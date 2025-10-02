Australie/Nouvelle-Zélande : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre ce choc décisif du Rugby Championship ?

Samedi matin à 11h45, l’Australie et la Nouvelle-Zélande s’affrontent à Perth dans un choc bouillant du Rugby Championship. Le match sera diffusé en direct sur Canal+ Sport 360.

C’est l’un des rendez-vous les plus attendus du Rugby Championship : Australie – Nouvelle-Zélande. Samedi, les deux nations se retrouvent à Perth pour un deuxième test dans le cadre de la Bledisloe Cup. Avec au bout, un potentiel titre dans la compétition. Coup d’envoi à 11h45 (heure française), en direct sur Canal+ Sport 360.

Des All Blacks remaniés mais ambitieux

Scott Robertson a procédé à plusieurs changements après la victoire à Auckland. Scott Barrett retrouve son rôle de capitaine en deuxième ligne, tandis que Peter Lakai connaîtra sa première titularisation en n°8. À l'ouverture, Damian McKenzie mènera le jeu, avec un Will Jordan (50ᵉ sélection) prêt à faire parler la poudre à l'arrière.

Tyrel Lomax (pouce), Caleb Clarke (cheville), Beauden Barrett (épaule), Ethan de Groot (commotion cérébrale), Ollie Norris (dos), Emoni Narawa (fracture d'une côte), Timoci Tavatavanawai (fracture du radius) sont tous indisponibles.

A noter également, le retour sous le maillot des All Blacks de l'ancien centre de Toulon Leicester Fainga'anuku. Nul doute qu'il aura à coeur de briller avec l'ambition à long terme d'être sélectionné pour la Coupe du monde 2027.

Les Wallabies veulent réagir

Côté australien, Joe Schmidt a aussi remodelé son XV. Tom Lynagh cède sa place à Tane Edmed à l’ouverture, symbole d’une volonté de donner plus de confiance aux jeunes talents. Le Rochelais Skelton est titulaire dans la cage avec Nick Frost. Le Racingman Taniela Tupou est remplaçant.

Le staff insiste sur l’état d’esprit : « L’effort sera là, quoi qu’il arrive », a assuré le sélectionneur. Devant leur public de l’Optus Stadium, les Wallabies espèrent inverser la tendance.

Un Rugby Championship toujours indécis

Si les All Blacks dominent historiquement la rivalité (126 victoires en 179 matchs), l’Australie avait frappé un grand coup à Perth en 2019 (47-26). Les Néo-Zélandais s’étaient vengés deux ans plus tard (38-21). Autant dire que l’enceinte a déjà connu des chocs mémorables entre ces deux voisins ennemis.

Au classement, tout reste ouvert dans ce Rugby Championship 2025, particulièrement disputé. Chaque point comptera, et la pression sera maximale sur les deux camps. Rendez-vous donc samedi à 11h45 pour une nouvelle page d’histoire de la Bledisloe Cup. À ne pas manquer pour les lève-tôt passionnés de rugby.