua'ali'i s’est aussi démarquée. Auteur de l’essai qui remet les siens au contact des Springboks, il s’est illustré par cette fabuleuse interception et par sa capacité flamboyante à faire vivre le ballon.

Côté Springboks, l’engrenage semblait tourner comme convenu en première période, mais les Sud-Africains se sont reposés sur leur avantage au score dès la 20ᵉ minute de jeu. Hors-rythme, ils n’ont pas réussi à repartir de plus belle et ont été embêtés dans le jeu au sol par des Australiens morts de faim. Imprécis, les Wallabies peuvent encore mieux faire, mais leur évolution depuis le dernier mondial est encourageante. La deuxième rencontre entre les deux formations aura lieu le 23 août prochain, au Cap.

RUGBY. Joseph Suaalii : Le jeune prodige venu du XIII peut-il sauver les Wallabies ?

Les All Blacks déroulent

S’il y a un commentaire que l’on peut souvent faire au sujet des Pumas, c’est qu’ils sont capables du pire comme du meilleur. Cette première journée de Rugby Championship a confirmé cette observation. Face à des All Blacks qui paraissent avoir retrouvé leur efficacité légendaire, l’Argentine a semblé faire un match fractionné, où elle ne s’est montré à 100 % qu’entre la 40ᵉ et la 65ᵉ minute de jeu.

De leur côté, les All Blacks ont fait le dos rond lors durant leurs quelque temps faibles, pour mieux dérouler lorsqu’ils avaient l’avantage. Une recette qui a fait le succès et l’excellence de la Nouvelle-Zélande durant des décennies et qui pouvait être constatée, ce samedi, à Cordoba. En cumulé, les hommes de Scott Robertson ont inscrit six essais, dont quatre en première période et deux en toute fin de match, pour noyer les espoirs argentins, revenus au contact vers l’heure de jeu.

Lors de cette rencontre, l’efficacité de la Nouvelle-Zélande pour profiter des moindres occasions qui s’offrent à elle s’est confirmée. Déjà aperçue face aux Bleus, durant la tournée estivale, il faudra sûrement attendre de voir ce que donne le jeu de cette génération, emmenée par un Beauden Barrett qui fait désormais office de vétéran, face à une adversité plus soutenue. À Buenos Aires, le 23 août prochain, l’Argentine essaiera sans doute de montrer son meilleur visage durant 80 minutes et pas seulement après la mi-temps.

TOP 14. Isa/Montoya, la doublette argentine qui doit faire passer l’hiver au chaud à la Section Paloise