RUGBY. Ex-star du XIII, ce feu-follet veut prendre sa revanche sur le Top 14 !

Ancienne star du Rugby à XIII gallois, l’ailier Regan Grace essaye de retrouver son niveau, après une grosse blessure qui a mis fin à ses rêves de Top 14.

C’est une belle histoire qui pourrait s’écrire dans les mois à venir. Selon Rugby Pass, Regan Grace serait en contact avec plusieurs écuries en Europe, dont certaines en France. Plus précisément, le joueur a effectué sa pré-saison avec les Sale Sharks, mais n’a pas souhaité signer de contrat avec le club anglais pour la saison. En dehors des clubs de Top 14, les Newcastle Red Bulls sont aussi intéressés.

Star du rugby à XIII gallois entre 2014 et 2022, le joueur désormais âgé de 28 ans avait déjà signé un contrat dans l’Hexagone auparavant. Cependant, il n’a jamais joué le moindre match en Top 14 et a dû rompre son contrat après de gros problèmes physiques. L’ailier s’était engagé auprès du Racing 92, il y a un peu plus de trois ans, mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Un rêve brisé net

Joueur des mythiques St Helens RLFC, célèbre écurie treiziste de Super League, il avait fait le choix de changer de code pour tenter l’aventure du Top 14. Dans la foulée, son objectif était aussi de se montrer à XV, pour attirer le regard de Warren Gatland. L’ailier souhaitait jouer le mondial 2023 de rugby à XV, avec le pays de Galles, en France.

Formé à XV, lors de ses premiers contacts avec le ballon ovale, sa carrière l’a amené à obtenir une belle renommée dans le Merseyside, plus friand de Rugby League. À l’été 2022, il terminait la saison avec St Helens, avant de rejoindre l’Île-de-France. Malheureusement, il a connu l’une des pires blessures pour un sportif de haut niveau : une rupture totale de l’un de ses tendons d’Achille.

À un peu plus d’un an du mondial et à quelques mois d’une arrivée en Top 14, Regan Grace voyait son monde s’écrouler. De plus, sept mois après, le 14 février 2023, le Gallois sortait pour faire un jogging, comme le prévoyait son processus de récupération. Alors qu’il ne ressentait plus de douleurs et avait repris la course à pied depuis deux mois, le même tendon rompt à nouveau. Après une telle mésaventure, la plupart des joueurs se dirigeaient généralement vers une fin de carrière anticipée.

Cependant, Regan Grace a fait preuve d’une volonté incroyable pour revenir au niveau professionnel. Ses efforts se sont révélés payants, puisqu’il a joué un match professionnel de rugby à XV avec Bath, en novembre 2024, lors d’une confrontation en Coupe d’Angleterre. Après deux rencontres en Angleterre, il rentrait ensuite au pays de Galles pour jouer quelques matchs avec les Cardiff Blues. En URC et en Challenge Cup, il a fait quatre apparitions entre janvier et mars 2025.

Par ailleurs, les ambitions internationales du joueur sont encore bien présentes. En juillet 2024, il a disputé un match amical sous le maillot gallois face au Queensland Reds, en Australie. S’il ne comptait pas pour une sélection, ce match a permis à Regan Grace d’inscrire son premier essai à XV, en carrière. Désormais, l’ailier pourrait réussir une folle revanche sur la vie. S’il brille en club, son rêve de Coupe du monde pourrait même peut-être se concrétiser en 2027, qui sait.

