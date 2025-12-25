Quiz. Le Boxing Day à la loupe, 10 questions sur cette 13ᵉ journée de Top 14 si particulière

Cette 13ᵉ journée signe le milieu de la saison régulière, parfaitement placée entre les fêtes de fin d’année, un véritable cadeau pour les supporters.

Les affiches sont nombreuses pour cette édition du Boxing Day Top 14. Comme chaque année depuis sa création, cette traditionnelle journée, qui se déroule entre les fêtes, s’associe à une cause.

Cette année, le Top 14 s’associe à l’association APF France Handicap, qui défend les droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles, et lutte contre les discriminations dont elles sont victimes, en les accompagnant au quotidien dans tous les domaines de la vie (accessibilité, éducation, emploi, santé…), partout en France.

L’occasion de faire de ce jour de fête un véritable moment d’inclusion dans le sport, et surtout dans le rugby. Les instances du championnat mettent ainsi cet événement à profit pour soutenir une cause chaque saison.

Mais sur le terrain, la bataille fera bel et bien rage entre les 14 équipes de l’élite. À ce propos, voici 10 questions pour tester vos connaissances sur le Boxing Day du Top 14.

TOP 14. BOXING DAY. Un match de gala prévu entre les mascottes des clubs au profit des Restos du Coeur 1. En quelle année le Boxing Day rugby a-t-il été lancé ?

2008 2009 2010 2011

2. Quel joueur a été le premier à réaliser un triplé lors d’un Boxing Day ?

3. Quel joueur a égalé ce record dix ans plus tard en réalisant lui aussi un triplé lors du Boxing Day ?

4. Recordman du nombre de points marqués lors d’un Boxing Day, Lionel Beauxis a inscrit…

17 points 24 points 30 points 32 points

5. Combien d’équipes se sont imposées à l’extérieur lors des saisons 2013 et 2014 pour le Boxing Day ?

2 1 6 0

6. Quel est le record du nombre de points inscrits au pied lors d’un Boxing Day ?

451 265 325 120

7. En quelle année le Boxing Day a-t-il battu tous les records d’audience ?

2016 2020 2021 2024

8. Quelle association le Top 14 soutenait-il lors de l’édition précédente ?

Les Restos du coeur La Ligue Nationale contre le Cancer Action contre la faim Medecins Sans Frontières

9. Quelle équipe est en tête du classement avant ce Boxing Day 2025 ?

10. De quelle couleur est le ballon crée spécialement pour cette occasion ?

Bleu Blanc Rouge Or

BOXING DAY - Les maillots uniques aux couleurs des soignants enfin dévoilés Les réponses du Quiz sur le Boxing Day

Réponse : 2009. Basé sur le modèle de nos voisins, le Boxing Day est une tradition typiquement anglo-saxonne. Traditionnellement, c’est en Premier League que l’on fête le Boxing Day. Réponse : Joe Tekori. Le puissant Samoan était encore à Castres en 2010 lorsqu’il marqua trois essais face à La Rochelle. Ce record ne fut égalé que dix ans plus tard… Réponse : Gabin Villière. ...par Gabien Villière, marqueur à trois reprises en 2020 face à Clermont. Lors de cette rencontre, il fut même le seul à marquer, sous les yeux incrédules de Wesley Fofana, qui effectuait l’une de ses dernières sorties en Top 14 avant de raccrocher la saison suivante. Réponse : 30 points. Lionel Beauxis a notamment marqué deux drops face à Bayonne en 2011. Réponse : 0. Aucune équipe ne s’est imposée lors de ces deux saisons à l’occasion de cette journée. Réponse : 325. Durant la saison 2012, ce sont la totalité des points qui ont été marqués par la botte des acteurs de ce Boxing Day. Réponse : 2025. À vrai dire, chaque année, le record d’audience est battu avec 4,4 millions de téléspectateurs. Réponse : Les Restos du Cœur. L’an dernier, près de 182 000 euros de dons ont été récoltés. Réponse : Pau. Les Palois se déplacent à Montauban pour tenter de conserver leur place de leader, a égalité avec Toulouse. Réponse : Or. Les ballons sont de couleur dorée depuis la création de ce Boxing Day façon Top 14.

Pour pousser vos connaissances et muscler les débats chers aux fêtes de noel, l'entièreté de la bible du Boxing Day du Top 14 est à retrouver sur le site officiel du Top 14.