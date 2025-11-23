RUGBY. Sans club, ce grand gaillard NZ (2 m, 115 kg) est un cœur à prendre !

Libéré des Melbourne Storm, où il joue depuis 10 ans, Nelson Asofa-Solomona reste en quête d’un club et pourrait changer de code, de la NRL au rugby à XV.

C’est un gabarit comme on n'en voit pas tous les jours. Haut de 2 mètres et lourd de 115 kg, Nelson Asofa-Solomona est un colosse d’origine samoane. Né à Wellington, en Nouvelle-Zélande, il est devenu un joueur de rugby à XIII reconnu en Australie, après s’être dédié à cette discipline vers ses 15 ans. Vainqueur du NRL Grand Finals à deux reprises avec les Melbourne Storms, il n’a plus rien à prouver, alors qu’il soufflera sa 30ᵉ bougie en février prochain.

Sans club actuellement, il est un profil qui intéresserait de plus en plus d'équipes professionnelles de rugby à XV. En attente de propositions, il se laisse désirer et pourrait intéresser des championnats européens, dont le Top 14. Joueur puissant, il est aussi l’un des prospects d’une compétition redoutée. S’il vous est inconnu, découvrez ce joueur atypique dans les lignes qui suivent.

Vers le rugby à XV ?

Malgré sa réussite avec l’autre versant de l’ovalie, la carrière de Nelson Asofa-Solomona pourrait prendre un virage inattendu. Pour cause, l’international Néo-Zélandais à XIII a demandé à quitter les Melbourne Storm, après 10 ans de bons et loyaux services en Australie. Le club australien a accepté sans broncher, économisant ainsi un salaire de 850 000 dollars australiens par saison, soit 475 000 euros.

Ensuite, le joueur devait retourner au pays et un intérêt commun se serait créé entre lui et les New Zealand Warriors. Problème, le club ne pourrait finalement pas prendre en charge Nelson Asofa-Solomona, sous risque d’exploser le salary cap. D’autres écuries treizistes se seraient manifestées, mais les demandes salariales du joueur refroidiraient la plupart des prétendants. Ainsi, Rugbypass confie que le colosse serait de plus en plus tenté par une transition vers le rugby à XV, dans les semaines ou mois à venir. Une transition qu'il avait déjà voulu tenter en 2023, sans avoir réussi à trouver de club.

Si le Life Member des Melbourne Storm est donc sur le marché, il avait indiqué sa volonté potentielle de changer de discipline, il y a plusieurs semaines déjà. À la mi-octobre, il exprimait ses ambitions auprès de la radio néo-zélandaise Newstalk ZB. “J'ai la chance d'avoir plusieurs options.[...] Je ne peux pas vous dire ce que je vais faire. Je dois prendre une décision réfléchie, mais je ne ferme pas la porte. Ni au XIII, ni au XV.”

Asofa-Solomona tenté par le R360

Par ailleurs, ce qui rend sa situation encore plus intéressante, c’est que Nelson Asofa-Solomona fait partie des rares joueurs ayant avoué des contacts avec la Rebel League. “J'ai été approché par le R360 et c'est une option dont je suis chanceux de disposer, mais tout le monde attend de voir comment cela va se dérouler”, laissait-il planer. Il n’a d’ailleurs pas annoncé clairement qu’il avait refusé ces avances, malgré les menaces de suspensions de plusieurs années annoncées en Océanie.

Pour rappel, le R360 est un projet de championnat professionnel de rugby à XV, indépendant de toute fédération ou structure déjà existante. Sous la forme d’une ligue fermée, elle opposerait plusieurs franchises imaginées et conçues expressément pour cette compétition. Porté par l'ancien international anglais Mike Tindall, champion du monde 2003 avec le XV de la Rose, il a pour but d’apporter une dimension internationale à l’écosystème rugbystique.

Le R360 se présenterait sous la forme d’un circuit indépendant et itinérant, à l’image de celui observé en Formule 1. Ainsi, 6 à 8 équipes masculines et 4 féminines s’affronteraient dans une ville et sur un même week-end. Les salaires indiqués seraient compris entre 500 000 et 1 000 000 d’euros, ce qui en ferait le championnat le plus rémunérateur au monde. Prévu dès l’automne 2026, il a créé une indignation générale auprès des institutions historiques du rugby à XV qui menaçaient les joueurs signataires de lourdes suspensions.

Un pas vers le Japon (ou le Top 14) ?

En tout cas, Nelson Asofa-Solomona semble s’éloigner du rugby à XIII et il multiplie les appels du pied, vers son code voisin. “Le rugby à XV est une option sérieuse”, confiait-il à Newstalk ZB. Actuellement, peu de clubs se seraient manifestés pour recruter ce titan. Pour l'instant, les principaux clubs intéressés viendraient surtout du championnat japonais, la Japan League One, selon Rugbypass.

Après une quinzaine d’années passées en ‘Rugby League’, Nelson Asofa-Solomona est en quête de propositions. Formé au rugby à XV, il a abandonné cette discipline à l’adolescence. Sa carrière dans le rugby à XIII a souvent interrogé en Nouvelle-Zélande, dans un pays où il aurait sûrement eu une carrière brillante en Super Rugby. Ainsi, son acclimatation à ce nouveau sport pourrait prendre un peu de temps, mais le Néo-Zélandais a déjà les capacités physiques pour faire des différences sur le pré.

Puissant et mobile, il est connu pour être un joueur amateur de contacts. En NRL, il s’est fait un nom grâce à ses charges surpuissantes dans les défenses adverses. Par ailleurs, ce style de jeu lui a déjà valu quelques mises à l’écart. Il a notamment manqué la dernière Grande Finale, perdue par son club, à cause d’une suspension. Nelson Asofa-Solomona était parfois jugé trop agressif sur le rectangle vert et se voyait souvent sanctionné.

Amateur de duels musclés, il s'est même déjà essayé à la boxe anglaise, Nelson Asofa-Solomona attend des propositions. En Top 14, le profil puissant du Néo-Zélandais pourrait aussi plaire à beaucoup de clubs. Avec les formations treizistes, il était aligné en tant que pilier ou troisième ligne. Autant dire que dans l’autre code, son gabarit s’adapterait mieux au second poste. En tant que numéro 8 féroce, sa reconversion intéresserait, à coup sûr.

