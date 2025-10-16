Révolution dans l'hémisphère sud ! Ce que la SANZAAR vient d’annoncer va bouleverser les 5 prochaines années

Préparez-vous : les cinq prochaines années vont être explosives au Sud. La SANZAAR sort le grand jeu avec des chocs de titans, un nouveau tournoi mondial et des tournées à l’ancienne. Le détail.

C’est une petite révolution qui s’annonce au sud de l’Équateur. Ce jeudi, la SANZAAR a levé le voile sur son calendrier international pour les cinq prochaines années, et autant dire que les fans de rugby vont être servis.

Objectif : renforcer l’attractivité du rugby de l’hémisphère sud tout en répondant aux attentes des fédérations, diffuseurs… et surtout des supporters.

Du Rugby Championship même en année de Coupe du monde

Premier changement de taille : le Rugby Championship sera maintenu en 2027, soit la toute première édition disputée en année de Coupe du monde. De quoi offrir aux nations du sud une préparation grandeur nature avant le Mondial australien. L’Argentine, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud auront ainsi un parcours complet pour peaufiner leurs gammes face à leurs meilleurs rivaux.

Autre évolution marquante : en 2026 et 2030, les années sans 'TRC' verront le retour des grandes tournées. Sur plusieurs semaines, entre août et septembre, les nations de la SANZAAR affronteront des adversaires du nord dans des formats plus traditionnels, façon années 90. Une aubaine pour le storytelling rugbystique qu’on aime tant.

Une nouvelle compétition mondiale tous les deux ans

Mais le plat de résistance, c’est bien le lancement de la Nations Championship dès 2026. Tous les deux ans (2026, 2028, 2030), les 12 meilleures nations mondiales croiseront le fer en juillet puis en novembre. Un tournoi à deux temps pour désigner la meilleure nation de la planète et raviver les confrontations Nord-Sud dans un cadre régulier. Une sorte de mini-Coupe du monde… sans phase de poules.

2027 et 2029, années XXL pour l’hémisphère sud

Ajoutez à cela la Coupe du monde masculine en 2027, la Coupe du monde féminine en 2029, la tournée des Lions britanniques en Nouvelle-Zélande la même année… et vous obtenez un programme démentiel pour les passionnés. "Une nouvelle ère" selon Brendan Morris, le boss de SANZAAR, qui promet "des moments inoubliables chaque année".

À l’heure où le rugby cherche à se réinventer, cette refonte du calendrier marque une vraie prise de position. Le sud veut reprendre la main. Et le combat avec le nord s’annonce aussi palpitant que serré.