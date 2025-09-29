VIDEO. Préparez les mouchoirs : Ce moment hors du temps où Caleb Clarke n'a pu retenir ses larmes en avant-match

Avant le match face à l’Australie, le colosse Caleb Clarke a fondu en larmes en découvrant son paternel au micro de l’Eden Park. Un moment fort.

Caleb Clark ne vit pas une année rugbystique facile. Auteur d’une saison de Super Rugby Pacific moyenne lors de laquelle il n’a pas inscrit le moindre essai, l’ailier néo-zélandais a reculé dans la hiérarchie du poste, chez les All Blacks.

Écarté depuis le début du Rugby Championship, il est finalement revenu dans le groupe ce week-end, grâce à de bonnes performances dans le championnat local qu’est le NPC (3 essais en 3 matchs) et le besoin de changement de la part de Scott Robertson suite à la déculotté subie face aux Springboks.

Mais celui que l’on annonçait à ses débuts comme le prochain Jonah Lomu a finalement vécu un avant-match beaucoup plus intense qu’il ne l’aurait pensé, pour son retour à l’Eden Park.

Un hymne particulier

Au moment d’entonner les hymnes, quelle ne fut pas la surprise de Caleb Clarke lorsqu’il reconnut la voix de son père au micro du stade. Son paternel, Eroni, ancien All Black dans les années 90 et depuis devenu acteur, avait en effet été choisi par la fédération néo-zélandaise pour chanter l’hymne national face aux Wallabies.

Aussi surpris qu’ému, le colosse (1m84 pour 109kg) a alors fondu en larmes et eut toutes les peines du monde à chanter le "God defend New Zealand" cher à son cœur. Un moment magnifique, partagé par les All Blacks sur les réseaux sociaux.

Et qui fera certainement partie des grands moments de la carrière de Caleb Clarke, même si l’ailier de 26 ans a encore de belles années devant lui. "C’était vraiment spécial pour moi. Je n’ai pas pu retenir mes larmes mais mon père m’a dit de prendre du plaisir et de profiter à fond de ce moment", expliquait-il après le match.

D’autant que quelques minutes après l’hymne, c’est lui qui ouvrait les hostilités en marquant son premier essai depuis plus d’un an sous le maillot noir. Fort. Et Fier.